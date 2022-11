Die hässliche Wahrheit über das Ende der Ehe von Charles und Diana

Aber zu Beginn der 90er Jahre waren Charles und Camilla, wenn auch theoretisch heimlich, wieder voll da. Und Diana war es nicht der einzige, der annahm, dass sie eine Affäre hatten, laut Der Prinz von Wales. Charles‘ engste Freunde vermuteten ebenso viel wie „ein oder zwei Mitglieder seiner eigenen Familie“, schrieb Dimbleby, der den Prinzen warnte, eine „illegale Verbindung würde seinem eigenen Ansehen und der Institution, für die er so wichtig war, schaden“. Mitglied.“

Charles erzählte Dimblebly in einem Fernsehinterview im Juni 1994, dass er Diana mit der vollen Absicht heiratete, sich seiner Frau zu widmen, und dass er seine Romanze mit Camilla nicht wieder aufnahm, bis ihre Ehe „unwiederbringlich zerbrochen war, nachdem wir es beide versucht hatten“.

Camilla, sagte Charles, „ist seit sehr langer Zeit eine Freundin und wird es auch weiterhin für eine sehr lange Zeit sein.“

Diana erzählte ihrem Vertrauten (und angeblichen ehemaligen Liebhaber) James Gilbeylaut Mortons Diana: Ihre wahre Geschichte in ihren eigenen Worten„Wenn ich es an mich heranlasse, werde ich mich nur noch mehr aufregen. Also muss ich mich in meine Arbeit einbringen, rausgehen und herumlaufen. Wenn ich aufhöre zu denken, werde ich verrückt.“