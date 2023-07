Das Galaxy Z Flip 4 war für Samsungs Klapphandy ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das Unternehmen könnte jedoch noch viel tun, um das Galaxy Z Flip 5 attraktiver zu machen, insbesondere jetzt, da das Z Flip mit dem kürzlich eingeführten Motorola Razr Plus einen neuen Konkurrenten hat.

Beim Galaxy Z Flip 4 hat Samsung das Design des Telefons verfeinert, ein paar neue Software-Tricks hinzugefügt und Grundfunktionen wie Nachtfotografie und Akkulaufzeit verbessert. Dies alles sind willkommene Upgrades, die Mängel gegenüber Vorgängermodellen beheben und das Galaxy Z Flip einfacher zu empfehlen machen als in den vergangenen Jahren. Nachdem Samsung das Z Flip nun verfeinert hat, würde ich mir wünschen, dass es noch einen Schritt weiter geht und weitere neue Funktionen bietet, die sich das faltbare Design zunutze machen.

Google und Motorola, die beide im Juni neue faltbare Telefone auf den Markt gebracht haben, haben gezeigt, dass sie darüber nachdenken, faltbare Telefone durch Funktionen hervorzuheben, die zeigen, wie der äußere und der innere Bildschirm zusammenarbeiten können.

Jetzt ist Samsung an der Reihe. Das Unternehmen veranstaltet seine nächste Unpacked-Veranstaltung am 26. Juli. Dann erwarten wir, mehr über die nächsten Schritte bei den faltbaren Telefonen von Samsung zu erfahren.

Ein größerer Titelbildschirm

Nachdem ich das Razr Plus getestet habe, bin ich überzeugt, dass das Galaxy Z Flip 5 ein größeres Cover-Display benötigt. Das neue Telefon von Motorola verfügt über ein 3,6-Zoll-Außendisplay im Vergleich zum 1,9-Zoll-Cover-Bildschirm des Z Flip 4. Mit dem externen Display des Razr können Sie viel machen, vom Spielen über das Durchsuchen von Google Maps bis zum Schreiben einer E-Mail. Der kleinere Cover-Bildschirm des Galaxy Z Flip 4 ist viel eingeschränkter und eignet sich ideal für kurze Interaktionen, wie das Senden einer vorgefertigten Antwort auf eine Textnachricht oder einen Blick auf Ihren Kalender.

Sie fragen sich vielleicht, warum ein größerer Bildschirmdeckel so wichtig ist, wenn Sie das Telefon hauptsächlich im geöffneten Zustand nutzen möchten. Auch wenn ich das neue Razr noch nicht ausgiebig genutzt habe, scheint das Cover-Display das Potenzial zu haben, für mehr Komfort unterwegs zu sorgen. Da es klein genug ist, um im geschlossenen Zustand in meine Handfläche zu passen, kann ich mir vorstellen, dass es nützlich ist, um auf eine SMS zu antworten oder in meinem Posteingang zu blättern, wenn ich nur eine Hand frei habe.

Das neue Motorola Razr Plus verfügt über ein großes Cover-Display. John Kim/CNET

Sollten sich die Gerüchte als wahr erweisen, könnte Samsung dem Galaxy Z Flip 5 tatsächlich einen größeren externen Bildschirm spendieren. Der Twitter-Account Eisuniversumdas eine lange Geschichte mit der Weitergabe von Details zu unveröffentlichten Samsung-Produkten hat, sagt, dass das Z Flip 5 über ein 3,4-Zoll-Cover-Display verfügen wird.

Weitere Flex-Modus-Funktionen

Samsung hat die Idee populär gemacht, Klapphandys als integriertes Stativ zum Aufnehmen von Fotos und Videos zu verwenden. Samsung nennt diese Funktion „Flex Mode“ und ermöglicht es dem Z Flip and Fold, Apps zwischen dem oberen und unteren Teil des Displays aufzuteilen, wenn es zur Hälfte zusammengeklappt ist. Samsung hat den Flex-Modus seit der Einführung des ursprünglichen Flip um neue Funktionen erweitert, beispielsweise die Möglichkeit, den unteren Teil des Displays wie ein Mini-Trackpad zu verwenden.

Es ist zwar schön zu sehen, dass Samsung neue Möglichkeiten entwickelt, die ungewöhnliche Form des Z Flip zu nutzen, aber die Trackpad-Funktionalität ist nicht besonders praktisch, wie mein Kollege Patrick Holland in seiner Rezension schrieb. Es fühlt sich wie eine Lösung an, die nach einem Problem sucht, und nicht wie ein Grund, überhaupt ein faltbares Telefon zu wollen.

Beim Z Flip 5 würde ich mir wünschen, dass Samsung dem Flex-Modus mehr Funktionen hinzufügt, die die Fähigkeit des Telefons nutzen, sich auf unterschiedliche Weise zu biegen und zu falten. Auch ein größerer Bildschirm auf der Vorderseite könnte in dieser Hinsicht neue Möglichkeiten eröffnen.

