Jim Bob schickte die Geschwister herein, als Jill und Derick sich distanzierten

Jill erinnert sich an die Reaktion ihres Vaters, als sie und Derick ihm sagten, er solle mit ihrem Anwalt sprechen, nachdem, wie sie schreibt, Jim Bob Jills Bitte abgelehnt hatte, den Vertrag einzusehen, den sie an ihrem Hochzeitstag unterzeichnet hatte, in dem es um ihre Entschädigung (oder deren Fehlen) für ihre Teilnahme ging 19 Kinder und Zählen.

Ohne Namen zu nennen, beschreibt Jill „einen gemeinsamen Versuch mehrerer meiner Geschwister“, mit ihr zur Vernunft zu kommen. „Sie telefonierten den ganzen Tag, schickten Voicemails und SMS, und jeder flehte uns an, das Problem zu lösen. Als das nicht funktionierte, kamen einige meiner Geschwister zu Besuch. Sie wollten stundenlang darüber reden und es versuchen.“ um herauszufinden, was unser Problem war und warum wir nicht das getan haben, was Pops wollte.“

Eines ihrer Geschwister sei aus der Reihe geraten, fügt Jill hinzu und erzählt ihr, dass Jim Bob sie alle gewarnt habe: „Wenn wir uns in dieser Sache nicht gegen euch beide stellen, dann stehen wir gegen ihn.“

Jill schreibt, dass Jim Bob und Michelle ihren erwachsenen Kindern eine einmalige Zahlung von 80.000 US-Dollar anboten, um „ihr Leben zu beginnen“, als sie und Derick fragten, warum sie nicht bezahlt worden seien.

Schließlich, schreibt Jill, erhielten sie und Derick 175.000 US-Dollar für ihre Jahre im Fernsehen.