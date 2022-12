Die größten „1899“-Fragen, die wir in Staffel 2 beantworten müssen

Ich habe 1899 auf Netflix zu Ende geschaut, bis hin zu seinem frustrierendes Ende. Ich habe Fragen.

Warnung: Spoiler für 1899 voraus.

Die Show beginnt als ein scheinbar unkompliziertes historisches Stück über ein gruseliges Dampfschiff, das 1899 von London nach New York fuhr. Jeder der Passagiere, erfahren wir bald, lügt über seine Vergangenheit, flüchtet vor einem Geheimnis oder gibt sich als jemand aus, der er ist. nicht. Normalerweise alle oben genannten. Das mag einigen Showrunnern genug Geschichte gewesen sein, aber 1899 biegt scharf rechts in das Gebiet von Lost und Westworld ab, und bald versuchen die Zuschauer, Zeitreisen zu entwirren. Und dimensionale Pfade. Und Simulationen. Und übertragenes Bewusstsein. Diese Show könnte genauso gut Star Trek sein.

Freunde fragen mich, ob sie sich anschnallen und 1899 anschauen sollen. Meine Antwort ist irgendwie schwammig. Vielleicht? Es ist gut, aber nicht so befriedigend, wie ich es wollte. Vieles davon hat mit den vielen unbeantworteten Fragen zu tun, die die Show den Zuschauern entgegenschleudert, und dann einfach irgendwie … da draußen bleibt.

Die Macher Jantje Friese und Baran bo Odar sagten gegenüber Deadline, sie hätten gerne, dass 1899 eine Serie mit mehreren Staffeln wird, wenn die Einschaltquoten gut genug sind. Vielleicht werden einige dieser Fragen in Staffel 2 von 1899 beantwortet, aber bis dahin werden sie in meinem Kopf spielen wie die Zahlen von Lost oder das Labyrinth von Westworld oder das Symbol von Game of Thrones oder … du bekommst das Bild.

Lebt Elliot in der realen Welt?

Elliot, der mysteriöse Junge, der auf der ebenso mysteriösen Prometheus gefunden wurde, entpuppte sich als Sohn von Daniel und Maura. Er war an einer Krankheit gestorben und seine brillante Mutter erstellt verzweifelt die Simulation, in der sie ihn am Leben erhalten kann. Es scheint sicherlich, dass er in einer zweiten Staffel tot sein würde, aber auf dieser Welt kann alles passieren, also wird es vielleicht eine Auferstehung geben? Oder kann Maura in die Vergangenheit reisen und ein Heilmittel für Elliots Krankheit finden?

Was ist Ciarans Deal?

Ciaran ist Mauras Bruder. Zuerst glauben wir, dass er auf der Prometheus verschwunden ist und dass Maura nach ihm sucht. Aber schließlich stellt sich heraus, dass Ciaran die Simulation leitet und seine Schwester und seinen Vater gefangen hält. Er hinterlässt Maura eine Nachricht, wann sie endlich aufwacht, aber eine zweite Staffel muss dieses mysteriöse Geschwister vorstellen, damit wir herausfinden können, warum er fertig ist … nun, irgendein von den Dingen, die er getan hat.

Was ist Projekt Prometheus?

Maura wacht schließlich an einem neuen Ort auf, einem Raumschiff, das 2099 als „Project Prometheus“ mit 1.423 Passagieren und 550 Besatzungsmitgliedern durchs All segelt. Wir wissen kaum etwas über das sogenannte „Projekt“. Aber es wird als „Überlebensmission“ aufgeführt, also wurde die Erde vielleicht zerstört oder steht kurz davor, und diese Menschen suchen, wie die Migranten an Bord der Keberos, eine neue Heimat.

Ist dieses Raumschiff eine neue Simulation?

Wir enden also mit Maura auf dem Raumschiff, und weil sie die neuen Schlüssel benutzt hat (ihren Ehering und das bunte Pyramidenspielzeug anstelle des schwarzen), nehmen wir an, dass sie jetzt in der Realität ist. Aber wer weiß? Dies könnte eine weitere Simulation sein, bei der die reale Realität immer noch da draußen ist.

Ist das schwarze Virus, das Virginia hatte, heilbar?

Virginia Wilson berührt eine schwarz-metallische Substanz, die wächst und sich überall in Kerberos ausbreitet. Es springt zu ihrem Körper, färbt ihre Hand schwarz und scheint ihren Arm bis zu ihrem Hals und der Seite ihres Gesichts auszubreiten. Sie kann damit herumlaufen, aber es sieht nicht so aus, als könnte sie diese Hand beugen. (Game of Thrones-Fans werden sehen eine Ähnlichkeit mit Graustufen, der tödliche Zustand dieser Serie, der Fleisch wie Stein aussehen lässt.) Henry, Mauras Vater, und ihr Ehemann Daniel bezeichnen es als „Virus“, was den Anschein erweckt, als würde ein Computervirus durch den Code der Simulation kriechen. Hat Daniel es mit seinen verzweifelten Versuchen, die Dinge zu reparieren, verursacht? Woher es auch kommt, es hat gruselige physische Effekte und es wird interessant sein zu sehen, ob es eine Version davon in Staffel 2 schafft.

