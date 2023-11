Die griechische Polizei nimmt sechs mutmaßliche Migrantenhändler fest und sucht nach sieben weiteren Mitgliedern derselben Bande

THESSALONIKI, Griechenland (AP) – Die griechische Polizei hat sechs Personen festgenommen, von denen sie sagt, dass sie Mitglieder einer großen Menschenhändlerbande sind, die gewaltsam Geld von Migranten erpresst hat, um ihnen bei der Überfahrt ins benachbarte Albanien und bei der Reise in Länder der Europäischen Union im Norden zu helfen.

Die sechs Verdächtigen – ein Syrer, ein Palästinenser und vier Iraker – wurden am Samstag in einem Dorf weniger als zehn Kilometer von der albanischen Grenze entfernt festgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Sieben weitere Mitglieder der Bande wurden am 28. September in derselben Gegend festgenommen. Damals waren elf Migranten in Hütten und verlassenen Militäraußenposten festgehalten worden.

Die Polizei hatte im September erklärt, dass die Menschenhändler, die bereits mehr als 1.000 Euro (fast 1.100 US-Dollar) von jedem der Migranten eingesammelt hatten, um ihnen bei der Einreise nach Albanien zu helfen, sie festgenommen und weitere 1.500 Euro (1.640 US-Dollar) verlangt hätten. Die Polizei sagte, die Menschenhändler hätten die Migranten gefoltert, die Folterungen auf Video aufgezeichnet und die Aufnahmen an die Verwandten der Opfer im Nahen Osten und in Südasien geschickt.

Diesmal wurden bei den Schleppern keine Migranten gefunden.

Die Polizei gibt an, nach sieben weiteren Mitgliedern der Bande zu suchen, die sich noch auf freiem Fuß befinden.

Die Associated Press