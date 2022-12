Die größten Ankündigungen und Trailer der Game Awards 2022

Es ist die Zeit des Jahres, in der wir uns alle auf Twitch versammeln, um drei Stunden Videospielankündigungen zu sehen, die von einigen Auszeichnungen unterbrochen werden. Ja, es sind die The Game Awards 2022. Wie immer war die diesjährige Ausgabe der jährlichen Veranstaltung voll von großen Enthüllungen und vielen, vielen Trailern (es gab auch ein paar Auszeichnungen). Wenn Sie es nicht geschafft haben, die ganze Sache durchzustehen, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben Sie abgedeckt. Hier sind die größten Dinge, die Sie vielleicht verpasst haben.

Etwas mehr Final Fantasy XVI

Die Anhänger für Final Fantasy XVI kommen Sie weiter, und das Neueste ist – wie immer – voller gigantischer Monsterschlachten und politischer Intrigen. Wir haben sogar einen richtigen Veröffentlichungstermin: Das Spiel wird am 22. Juni 2023 auf PS5 erscheinen. Aber wegen all dem Blut musst du zu YouTube gehen, um es zu sehen.

Gepanzerter Kern VI ist unterwegs

FromSoftware machte eine Pause von der Annahme von Auszeichnungen von Eldenring um die überraschende Ankündigung zu machen, dass Armored Core VI: Feuer von Rubicon ist in Arbeit. Es kommt für PlayStation, Xbox und Steam, und obwohl es kein bestimmtes Veröffentlichungsdatum gibt, sagt das Studio, dass es nächstes Jahr erscheinen wird.

Das Mario-Brüder. Film sieht aus wie eine toad-ally gute Zeit

Es waren nicht alle Spiele. Nintendo und Illumination zeigten auch einen kurzen neuen Clip der Super Mario Bros.-Film, konzentrierte sich hauptsächlich auf die immer übersehenen Kröten. Unsere bisherigen Looks konzentrierten sich auf Mario mit Chris Pratt-Stimme und in jüngerer Zeit auf Prinzessin Peach.

Horizont verbotener Westen bekommt eine Erweiterung

Die offene Welt von Horizont verbotener Westen wird noch größer. Sony kündigte die erste Erweiterung des Spiels mit dem Namen „Burning Shores“ an, mit der Sie neue Orte erkunden können, darunter das Hollywood-Schild. Es soll nächsten April erscheinen, allerdings nur für PS5.

Wir haben einen frischen Blick auf Cyberpunk 2077’s erste Erweiterung, Phantomfreiheit, die nächstes Jahr erscheinen wird. In der Hauptrolle wird kein Geringerer als Idris Elba zu sehen sein.

DiabloIV erscheint nächsten Juni

Die lange Entwicklung DiabloIV hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum. Das dunkle Action-Rollenspiel erscheint am 6. Juni 2023 und Sie können sich einen brandneuen Trailer ansehen, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was Sie erwartet. (Seien Sie nur gewarnt, dass es altersbeschränkt ist, Sie müssen sich also zu YouTube durchklicken, um es anzusehen.)