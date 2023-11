Die Grenzkämpfe zwischen dem Libanon und Israel nehmen vor der Rede des Hisbollah-Führers zu Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wird am Freitag zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine Rede halten.

Einen Tag vor der erwarteten Rede des Anführers der Gruppe, Hassan Nasrallah, griff die libanesische Hisbollah 19 israelische Stellungen entlang der Grenze gleichzeitig an, was einen Vergeltungsangriff Israels auslöste.

Die vom Iran unterstützte bewaffnete Gruppe sagte, sie habe am Donnerstag um 15:30 Uhr (13:30 Uhr GMT) gleichzeitig die Militärstellungen entlang der Grenze mit „Lenkraketen, Artilleriebeschuss“ und anderen Waffen angegriffen.

Das israelische Militär sagte, es habe einen „großen Angriff“ gegen die Gruppe durchgeführt, bei dem „Kampfflugzeuge und Hubschrauber“ Ziele der Hisbollah angegriffen hätten, „als Reaktion auf Feuer aus libanesischem Gebiet heute Morgen, zusammen mit Angriffen mit Artillerie und Panzerfeuer“.

Bei einem weiteren Raketenbeschuss wurden zwei Menschen in der israelischen Stadt Kiryat Shmona nahe der libanesischen Grenze verletzt, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Der libanesische Teil des bewaffneten Flügels der Hamas sagte, er habe „als Reaktion auf die Besatzungsmassaker an unserem Volk in Gaza“ ein Dutzend Raketen auf die Stadt abgefeuert.

An der israelisch-libanesischen Grenze kam es seit Kriegsbeginn zu eskalierenden Auseinandersetzungen, hauptsächlich zwischen der israelischen Armee und der mit der Hamas verbündeten Hisbollah, bei der seitdem mehr als 9.000 Palästinenser im Gazastreifen sowie mehr als 1.400 Menschen in Israel getötet wurden – vor allem beim Hamas-Angriff auf Südisrael am 7. Oktober.

Mit Spannung erwartete Rede

Viele Menschen im Libanon warten sehnsüchtig auf die Rede, seit Wochen geplagt von der Angst vor einem katastrophalen Konflikt. Einige sagten, dass sie über Freitag hinaus keine Pläne schmieden würden, da sie glaubten, dass seine Äußerungen die Möglichkeit einer Eskalation signalisieren würden.

Die Rede wird auch außerhalb des Libanon mit Spannung verfolgt, da Nasrallah eine führende Stimme in der informellen Allianz namens „Achse des Widerstands“ ist, die vom Iran angeführt wird, um dem Einfluss der Vereinigten Staaten und Israels entgegenzuwirken.

Zu der Koalition gehören schiitisch-muslimische irakische Milizen, die auf US-Streitkräfte in Syrien und im Irak geschossen haben, sowie jemenitische Huthi-Milizen, die in den Konflikt eingegriffen haben, indem sie Drohnen auf Israel abgefeuert haben.

Die Rede wird zeitgleich mit Kundgebungen ausgestrahlt, die die Hisbollah zu Ehren gefallener Kämpfer einberufen hat.

Keine Anzeichen dafür, dass Hebzollah bereit ist, mit „voller Kraft“ vorzugehen

Der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu sagte am Donnerstag bei einem Besuch beim Kontingent seines Landes in der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), dass der Libanon „keinen Krieg“ mit Israel brauche.

Ein solcher Krieg „könnte große eskalierende Auswirkungen auf die gesamte Region haben“, sagte er.

Das Weiße Haus sagt, es sei besorgt über Angriffe der Hisbollah auf israelische Streitkräfte, aber der Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte Reportern bei einem Briefing am Donnerstag, er glaube, es gebe „noch keine konkreten Hinweise darauf, dass die Hisbollah bereit ist, mit voller Kraft vorzugehen“.

Zuvor hatte die Hisbollah am Donnerstag erklärt, sie habe eine israelische Drohne mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen, der zweite derartige Angriff innerhalb weniger Tage.

Offiziellen Medien zufolge hat die libanesische Armee am Donnerstag auch die Leichen von zwei Hirten geborgen, die durch israelisches Feuer getötet wurden. Damit ist die Zahl der Toten im Libanon seit Beginn des Israel-Hamas-Krieges laut einer Bilanz der Nachrichtenagentur AFP auf 66 gestiegen.

Bei den meisten Getöteten auf libanesischer Seite handelte es sich um Hisbollah-Kämpfer, darunter sind aber auch sieben Zivilisten, darunter ein Journalist.

Auf israelischer Seite seien neun Menschen gestorben – acht Soldaten und ein Zivilist, teilte die Armee mit.