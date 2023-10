In diesem bekanntermaßen zukunftsorientierten Staat mit einer libertären Ader, in dem die Unabhängigen bei den republikanischen Vorwahlen eine übergroße Rolle spielen werden, hat DeSantis‘ Umfragerückgang eine Chance für Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina, geschaffen. Aber Christie und Ramaswamy sind nicht weit dahinter. Trump behält einen Vorsprung von etwa 30 Punkten, aber das Rennen um den zweiten Platz ist plötzlich offen in einem Staat, der als Comeback-Antrag für die Träume von John McCain, Bill Clinton und im Jahr 2016 von Trump im Weißen Haus diente.

„Im Moment heißt es immer noch Trump gegen das Feld, aber sehr bald wird sich das Feld in eine oder möglicherweise zwei realisierbare Alternativen verwandeln“, sagte der republikanische Aktivist Matthew Bartlett, der an mehreren Präsidentschaftskampagnen mitgewirkt hat und an diesem Rennen nicht beteiligt ist.

Seit Monaten konzentriert der Großteil der Republikaner ihre Ressourcen auf Iowa, den ersten Caucus-Staat. DeSantis und sein Team sind in den Hawkeye State aufgebrochen, wo er in öffentlichen Umfragen hinter Trump auf dem zweiten Platz liegt, sich mit dem beliebten Gouverneur des Staates angefreundet hat und darauf hofft, die Unterstützung eines einflussreichen evangelikalen Führers zu erhalten. Religiöse Konservative wie Tim Scott und Mike Pence konzentrieren sich weitaus mehr auf Iowa als auf New Hampshire. Und auch Ramaswamy macht dort häufig Halt.

Aber in den letzten zwei Wochen nimmt die Kampagne in New Hampshire endlich Fahrt auf. Haley und Christie – der seinen Wahlkampf von Anfang an auf New Hampshire konzentriert hat – haben Staatsdirektoren eingestellt, um ihre Präsenz hier auszubauen. DeSantis bestand kürzlich in einem lokalen Radioauftritt darauf, dass die Wähler in den kommenden Wochen „viel mehr von ihm sehen“ würden. Nahezu die gesamte republikanische Wählerschaft kam an diesem Wochenende in den Staat, um vor der Vorwahl zum ersten Mal große Stimmen abzugeben und sich für die Präsidentschaftswahl zu bewerben. Und nachdem Trump Anfang dieser Woche hier aufgetaucht ist, wird er später in diesem Monat zurückkehren, um seinen Namen für die Abstimmung einzureichen und eine weitere Kundgebung abzuhalten.

„New Hampshire ist so weit offen“, sagte DeSantis diese Woche, als er mit Reportern sprach, nachdem er sich in einem engen Büro in der Landeshauptstadt für die Stimmabgabe registriert hatte. „Hier gibt es viel zu beschreiten. Und ich denke, immer mehr Leute werden anfangen, mitzumachen, und wenn sie das tun, werden wir meiner Meinung nach in der Lage sein, uns als Spitzenkandidat zu präsentieren.“

Trump behält in New Hampshire einen überwältigenden Vorteil. Es war die erste Kampagne, die in diesem Zyklus im Bundesstaat eingestellt wurde, und sie ist nach wie vor eine der wenigen, die tatsächlich vor Ort präsent sind. Auch die Geschichte ist auf seiner Seite – die Wähler des Granite State bescherten Trump 2016 seinen ersten Vorwahlsieg.

Doch Trumps Rivalen haben einige Gründe zu der Annahme, dass sie in dem Staat eine Chance haben. Laut einer aktuellen Umfrage der University of New Hampshire sind etwa zwei Drittel der wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwähler mit keinem Kandidaten fest einverstanden. Rivalisierende Kampagnen und einige unabhängige Aktivisten im Staat glauben, dass Trumps Unterstützung schwächer ausfällt, als sein bislang gähnender Vorsprung in Umfragen vermuten lässt. Und bei Wahlkampfstopps nach Wahlkampfstopps für andere Kandidaten sagen Nicht-Trump-Wähler, dass sie darauf aus sind, dass die Kandidaten mit den niedrigsten Umfragewerten aus dem Rennen ausscheiden, damit sie sich um einen Hauptkandidaten gegen den ehemaligen Präsidenten zusammenschließen können.

