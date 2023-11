Die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, unterstützt Ron DeSantis bei einer Kundgebung am Montag

Nachdem sie monatelang stillschweigend ihre Unterstützung für Ron DeSantis signalisiert hatte, wird die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, den Gouverneur von Florida am Montag bei einer Kundgebung in Des Moines offiziell für das Präsidentenamt unterstützen, wie Quellen aus dem Umfeld beider Parteien gegenüber dem Des Moines Register bestätigten.

Die Unterstützung ist ein enormer Sieg für DeSantis, der hofft, Reynolds‘ Starpower unter den Republikanern in Iowa zu nutzen, um seinen stagnierenden Wahlkampf anzukurbeln und sich in den entscheidenden letzten Monaten des Rennens als klare Alternative zu Spitzenreiter Donald Trump zu etablieren.

Reynolds plant, am Montag bei der Vordebatte von DeSantis sowie am Dienstagmorgen bei einem Treffen in Davenport zu sprechen. Anschließend wird sie nach Miami fliegen, um ihm bei der Beschaffung von Spenden für die Debatte am Mittwoch zu helfen.

In einem Telefonat mit Reportern aus Iowa am 25. Oktober sagte DeSantis, dass es „ein riesiger Gewinn“ für seine Kampagne wäre, die formelle Unterstützung von Reynolds zu erhalten.

„Ich denke, was sie in Iowa leisten konnte, war wirklich ein Vorbild dafür, wie Menschen regieren sollten“, sagte er. „… Ich glaube ganz klar, dass sie einen wirklich bedeutenden Einfluss haben könnte. Und ich denke, dass jeder kandidierende Kandidat dumm wäre, wenn er die Unterstützung von Reynolds nicht haben wollte.“

Die Entscheidung dürfte Trump verärgern, der Reynolds bereits wegen ihrer offensichtlichen Verbundenheit mit DeSantis angegriffen und ihr vorgeworfen hat, nicht loyal genug zu sein. Reynolds war eine feste Verbündete von Trump, als er im Weißen Haus war, aber sie verweigerte ihm zu Beginn des Rennens 2024 jede Unterstützung.

Tatsächlich gab Trumps Wahlkampfteam kurz nach Bekanntwerden der Nachricht eine Erklärung ab, in der es hieß: „Kim Reynolds hat offenbar vorzeitig ihren Ruhestand angetreten, da sie offensichtlich keine Ambitionen auf ein höheres Amt hegt.“

„Anfang des Jahres versprach sie ihren Wählern, dass sie im Rennen neutral bleiben würde, doch sie hat dieses Versprechen völlig zurückgenommen“, hieß es in der Trump-Kampagne. „Trotzdem wird ihre Unterstützung in diesem Rennen keinen Unterschied machen.“

Kurz darauf meldete sich Trump zu Wort und beschwerte sich über Reynolds‘ „Untreue“, dann machte er mehrere fragwürdige Behauptungen, indem er ihren Erfolg anführte und dafür sorgte, dass die republikanischen Fraktionen in Iowa landesweit an erster Stelle standen.

„Ich habe die Position für Reynolds eröffnet, sodass sie Gouverneurin von Iowa wurde, indem ich Terry Branstad als Botschafterin nach China versetzte. Ich habe ihr dann geholfen, als sie deutlich am Boden lag und gegen den Kandidaten der Demokraten verlor, und hart gearbeitet, um sie gewählt zu bekommen, einschließlich einer Unterstützung und große TRUMP-Rallyes“, postete Trump auf seiner Social-Media-Seite Truth Social. „Ganz wichtig, ich war der einzige Grund dafür, dass Iowa ERSTER IN DER NATION blieb.“

Es ist selten, wenn auch nicht beispiellos, dass sich die führenden gewählten Beamten Iowas vor den Wahlversammlungen für die Kandidaten einsetzen.

US-Senator Chuck Grassley unterstützte 1988 und 1996 seinen guten Freund, US-Senator Bob Dole, und der frühere Gouverneur Terry Branstad ermutigte die Einwohner von Iowa im Jahr 2016, für alle außer US-Senator Ted Cruz zu kandidieren.

Aber es ist weitaus üblicher, dass hochrangige politische Persönlichkeiten in Iowa einen unauffälligen Ansatz verfolgen. Grassley und andere haben sich verpflichtet, in diesem Zyklus neutral zu bleiben.

Auch Reynolds hatte zunächst ausgeschlossen, vor den Iowa Caucuses irgendjemanden zu unterstützen, und sagte, sie ziehe es vor, alle Kandidaten im Staat willkommen zu heißen. Aber vor kurzem öffnete sie die Tür zu dieser Möglichkeit.

Auf einer Pressekonferenz am 25. Oktober sagte Reynolds, dass sie immer noch über eine Billigung nachdenke, was darauf hindeutet, dass sie sich von großen nationalen Themen wie Inflation und Grenzsicherheit gezwungen fühle.

„Es ist einfach zu wichtig“, sagte sie. „Diese nächste Wahl ist zu wichtig.“

Reynolds war bei jedem Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampf dabei. Aber sie schien schon früh eine starke Beziehung zu DeSantis aufzubauen, indem sie ihn bei seiner ersten Reise in den Staat im März den Iowanern vorstellte und häufig mit ihm und seiner Frau Casey auftrat.

