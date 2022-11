Die Grippesaison hat bereits die Hälfte der USA hart getroffen

CNN

Etwa die Hälfte der USA – 22 Staaten, zusammen mit Washington, DC, New York City und Puerto Rico – meldet eine hohe oder sehr hohe Aktivität von Atemwegserkrankungen, da die Grippesaison Wochen früher als gewöhnlich durch das Land fegt.

Mehrere Atemwegsviren sind landesweit im Umlauf – darunter Grippe, RSV und das Virus, das Covid-19 verursacht – und die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten hat am Donnerstag getwittert dass die Grippe zu einem „erheblichen Anteil“ dieser Zirkulation beiträgt.

Und die Influenza-Aktivität nimmt weiter zu: Nachdem sich die Zahl der Grippeerkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in dieser Saison in der letzten Oktoberwoche fast verdoppelt hatte, stieg sie in der ersten Novemberwoche noch einmal deutlich an. Die CDC schätzt nun, dass es bis zum 5. November mindestens 2,8 Millionen Erkrankungen, 23.000 Krankenhauseinweisungen und 1.300 Todesfälle durch Influenza gegeben hat.

Die Grippe ist notorisch schwer vorherzusagen.

„Unter den Leuten, die Grippe studieren, gibt es ein kleines Sprichwort: ‚Wenn Sie eine Grippesaison gesehen haben, nun, Sie haben eine Grippesaison gesehen’“, sagte Dr. William Schaffner, Professor in der Abteilung für Infektionskrankheiten an Vanderbilt University Medical Center und medizinischer Direktor der National Foundation for Infectious Diseases. „Die Implikation ist, dass sie sich alle ein wenig voneinander unterscheiden, und das ist sicherlich der Fall.“

In dieser Saison gab es etwa 5 Grippe-Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Menschen, Raten, die typischerweise im Dezember oder Januar gesehen werden, zeigen CDC-Daten. Und in der letzten Woche waren etwa 13 % der Labortests – mehr als 1 von 8 – positiv auf Influenza, gegenüber 9 % in der Woche zuvor.

Obwohl die Zahlen für diese Jahreszeit besonders hoch sind, folgen Experten den Trends ansonsten einem erwarteten Muster, und der frühe Beginn der Grippesaison bedeutet nicht unbedingt, dass sie länger dauern oder schwerwiegender sein wird.

„Das Bild ist bei unseren verschiedenen Überwachungselementen ziemlich konsistent. Es gibt nichts, was mich denken lässt, dass dieses Virus wirklich anders ist und schwerere Krankheiten verursacht, als wir es normalerweise bei Grippe sehen“, sagte Lynnette Brammer, eine Epidemiologin, die das nationale Influenza-Überwachungsteam der CDC leitet. „Grippe kann schwerwiegende Folgen haben, ist aber in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren nicht unverhältnismäßig. Es ist nicht so, dass wir viele Krankenhausaufenthalte ohne viele Krankheiten sehen.“

Die Grippeaktivität war im Süden am höchsten, wie CDC-Daten zeigen. Daten von Walgreens, die Rezepte für antivirale Behandlungen wie Tamiflu nachverfolgen, deuten auf Hotspots in Mississippi und Alabama hin, die sich von der Golfküstenregion, einschließlich Houston und New Orleans, bis nach Nashville ausbreiten.

Während die Grippe im Süden schwelt, zeigt RSV erste Anzeichen einer Verlangsamung in der Region, wie CDC-Daten zeigen, auch wenn es in anderen Teilen des Landes weiter zunimmt.

Bundesweit waren in der ersten Novemberwoche fast 1 von 5 PCR-Tests auf RSV positiv und erreichten Werte, die der Süden vor einem Monat gesehen hatte. Aber in dieser Region ist jetzt weniger als 1 von 7 Tests positiv für RSV.

RSV ist ein weit verbreitetes Atemwegsvirus, das insbesondere bei jüngeren Säuglingen schwere Erkrankungen verursachen kann und die Kinderkrankenhäuser in den letzten Wochen überfüllter als gewöhnlich gehalten hat.

Trotz der Verbesserungen im Süden hat sich die Gesamtbelastung der Kinderkrankenhäuser im ganzen Land nicht verringert. Mehr als drei Viertel der pädiatrischen Krankenhausbetten und pädiatrischen Intensivbetten waren in den letzten Wochen in Gebrauch – gegenüber einem Durchschnitt von etwa zwei Dritteln in den letzten zwei Jahren, laut Bundesdaten.

Am Donnerstag sagte Dr. Brian Cummings, medizinischer Direktor der Abteilung für Pädiatrie bei Mass General for Children, dass sie im Oktober rund 2.000 Fälle von RSV und mehr als 1.000 in der ersten Novemberwoche gesehen haben.

“Es ist eskaliert und ziemlich schwerwiegend”, sagte Cummings während einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Die meisten Infektionen seien in Notfalleinrichtungen und in der Notaufnahme behandelt worden, und die Menschen würden nach Hause geschickt, sagte Cummings. „Aber selbst wenn nur 10 Prozent davon ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, bedeutet dies eine Menge Stress für die Gesundheitseinrichtungen, und wir sehen also, dass wir über 250 Krankenhauseinweisungen allein wegen RSV hatten, zusätzlich zu den anderen zirkulierenden Viren“, er sagte.

Die pädiatrische Intensivstation ist voll, sagte Cummings, und sieben Patienten warten darauf, verlegt zu werden.

Im ganzen Land bleibt die Bedrohung durch Covid-19, wenn auch deutlich geringer als vor einem Jahr, bestehen.

Laut CDC-Daten wurden in der ersten Novemberwoche fast 25.000 Menschen mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert, ein Tempo, das voraussichtlich mindestens für den nächsten Monat konstant bleiben wird.

Da sich mehrere Atemwegsviren weiter ausbreiten, betonen Experten die Bedeutung der Impfung, die für zwei der drei Viren mit hoher Verbreitung verfügbar ist. Aber diese Zahlen sind niedriger als ideal.

CDC-Daten zeigen, dass einer von fünf Menschen immer noch nicht seine erste Covid-19-Impfung erhalten hat, und weniger als 10 % der US-Bevölkerung haben die aktualisierte Covid-19-Auffrischimpfung erhalten.

Und Millionen weniger Grippeimpfstoffe wurden in dieser Saison verteilt als zu diesem Zeitpunkt in den Vorjahren.

„Wenn Sie eine frühe Saison haben, machen Sie sich Sorgen, dass die Leute einfach keine Zeit hatten, sich impfen zu lassen“, sagte Brammer. „Aber der Impfstoff ist das beste Werkzeug, das wir haben, um diese schwerwiegenden Folgen zu verhindern.“