In keinem anderen Frühstadium ist weniger klar, wer das sein könnte. Das breitere GOP-Feld breitet sich an diesem Wochenende in ganz New Hampshire aus, spricht mit republikanischen Aktivisten in einem Ballsaal eines Hotels in Nashua und pendelt zwischen Tante-Emma-Märkten in den White Mountains und Rathäusern an der Küste.

Aber für DeSantis und Haley steht am meisten auf dem Spiel.

DeSantis hat New Hampshire fast zwei Monate lang fast verlassen und wahrt seinen Schein durch Anrufe bei lokalen Radiosendern und Werbemaßnahmen bei seinem verbündeten Super-PAC Never Back Down. Unterdessen gingen seine Umfragewerte stark zurück. Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, verwandelte eine solide Leistung in der ersten Debatte in Aufsehen vor Ort und einen Anstieg der Umfragewerte, der sich bis in den Herbst hinein erstreckte.

Jetzt kämpft DeSantis darum, sich wieder in dem Staat zu etablieren, in dem er Trump einst in einer frühen Umfrage geschlagen hat. Er stützt sich auf die Unterstützung von 71 Staatsbeamten und ist nicht beunruhigt über „unzuverlässige öffentliche Umfragen“, Monate bevor die Wähler zur Wahl gehen, sagte sein Sprecher Andrew Romeo. Laut Sprecher Dave Vasquez hat Never Back Down inzwischen 23 Mitarbeiter aus New Hampshire eingestellt und an 263.500 Türen geklopft.

Der Gouverneur von Florida machte sich diese Woche über den Staat lustig, indem er seinen militärischen Hintergrund betonte, Präsident Joe Biden vorwarf, in seiner Reaktion auf den Hamas-Angriff auf Israel „lethargisch“ zu sein, und seine Bilanz in Bezug auf Covid-19 anpreiste.

„Gestern und heute beginnt unser New-Hampshire-Blitz erst richtig“, sagte DeSantis gegenüber Reportern, nachdem er am Freitagnachmittag im New Hampshire Institute of Politics gesprochen hatte. „In den Umfragen wird es nicht sofort passieren. Aber du wirst es sehen.“

Die Art und Weise, wie die Wähler DeSantis bei Veranstaltungen mit Lob überhäuften oder ihn herausforderten, war ein Hinweis auf das große Interesse, das er immer noch hervorruft. Während eines Stopps auf einem Lebensmittelmarkt in Littleton dankte ein Wähler DeSantis für seine Bemühungen, Amerikaner inmitten der eskalierenden Gewalt aus Israel zurückzutransportieren, während ein anderer seine Unterstützung für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Frage stellte und verärgert den Laden verließ und sagte, DeSantis habe verloren seine Stimme.

„Es war wirklich bewegend, dass (DeSantis) die Überzeugung verspürte, Hilfe zu mobilisieren“, sagte die Republikanerin Laurie Anan aus New Hampshire. „Ich habe hier einen israelischen Freund. … Sie verspürten einfach so ein Gefühl der Verlassenheit.“

Dennoch sagte Anan, sie habe sich noch nicht entschieden, ob sie DeSantis oder Trump unterstützen solle – ein Zeichen dafür, wie ungewiss die Wählerschaft hier ist.

Und DeSantis muss sich nicht mehr nur Sorgen um Trump machen. Haley liegt in mehreren Umfragen und im Umfragedurchschnitt von Real Clear Politics im Bundesstaat vor dem Gouverneur von Florida. Sie verfügt über ein Führungsteam, das 10 Landkreise umfasst, und hat mit bisher rund 60 Veranstaltungen deutlich mehr Zeit in New Hampshire verbracht als DeSantis. Sie kehrte diese Woche mit neuen Empfehlungen zurück – vom ehemaligen Kongressabgeordneten und jetzigen Rivalen Will Hurd und dem Senator des Staates New Hampshire, Bill Gannon – und dem neuen Staatsdirektor Mak Kehoe.

