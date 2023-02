Die Grand Jury von New Mexico klagt den gescheiterten GOP-Kandidaten an, der beschuldigt wird, auf die Häuser der demokratischen Beamten geschossen zu haben

CNN

—



Der gescheiterte GOP-Kandidat, der beschuldigt wird, auf die Häuser demokratischer Beamter in Alburquerque, New Mexico, geschossen zu haben, wurde von einer Grand Jury in 14 Fällen von Schieß- und Schusswaffenbeschuldigungen angeklagt, gab die Bezirksstaatsanwaltschaft von Bernalillo County in einer Erklärung am Montag bekannt.

Solomon Peña befindet sich derzeit im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess, nachdem er beschuldigt wurde, vier Männer eingestellt und mit ihnen verschworen zu haben, um auf die Häuser von zwei Gesetzgebern und zwei Bezirkskommissaren zu schießen, nachdem er 2022 als GOP-Kandidat in New Mexico die Wahlen zum Repräsentantenhaus verloren hatte.

Peña wurde wegen Verschwörung in drei Fällen angeklagt, auf eine Wohnung oder ein besetztes Gebäude geschossen zu haben, in zwei Fällen wegen Verschwörung, auf eine Wohnung oder ein besetztes Gebäude geschossen zu haben, und unter anderem in zwei Fällen des Transports oder Besitzes einer Schusswaffe oder eines Zerstörungsgeräts durch bestimmte Personen Anklage, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

CNN hat Peñas Anwalt um einen Kommentar gebeten.

Am Freitag bekannte sich Peña bei einer Anhörung zur Anklageerhebung durch seine Anwältin Roberta Yurcic auf nicht schuldig. Beide traten per Video auf.

Nachdem Peña bei den Wahlen im November 26 % zu 74 % gegen den demokratischen Kandidaten verloren hatte und vor den Schießereien, tauchte Peña ungebeten bei einem Gesetzgeber und einigen Bezirkskommissaren auf und behauptete laut Polizei, dass bei der Wahl Betrug begangen worden sei.

Nach Angaben der Polizei von Albuquerque gehörten zu den demokratischen Beamten, auf deren Häuser geschossen wurde, unter anderem Adriann Barboa, der Kommissar des Bernalillo County, der neu eingesetzte Sprecher des Repräsentantenhauses Javier Martinez und die Senatorin Linda Lopez.

Niemand wurde bei einer der Schießereien verletzt, bei denen mindestens eine Kugel durch ein Kinderzimmer flog, während sie drinnen war, sagte die Polizei.

Ein Richter entschied letzte Woche, dass Peña im Gefängnis bleiben muss, während er auf den Prozess wartet, und sagte, Peña stelle eine Bedrohung für die Opfer der Schießereien und ihre Familienangehörigen dar. Peña hat auch eine Geschichte von Verurteilungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten und der Verwendung gestohlener Fahrzeuge, was die Taktik widerspiegelt, die die Polizei sagt, bei den Schießereien im Dezember und Anfang Januar angewendet wurde, betonte der Richter.

Peña stellte die bei den Schießereien verwendeten Waffen zur Verfügung und schlug vor, gestohlene Autos zu verwenden, um nicht identifiziert zu werden, und war bei der vierten und letzten Schießerei anwesend, sagte ein Ermittler bei der Anhörung zur Haft letzte Woche.

Der Polizeidetektiv von Albuquerque, Conrad Griego, behauptete unter Berufung auf einen vertraulichen Zeugen, Peña habe sich darüber beschwert, dass mindestens eine der Schießereien zu spät in der Nacht stattfand und Kugeln zu hoch in das Haus abgefeuert wurden, was die Wahrscheinlichkeit verringerte, das Ziel zu treffen.

„Er stellt die Schusswaffen zur Verfügung. Er hilft anderen Personen, einen Plan zu entwickeln“, sagte Staatsanwältin Natalie Lyon, einschließlich der Verwendung gestohlener Fahrzeuge.

Yurcic argumentierte, dass Peña nie im Besitz einer Schusswaffe gefunden worden sei, und versuchte, Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vertraulichen Zeugen zu wecken.

Falsche und unbegründete Behauptungen über Wahlbetrug sind in den letzten Jahren landesweit explodiert und haben Wut und Gewaltandrohungen gegen gewählte Amtsträger geschürt – auch in der Kommunalpolitik.

Peña verlor sein Rennen am 8. November 2022 gegen den Abgeordneten des demokratischen Bundesstaates Miguel Garcia mit 26% zu 74%. Eine Woche später twitterte er, dass er das Rennen „nie kassiert“ habe und seine Optionen recherchiert habe.

Laut der Polizei von Albuquerque wurde am 4. Dezember mehrfach auf das Haus von Bernalillo County Commissioner Adriann Barboa geschossen, am 8. Dezember wurde auf das Haus des neuen Sprechers des Repräsentantenhauses, Javier Martinez, und am 11. Dezember auf das Haus der ehemaligen Bernalillo County Commissioner Debbie O’Malley geschossen Am 3. Januar wurde auf das Haus von Senatorin Linda Lopez geschossen.

Peñas eidesstattliche Erklärung im Haftbefehl identifiziert zwei der mutmaßlichen Mitverschwörer als Demetrio Trujillo und José Trujillo. Laut einem Verwandten ist Demetrio Josés Vater.

„Es gibt wahrscheinlich Grund zu der Annahme, dass er (Peña) sich kurz nach dieser erfolglosen Kampagne mit Demetrio, José und zwei Brüdern verschworen hat, um diese vier Schießereien in den Häusern gewählter lokaler und staatlicher Regierungsbeamter zu verüben“, schrieb die Polizei von Albuquerque in der eidesstattlichen Erklärung . „Solomon stellte Schusswaffen und Barzahlungen zur Verfügung und nahm persönlich an mindestens einer Schießerei teil.“

Die Polizei von Albuquerque sagte, sie untersuche, ob Peñas Kampagne teilweise durch Bargeld aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln finanziert wurde, die zu Wahlkampfspenden gewaschen wurden.

Die Polizei sagt, José Trujillo, der 5.155 Dollar für Peñas gescheiterte Kampagne gespendet und seinen Beruf als „Kassierer“ angegeben hatte, wurde am 3. Januar – der Nacht der letzten von vier Schießereien – aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls festgenommen.

Ein Stellvertreter des Sheriffs aus Bernalillo County fand ihn mit mehr als 3.000 US-Dollar in bar, fast 900 Betäubungsmittelpillen im Wert von etwa 15.000 US-Dollar und zwei Waffen, von denen eine ballistisch auf die Schießerei an diesem Tag abgestimmt war, teilte die Polizei mit. Er wurde angehalten, Peñas Auto zu fahren, sagte ein Beamter der Strafverfolgungsbehörde, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, da die Ermittlungen noch andauern.

Versuche, Anwälte der Trujillos zu erreichen, waren nicht erfolgreich.

Peña verbüßte zuvor fast sieben Jahre im Gefängnis, nachdem er 2008 verurteilt worden war, weil er eine große Menge Waren in einem „Smash-and-Grab-Programm“ gestohlen hatte, berichtete die CNN-Tochter KOAT.