Screenshot/CNET

Samsung könnte sich von Google und Motorola Notizen machen, die beide einige kreative Einsatzmöglichkeiten für faltbare Telefone gezeigt haben. Der neue Razr kann beispielsweise eine Vorschau eines aufgenommenen Fotos auf seinem externen Bildschirm anzeigen, sodass das Motiv sehen kann, wie es aussieht, bevor Sie den Auslöser drücken. Das Pixel Fold wird in der Lage sein, seine Doppelbildschirme zu nutzen, um während eines Gesprächs übersetzte Sprache auf dem äußeren und inneren Display anzuzeigen, wodurch Begegnungen in der realen Welt in verschiedenen Sprachen möglicherweise weniger unangenehm werden.

Natürlich werde ich nicht wissen, wie nützlich die Übersetzungsfunktion von Google ist, bis diese Funktion mit Android 14 eingeführt wird. Aber die Anwendungsfälle, die Motorola und Google anbieten, scheinen eher praktisch als unkonventionell zu sein, was sich für faltbare Geräte wie ein Schritt in die richtige Richtung anfühlt .

Eine weniger auffällige Falte

Das Scharnier des Galaxy Z Flip 4 ermöglicht die Positionierung in verschiedenen Winkeln. Wenn es nahezu senkrecht steht, kann der Flex-Modus für die Software aktiviert werden. Patrick Holland/CNET

Eine der größten Herausforderungen bei heutigen faltbaren Geräten ist die Falte, die in der Mitte des Bildschirms verläuft. Jetzt, da Samsung die fünfte Generation seiner faltbaren Telefone vorstellt, würde ich mir eine Falte wünschen, die deutlich weniger auffällig – wenn nicht sogar unsichtbar – ist. Wie meine Kollegen festgestellt haben, haben Oppo und Huawei in den letzten Jahren bei der Beseitigung der Falte in ihren faltbaren Geräten bessere Arbeit geleistet, und ich hoffe, dass das nächste Gerät von Samsung ähnliche Fortschritte erzielen wird.

Es besteht die Möglichkeit, dass dies durchaus der Fall sein könnte. Eisuniversum berichtet außerdem, dass das Z Flip 5 und das Fold 5 über ein neues Scharnier verfügen werden, das es den Telefonen ermöglicht, im geschlossenen Zustand vollständig und ohne Lücke zu schließen, eine Änderung, die auch die Falte subtiler machen könnte.

Längere Akkulaufzeit

Samsung hat die Akkulaufzeit des Galaxy Z Flip 4 im Vergleich zum Z Flip 3 verbessert, und ich hoffe, dass dies auch beim Galaxy Z Flip 5 so bleibt. Wie im Testbericht zum Galaxy Z Flip 4 von CNET erwähnt, hält der Akku des Telefons durch einen ganzen Tag, entlädt sich aber schneller, wenn Sie Videos ansehen und Videoanrufe entgegennehmen – zwei Aufgaben, für die sich das Z Flip gut eignet, da es leicht abgestützt werden kann.

Patrick Holland/CNET

Die Akkulaufzeit eines Telefons kann nie lang genug sein, daher hoffe ich auf eine größere Verbesserung beim Z Flip 5. Wenn das Z Flip 5 auf demselben Prozessor wie die Galaxy S23-Serie läuft, einer Version des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, das für Samsung-Geräte optimiert wurde, ist es möglich, dass wir einige Verbesserungen bei der Energieeffizienz feststellen werden.

Bessere Kameras

Die 12-Megapixel-Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkameras des Galaxy Z Flip 4 machen ordentliche Fotos, aber ich würde mir wünschen, dass Samsung die Kameras des Z Flip 5 auf das Niveau der Kameras des Galaxy S23 bringt. Das nicht faltbare Telefon von Samsung verfügt über eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera und eine 10-Megapixel-Telekamera.

Das Flip 4 verfügt über zwei Außenkameras: eine Hauptweitwinkelkamera und eine Ultraweitwinkelkamera. John Kim/CNET

Ich erwarte nicht, dass Samsung dem Galaxy Z Flip 5 ein Teleobjektiv hinzufügt, da dies eine Vergrößerung des Cover-Bildschirms erschweren würde. Ich hoffe jedoch, dass Samsung die Kamera auf andere Weise verbessert, beispielsweise durch eine Erhöhung der Auflösung oder der Pixelgröße. In seiner Rezension beschrieb Patrick Holland von CNET die Kameras des Z Flip 4 als B-Klasse, was zeigt, dass es durchaus Raum für Verbesserungen gibt. Aber wenn das Galaxy Z Flip 5 den Prozessor des Galaxy S23 übernimmt, werden wir wahrscheinlich Back-End-Upgrades sehen, die auch die Art und Weise verbessern, wie Fotos verarbeitet werden.

Insgesamt hoffe ich, dass Samsung mehr Funktionen hinzufügt, die das Z Flip auszeichnen, und gleichzeitig die Kompromisse, die bei der Wahl eines faltbaren Telefons gegenüber einem Standardtelefon eingegangen werden müssen, verringert. Änderungen wie diese könnten einen großen Beitrag dazu leisten, faltbare Geräte so attraktiv zu machen, wie Samsung es sich vorstellt.