Jason Osborne, der Mehrheitsführer im New Hampshire State House, der DeSantis unterstützt, sagte, dass Haley „in New Hampshire schon seit langem daran arbeitet“ und dass, wenn DeSantis „sich entschließen würde, hier keinen Wahlkampf zu machen, sie das vielleicht tun könnte.“ Zieh das aus.“

„Aber ich denke, sobald Ron einige Zeit hier verbringt, werden die Leute auf gleicher Augenhöhe feststellen, dass es einen klaren Unterschied in der Erfahrung und den Qualifikationen gibt, um diesen Job zu erledigen.“

Während Haleys Debattenauftritte ihr einen zweiten oder dritten (oder vierten oder fünften) Blick der Wähler in New Hampshire einbrachten, sind die außenpolitischen Referenzen der ehemaligen UN-Botschafterin nach dem Angriff auf Israel für Aufsehen gesorgt.

„Ich war dort. Ich habe mir angeschaut, wie die Palästinenser leben“, sagte Haley am Donnerstag während einer Bürgerversammlung auf einem Posten der American Legion in Rochester. „Und ich war dort in den (Hamas-)Tunneln.“

Diese Erfahrung half dabei, Elaine Blaybock zu verkaufen, eine Unabhängige aus Sanbornville, die zu Haleys Veranstaltung kam und nach etwas suchte, mit dem sie ihr den ehemaligen Gouverneur von South Carolina verkaufen konnte, und dann ging, indem sie ein Unterstützerblatt unterzeichnete.

„Das ist es, wonach die Leute suchen und was sie katapultieren wird“, sagte Kimberly Rice, eine ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses von New Hampshire, die Haley unterstützt, in einem Interview. Rice sagte, ihre Tochter habe kürzlich ihre Wählerregistrierung von der Demokratin zur Republikanerin geändert, um bei den GOP-Vorwahlen für Haley zu stimmen – eine von 408 solchen Wählern, die dies vor Ablauf der Frist Anfang dieses Monats getan hätten.

Doch Haley kann nur dann so weit aufsteigen, wenn die Wähler weiterhin zwischen einem Dutzend Kandidaten schwanken. Republikaner und Unabhängige, die sich für Haley interessieren, blicken ebenfalls auf Christie. Und Ramaswamy. Und Trump.

Trumps Rivalen bestehen darauf, dass sie das langfristige Spiel spielen. Christie sagt, es sei noch früh. Ramaswamy hat lange davon gesprochen, die Dynamik bis zum Jahresende „langsam und stetig“ aufzubauen, und sagte Reportern in Nashua am Freitag, dass in den Umfragen Wähler „verfehlt“ wurden, die zu seinen Veranstaltungen kamen und „noch nie zuvor an einer Vorwahl teilgenommen“ hatten.

„Ich habe das Gefühl, dass wir einen sehr klaren Weg haben“, sagte Ramaswamy.

Doch viele Wähler, die nicht Diejenigen, die Trump als Kandidaten wollen, werden zunehmend nervös. Sie wollen, dass das Feld schrumpft, damit sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer als Hauptkandidat gegen Trump hervorgehen könnte. Und sie wollen nicht auf die Vorwahlen in Iowa warten, um die Entscheidung zu treffen.

„Für die Kandidaten, die derzeit in den Umfragen nicht gut abschneiden, ist der Moment vorbei“, sagte Chris Pease, ein Unabhängiger aus New Hampshire, der Haley zuneigt, nachdem er sie diese Woche in Exeter sprechen hörte. „Es ist äußerst egoistisch von ihnen, drin zu bleiben und die Anti-Trump-Stimmen weiterhin zu spalten.“