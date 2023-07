Brown verlor letztes Jahr die GOP-Vorwahl mit 22 Punkten gegen den ehemaligen Generalstaatsanwalt von Nevada, Adam Laxalt, der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt wurde. Laxalt unterlag bei den Parlamentswahlen knapp dem amtierenden demokratischen Senator. Catherine Cortez Masto. Dieses Mal steht Brown erneut vor einem Vorwahlkampf; Jim Marchant, ein ehemaliger Gesetzgeber des Bundesstaates Nevada, der eine Bewerbung um das Amt des Staatssekretärs von Nevada im Jahr 2022 verlor, trat Anfang des Jahres in das Rennen um den Senat ein.

Brown, ein Armeeveteran mit einem Purple Heart und einem Bronze Star, wurde während seines Einsatzes in Afghanistan von einer Straßenbombe getroffen, was zu Verbrennungen an 30 Prozent seines Körpers und sichtbaren Narben führte. Er zog 2018 nach Reno, Nevada, und gründete mit seiner Frau ein Unternehmen, das Veteranen mit Medikamenten versorgte.

In einer Erklärung, in der er seine Kandidatur ankündigte, schlug Brown vor, dass er als Pragmatiker kandidieren und dabei die militärische Erfahrung hervorheben würde.

„Beim Militär fragt dich niemand, welcher Partei du angehörst“, sagte er. „Sie wollen nur wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass Sie ihre Arbeit erledigen. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, um die Probleme von heute anzugehen.“

Die Unterstützung von Daines ist ein Zeichen für die wichtigsten Geldgeber des Senats, dass sie ihre Ressourcen vor einer möglicherweise chaotischen Vorwahl an Brown richten sollten. Marchant gehört zu einer prominenten Gruppe von Trump-Anhängern, die die Gültigkeit der Wahl 2020 grundlos bestritten haben. Er erhielt die Unterstützung von Trump bei seiner Kandidatur für das Amt des Außenministers und hat bereits Trumps dritte Kandidatur für das Präsidentenamt unterstützt.

Neben Marchant denkt auch Jeffrey Gunter, ein ehemaliger Botschafter in Island, über ein Hauptangebot nach. Seine Amtszeit in Reykjavik war von hoher Fluktuation und einem Bericht des Büros des Generalinspektors geprägt, in dem festgestellt wurde, dass er ein „bedrohliches und einschüchterndes Umfeld“ gefördert habe.

Dies ist das vierte Mal, dass Daines bei einer Senatsvorwahl Favoriten ausgewählt hat. In Montana unterstützte er den Navy-Veteranen Tim Sheehy in einem Rennen für den republikanischen Abgeordneten. Matt Rosendale wird voraussichtlich eintreten. In West Virginia wählte er Gouverneur Jim Justice anstelle des republikanischen Abgeordneten. Alex Mooney. Beide Staaten sind entscheidend für den Weg der GOP zurück zur Senatsmehrheit.

Die Rekrutierung von Spitzenrekruten in Staaten wie Nevada wird den Republikanern im nächsten Herbst mehr Spielraum für Fehler geben. Sie müssen nur einen Sitz umtauschen, um den Senat zu gewinnen, wenn ein Republikaner auch das Weiße Haus gewinnt.

Daines‘ Vorgänger im National Republican Senatorial Committee, Sen. Rick Scott (R-Fla.), lehnte es ab, in Vorwahlen einzugreifen und sah, wie einige Rekruten wichtige Rennen verloren. Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell Sie machten Probleme mit der „Kandidatenqualität“ für ihre Schwierigkeiten verantwortlich. Daines machte Scotts Hands-off-Politik rückgängig, als er das Komitee übernahm.

Aber es bahnen sich immer noch wettbewerbsintensive Vorwahlen an. In Nevada ist ein Teil von Browns Anziehungskraft auf republikanische Führer seine Fähigkeit, Spenden zu sammeln. Während seiner Kampagne gegen Laxalt brachte er 4,3 Millionen Dollar ein.

Aber im Jahr 2022 übte Brown Angriffe aus, während er 2014 für die texanische Legislatur antrat – etwas, das Marchant auch nutzen könnte, um Brown als Out-of-Stater zu besetzen.

Rosen kündigte ihre Wiederwahl im April mit einem Video an, das die Bedeutung ihres Staates unterstreicht, den der jetzige Präsident Joe Biden im Jahr 2020 mit etwas mehr als zwei Punkten Vorsprung anführte.

„Nevada ist immer ein Schlachtfeld und dieses Senatsrennen wird eines der härtesten im Land sein“, sagte Rosen im Video. „Was im Jahr 2024 in Nevada passiert, könnte erneut über die Kontrolle des Senats entscheiden.“