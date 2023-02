Die GOP von Florida gibt DeSantis politische Siege vor dem voraussichtlichen Angebot von 2024

“Die Realität ist, dass wir einen Gouverneur haben, der ein Präsidentschaftsangebot aufstellt, und dies ist im Grunde sein Versuch, verdiente Medienzeit bei Fox News zu erhalten”, sagte die Abgeordnete Anna Eskamani (D-Orlando) während der Bodendebatte am Freitag gegen eine Sondersitzung Rechnung das würde ein von DeSantis verfochtenes Flugprogramm für Migranten erweitern.

Die republikanischen gesetzgebenden Führer beriefen die Sondersitzung auf Drängen von DeSantis ein, spielten jedoch Vorschläge herunter, dass sie vom Gouverneur widerwillig hineingedrängt wurden. Sie konnten jedoch keine grundlegenden Fragen zu den Gesetzentwürfen beantworten, bevor der Gesetzgeber die Maßnahmen genehmigte.

„Ihr stellt Anfragen, und ich freue mich darauf, darüber zu sprechen. Aber ich denke, der Gouverneur ist auf dem richtigen Weg“, sagte Sprecher Paul Renner (R-Palm Coast) am Freitag gegenüber Reportern, als er gefragt wurde, wie der Staat Millionen für das Migrantenflugprogramm ausgegeben habe.

Der vom Gesetzgeber genehmigte Migrantenvorschlag erweitert das umstrittene Programm, mit dem DeSantis im September fast 50 meist venezolanische Migranten von Texas nach Martha’s Vineyard flog. Das neue Gesetz erlaubt es dem Staat, Geld auszugeben, um Migranten von überall in den USA zu bewegen, nicht nur von denen, die sich derzeit in Florida aufhalten. Ein demokratischer Gesetzgeber, Senator Jason Pizzo (D-Miami), verklagte DeSantis letztes Jahr und behauptete, dass die zuvor für das Programm vorgesehenen 12 Millionen Dollar dem Staat nur erlaubten, Migranten zu transportieren, die sich in Florida aufhielten.

Es bleiben jedoch Fragen darüber, wie der Staat Millionen von Dollar ausgegeben hat, die der Gesetzgeber zuvor für das Migrantentransportprogramm bereitgestellt hatte. Im September bezahlte DeSantis einen externen Anbieter – der ein ehemaliger rechtmäßiger Mandant des Zaren für öffentliche Sicherheit des Gouverneurs, Larry Keefe – war, um Migranten nach Massachusetts zu fliegen. Florida zahlte im September mindestens 1,5 Millionen US-Dollar, um mehrere Flüge von Texas zu Hochburgen der Demokraten zu arrangieren, genehmigte jedoch später weitere Zahlungen in Höhe von 1,9 Millionen US-Dollar im Oktober, die das Büro des Gouverneurs noch nicht öffentlich erklärt hat.

Öffentliche Aufzeichnungen zeigten später auch, dass Keefe bei der Koordinierung des Programms ein privates E-Mail-Konto verwendete, das den Anschein erweckte, als kämen die Nachrichten von „Clarice Starling“, der Protagonistin aus „Das Schweigen der Lämmer“.

Renner sagte, er könne keine Fragen dazu beantworten, ob es für DeSantis-Verwaltungsmitarbeiter angemessen sei, private E-Mails zu verwenden, die ihre wahre Identität verschleiern, da er mit den Keefe-E-Mails nicht ausreichend vertraut sei.

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte Senatspräsidentin Kathleen Passidomo (R-Naples), es sei „über meiner Gehaltsstufe oder einer anderen Gehaltsstufe, sollte ich wohl sagen“, als sie nach Einzelheiten des Programms gefragt wurde. Sie richtete einige Fragen an den Direktor der Abteilung für Notfallmanagement, Kevin Guthrie, der für das Flugprogramm für Migranten im Rahmen des Sondersitzungsgesetzes verantwortlich sein wird, das am Freitag endgültig verabschiedet wurde.

Während einer langwierigen Anhörung am Mittwoch im Senat hat Pizzo den Gesetzesgeber, den Senator Blaise Ingoglia (R-Spring Hill), über seinen Vorschlag gegrillt, aber Ingoglia sagte wiederholt, er könne sich wegen anhängiger Rechtsstreitigkeiten nicht zu dem Programm äußern.

Der Gesetzgeber konnte diese Woche auch keine Fragen zu a beantworten messen Der Gesetzgeber hat zugestimmt, dass es einem landesweiten Staatsanwalt erlaubt, Einzelpersonen wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Wahlen anzuklagen. Die Änderung erfolgte, nachdem das von DeSantis geschaffene Büro für Wahlverbrechen und Sicherheit im vergangenen August die Verhaftung von 20 Personen wegen angeblich illegaler Stimmabgabe bei den Wahlen 2020 hervorgehoben hatte, weil sie zuvor wegen schwerer Verbrechen wie Mord verurteilt worden waren.

