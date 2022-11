Die Grippevariante, die Kinder und Senioren härter trifft als andere Stämme, ist derzeit in den USA dominant

Ein Schild mit Werbung für Grippeschutzimpfungen wird am 22. Januar 2018 in einer Walgreens-Apotheke in San Francisco, Kalifornien, ausgestellt. Ein starker H3N2-Grippestamm hat seit Beginn der Grippesaison im Oktober letzten Jahres 74 Kaliforniern unter 65 Jahren das Leben gekostet.

Die Hospitalisierungsrate für Senioren ist mit 18 pro 100.000 mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Bevölkerung. Für Kinder unter fünf Jahren beträgt die Krankenhausaufenthaltsrate etwa 13 pro 100.000.

Die Grippe-Krankenhausaufenthaltsrate ist in dieser Saison auf ein Jahrzehnthoch gestiegen. Insgesamt werden derzeit etwa 8 von 100.000 Menschen mit der Grippe ins Krankenhaus eingeliefert, aber Senioren und die jüngsten Kinder sind laut CDC-Daten viel härter betroffen als andere Altersgruppen.

„Es gibt auch frühe Anzeichen einer Influenza, die in dieser Saison genau bei diesen beiden Personengruppen schwere Krankheiten verursacht“, sagte Romero Reportern Anfang dieses Monats bei einem Anruf.

Laut Dr. Jose Romero, Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der CDC, wurde die H3N2-Variante in der Vergangenheit mit schwereren Grippesaisonen für Kinder und ältere Menschen in Verbindung gebracht.

Laut einem am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten Überwachungsbericht haben Labors des öffentlichen Gesundheitswesens Influenza A (H3N2) in 76 % der mehr als 3.500 Atemwegsproben nachgewiesen, die positiv auf die Grippe getestet und auf den Virus-Subtyp analysiert wurden .

Eine Variante der Grippe, die Kinder und Senioren schlimmer trifft als andere Virusstämme, dominiert derzeit in den USA und bereitet das Land auf eine möglicherweise schlimme Grippesaison vor.

Mindestens 4,4 Millionen Menschen sind an der Grippe erkrankt, 38.000 wurden ins Krankenhaus eingeliefert und 2.100 sind seit Beginn der Saison gestorben. Sieben Kinder sind in dieser Saison bisher an der Grippe gestorben.

„Wenn wir mehr H3N2 haben, haben wir normalerweise eine schwerere Grippesaison – also längere Dauer, mehr betroffene Kinder, mehr Kinder mit schwerer Krankheit“, sagte Dr. Andi Shane, Kinderarzt und Experte für Infektionskrankheiten bei Children’s Healthcare Atlanta.

Die andere Influenza-A-Variante, H1N1, wird im Allgemeinen mit weniger schweren Jahreszeiten im Vergleich zu H3N2 in Verbindung gebracht, sagte Shane. H1N1 macht laut CDC etwa 22 % der Proben aus, die positiv auf Grippe getestet und auf einen Subtyp analysiert wurden.

Der Prozentsatz der Patienten, die grippeähnliche Symptome melden, Fieber von 100 Grad oder mehr plus Halsschmerzen oder Husten, ist laut CDC derzeit in Virginia, Tennessee, South Carolina, Alabama und Washington DC am höchsten.

Atemwegserkrankungen sind laut CDC auch in Arkansas, Colorado, Georgia, Kentucky, New Jersey, Maryland, Mississippi, New Mexico, North Carolina und Texas sehr hoch.

Die CDC empfiehlt, dass jeder ab 6 Monaten eine Grippeimpfung bekommt. Kinder unter 8 Jahren, die den Impfstoff zum ersten Mal erhalten, sollten für den besten Schutz zwei Dosen erhalten.

Der Grippeimpfstoff ist normalerweise zu 40% bis 60% wirksam bei der Vorbeugung von Krankheiten, aber Menschen, die dennoch krank werden, landen laut CDC seltener im Krankenhaus oder sterben.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens ermutigen die Menschen auch, zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind, Husten und Niesen zu bedecken und sich häufig die Hände zu waschen. Wer zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen möchte, kann erwägen, in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske zu tragen.