Netflix



Warum wurde die Simulation 1899 eingestellt?

Es ist ein cooles Stück aus der Zeit, mit Geishas und Gentlemen und Cosplay. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Projekt Prometheus die tatsächliche Realität ist und 2099 das tatsächliche Datum, warum sollte die gesamte Simulation 200 Jahre zuvor auf einem Schiff stattfinden? Wie oben erwähnt, schafft es eine schöne Parallele zu den Einwanderern, die aus ihrer Heimat in eine neue Welt fliehen, genauso wie wir vermuten, dass die Passagiere auf dem Raumschiff verzweifelt nach einem sicheren Landeplatz suchen.

Vielleicht haben wir tatsächlich eine Antwort darauf. Showrunnerin Jantje Friese sagt, die Macher der Show mochten 1899, weil es an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts steht und von altmodischen Tagen in eine neue Zukunft eintritt. „Etwas Faszinierendes an genau diesem Moment“, sagte Friese gegenüber dem Netflix-Blog Tudum. „Was in dieser Zeit passierte, war, dass die Moderne mit alten Überzeugungen kollidierte. Es begann mehr wissenschaftlich orientiertes Denken [influencing society] während Sie noch sehr religiöse Überzeugungen hatten [also prevalent]und diese beiden Dinge zogen aneinander, alt und neu.“

Haben die Kerberos-Passagiere ihre Erinnerungen verloren?

So können die Kerberos-Passagiere sterben und dann werden ihre Erinnerungen zurückgesetzt, damit sie in einer neuen Version der Simulation von vorne beginnen können. Aber als die erste Staffel endete, waren die Passagiere nicht tot. Einige (alle?) von ihnen sind auf Project Prometheus. Werden sie sich irgendwie an ihr Dampferleben erinnern? Werden wir sie alle als Menschen von 2099 wiedersehen, wenn die Serie eine zweite Staffel bekommt?

Was ist mit 1011, umgekehrten Dreiecken, Pyramidenspielzeug?

Es gab eine Reihe von unerklärlichen Symbolen in der Show. Mauras Schiffskabine und der gruselige Injektionsraum waren beide mit 1011 nummeriert, und diese Nummer tauchte oft wieder auf, ebenso wie das umgekehrte Dreieckssymbol und eine Spielzeugpyramide. Die Macher der Show, Jantje Friese und Baran bo Odar, haben diese auch im Netflix Tudum-Blog angesprochen. Es stellte sich heraus, dass sie das Mysterium einer Pyramide oder eines Tetraeders liebten und sagen, dass Formen eine Rolle in Simulationen und virtuellen Realitäten spielen.

„Das wiederkehrende Dreieckssymbol selbst repräsentiert das Element Erde“, sagte Friese, in einer scheinbar offensichtlichen Anspielung auf das Ende und die Passagiere, die von der Erde fliehen. Die Zimmernummer 1011 sollte auf einen Binärcode hinweisen, der darauf hindeuten könnte, dass es sich bei dem Schiff um eine Computersimulation handelte. Aber es wird interessant sein zu sehen, ob dieselben Zahlen und Symbole im Raumschiff wieder auftauchen oder ob neue sprießen.

Was sind die glänzend grünen Käfer?

Mechanische grüne Käfer werden in der Show verwendet, um unter Türen zu kriechen und sie zu öffnen, manchmal Türen zu erstellen und in einem Fall Maura und Elliot zum Schiffskapitän Eyk zu führen. Wir wissen, dass Elliot zu Lebzeiten einen grünen Käfer hatte, den er Alfred nannte, und seine Mutter Maura sagte ihm, er solle ihn nicht einsperren. Scheint, als hätte Maura den Fehler erschaffen, vielleicht damit Elliot immer sein Haustier hat, aber ein paar mehr Details über die Fehler wären willkommen. Es gibt sicherlich Symbolik, denn genau der Käfer, den Elliot gefangen halten wollte, öffnet Türen und befreit Menschen.

Brauchten wir diese Geschichte über sexuelle Übergriffe wirklich?

Die dänische Figur Tove ist hochschwanger und wir erfahren, dass dies das Ergebnis einer Vergewaltigung ist, die vor ihren Eltern und ihrem Bruder stattfand. Es ist vielleicht die schrecklichste Szene in der Show, und es scheint keinen Grund dafür zu geben, dass ihr das passiert, außer dass alle Passagiere eine schreckliche Vergangenheit voller Geheimnisse haben. Als die Show endet, hat sie kein Kind geboren. Wird sie überhaupt schwanger sein, wenn sie Teil der neuen Show ist? Wird das Baby jemals geboren? Was ist mit der Vergangenheit der anderen Passagiere – werden sie alle zurückgesetzt? Einige von ihnen könnten eine ganze Show für sich sein, darunter Ling Yi, die sich als Geisha verkleidet, nachdem sie versehentlich ihre Freundin getötet hat, und das mysteriöse Duo von Ángel und Ramiro.