Diese Verhaftungen wurden jedoch einer Prüfung unterzogen, nachdem POLITICO und andere Medien berichteten, dass den Angeklagten von staatlichen und lokalen Wahlbeamten mitgeteilt wurde, dass sie Stimmzettel abgeben dürften. Die Richter wiesen die Anklage gegen drei Angeklagte teilweise zurück, weil das Office of Statewide Prosecution für die Fälle von Wahlbetrug nicht zuständig ist. Die vom Gesetzgeber genehmigte Gesetzesvorlage stellt nun klar, dass das Amt befugt ist, solche Anklagen einzureichen.

Der Gesetzgeber genehmigte jedoch die Änderungen des Büros, ohne zu wissen, ob sie rückwirkend für die Angeklagten gelten würden, die bereits von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden waren.

„Das kann ich nicht beantworten“, sagte Passidomo während ihrer Pressekonferenz am Mittwoch. „Ich würde generell sagen, dass diese Rechnungen nicht rückwirkend sind.“

Renner sagte am Freitag, er sei sich ebenfalls nicht sicher, denke aber, dass die Rechnung rückwirkend sein könnte. Er sagte trotzdem, die Rechnung sei notwendig, weil das neue Büro von DeSantis vor Gericht frühe Verluste erlitten habe.

„Diese neuen Regeln werden vor Gericht ausgearbeitet, und die Gerichte werden entscheiden, was rückwirkend gelten kann oder nicht“, sagte er. „Was wir hier tun, ist sicherzustellen, dass das Zuständigkeitsproblem gelöst wird. Es gibt einige Fälle, die in die andere Richtung gelaufen sind, und deshalb wollen wir sicherstellen, dass wir in der Lage sind, das zu tun, was wir immer tun, es einfach zu machen, abzustimmen und schwer zu betrügen.“

Der Gesetzgeber genehmigte diese Woche auch a Rechnung Florida und DeSantis mehr Kontrolle über den Reedy Creek Improvement District geben, der Disney World seit mehr als fünf Jahrzehnten das Recht auf Selbstverwaltung in seinem in Orlando ansässigen Themenpark einräumt. Der Gesetzgeber hat Disney World im vergangenen Jahr seinen Selbstverwaltungsstatus entzogen, nachdem hochrangige Disney-Beamte öffentlich Floridas Gesetz kritisiert hatten, das es Lehrern verbietet, Unterrichtsstunden über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Klassenzimmern vom Kindergarten bis zur dritten Klasse zu geben. Das Gesetz ist weithin als „Sag nicht schwul“ bekannt.

Die Gesetzgeber benannten den Distrikt um, entzogen ihm einige wenig genutzte Befugnisse und gaben DeSantis mehr Autorität über das Unternehmen, indem er ein fünfköpfiges Aufsichtsgremium einrichtete, das er ernennen wird.

In der Woche vor Beginn der Sitzung drängte DeSantis den Gesetzgeber öffentlich, in Tallahassee zusammenzukommen, um das Disney-Gesetz zu genehmigen, und deutete andere nicht näher bezeichnete Prioritäten an. Der Gesetzgeber war leise besorgt, dass die Sitzung zu früh einberufen wurde und ein auf Disney ausgerichteter Gesetzentwurf noch nicht fertig war. Der Gesetzgeber reichte das Disney-Gesetz zuletzt ein und musste es ändern, was das Gefühl verstärkte, dass die Sondersitzung übereilt wurde.

„Diese Gesetzgebung wurde überhaupt nicht überstürzt, wie berichtet wurde“, sagte Fred Hawkins, der Republikaner aus St. Cloud, der die Gesetzesvorlage gesponsert hat, am Freitag und räumte die offene Wahrnehmung ein, dass der Gesetzgeber die Gesetzesvorlage beschleunigen musste. „Das war durchdacht, deshalb war die Rechnung so groß.“

Die republikanischen Legislativführer verteidigten auch ihre Entscheidung, in weniger als einem Jahr eine sechste Legislaturperiode einzuberufen, um die zuvor verabschiedeten Prioritäten von DeSantis zu fixieren. Der Gouverneur oder gesetzgebende Vorsitzende berief 2021 zwei und 2022 vier Sondersitzungen ein.

„Ich denke, wir haben häufig Sondersitzungen“, sagte Renner am Freitag. „Wie gesagt, wir warten nicht, um Probleme zu beheben, und jede dieser Rechnungen hatte meiner Meinung nach eine gewisse Zeitempfindlichkeit dafür.“