Reynolds und DeSantis haben ähnliche politische Wege eingeschlagen und ihr nationales Profil inmitten der COVID-19-Pandemie gestärkt, als sie republikanische Staaten anführten, die sich gegen Schließungen und Maskenpflichten wehrten und sich gleichzeitig auf kontroverse Themen des Kulturkriegs konzentrierten.

Beide Gouverneure haben Gesetze unterzeichnet, die Schulunterricht in LGBTQ-Themen verbieten, staatlich finanzierte Privatschulstipendien für alle Familien anbieten und Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verbieten. Trump nannte die Florida-Version dieses Gesetzentwurfs „einen schrecklichen Fehler“.

DeSantis hat sogar gesagt, dass er Reynolds als Vizepräsidentschaftskandidaten in Betracht ziehen würde.

Wie sehr wird die Unterstützung von Kim Reynolds Ron DeSantis vor den Vorwahlen in Iowa helfen?

Laut einer Oktoberumfrage von Des Moines Register/NBC News/Mediacom Iowa unter wahrscheinlichen republikanischen Fraktionsmitgliedern liegt DeSantis gemeinsam mit der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley auf dem zweiten Platz. Sie liegen bei 16 % – deutlich hinter dem ehemaligen Präsidenten Trump, der bei 43 % liegt.

Kein anderer Kandidat knackt zweistellige Zahlen.

DeSantis‘ Wahlkampfteam und das mit ihm verbündete Super-PAC haben Millionen von Dollar in die Organisation der größten Feldoperation des Staates vor den Wahlversammlungen gesteckt, auch wenn er in den Umfragen nicht an Bedeutung gewinnen konnte. Tatsächlich ist sein Ansehen in der Iowa-Umfrage und anderen nationalen Umfragen gesunken.

Reynolds, der bei der republikanischen Basis in Iowa nach wie vor äußerst beliebt ist, könnte ein mächtiger Verbündeter sein, der dazu beiträgt, die Unterstützung zu festigen.

„Ich würde mit großer Zuversicht sagen, dass Kim Reynolds die einzige Person im Bundesstaat Iowa ist, die ein König oder eine Königin sein könnte“, sagte Jeff Kaufmann, Vorsitzender der Republikanischen Partei von Iowa, zuvor gegenüber dem Register. „Es gibt viele Leute, die sich gerne als Königsmacher bezeichnen, weil es ihnen hilft, ihre Organisationen voranzutreiben, aber sie ist die Einzige, die das könnte.“

In Iowa ist Kim Reynolds beliebter als Donald Trump

Den Daten der Iowa-Umfrage zufolge wird Reynolds von den voraussichtlichen republikanischen Fraktionsmitgliedern positiver bewertet als jeder andere Präsidentschaftskandidat.

Im August ergab die Umfrage, dass 81 % sie positiv beurteilten, darunter 50 %, die sie sehr positiv beurteilten. Weitere 18 % beurteilten sie negativ und 1 % war sich nicht sicher.

In der Oktoberumfrage, bei der nicht nach Reynolds gefragt wurde, gaben 69 % der wahrscheinlichen GOP-Fraktionsteilnehmer an, dass sie DeSantis positiv sehen, und 26 % sehen ihn negativ. Weitere 5 % sind sich nicht sicher.

Trump wird von 66 % positiv und von 32 % negativ beurteilt, nur 1 % ist sich nicht sicher.

Aber es ist auch nicht klar, ob eine einzelne Empfehlung den Ausschlag zu DeSantis‘ Gunsten geben kann.

„Die Sache ist die, dass man an den Einwohnern Iowas so liebt, dass sie sehr klug sind. Und doch treffen sie gerne ihre eigenen Entscheidungen. Empfehlungen gehen also nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagte Bob Vander Plaats, Präsident und CEO von Family Leader, zuvor gegenüber dem Register. „… Es gibt keine Garantie, dass andere dem Beispiel folgen.“

Vander Plaats überlegt ebenfalls, ob er das Rennen unterstützen soll. Er sagte, dass Befürwortungen sinnvoll sein könnten, wenn sie zeigen würden, dass sich die Republikaner um eine Trump-Alternative zusammenschließen.

„Ich denke, es könnte ein Potenzial geben, bei dem man einen Dominoeffekt unterschiedlicher Befürwortungen sehen könnte“, sagte er. „Wenn sich alle um einen Kandidaten scharen würden, wäre das für viele ein Signal.“

In einem Interview im Februar sagte Reynolds, dass sie glaubt, dass Iowans nach einem Gewinner suchen.

„Ich denke nur, dass sie es für wichtig halten, dass wir das Weiße Haus zurückerobern, also denke ich, dass sie nach jemandem suchen, der gewinnen kann“, sagte Reynolds. „Sie möchten also Vertrauen in die Botschaft haben. Sie wollen glauben, dass sie tun werden, was sie sagen.

„Sie wollen jemanden, der die Integrität und den Willen hat, stark zu sein – der für ihre Freiheit, für Amerika, für dieses Land einsteht.“

Die Des Moines Register-Reporterin Katie Akin hat zu dieser Geschichte beigetragen.

Brianne Pfannenstiel ist die Chef-Politikreporterin des Registers. Sie erreichen sie unter bpfann@dmreg.com oder 515-284-8244. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @brianneDMR.