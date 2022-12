Die Globalisierung ist „fast tot“, sagt der Tech-Guru — RT Business News

Eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird laut TSMC-Gründer Morris Chang wahrscheinlich nicht wiederkommen

Laut Morris Chang, Gründer der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), hat die Geopolitik die Situation der Halbleiterhersteller, die mit zahlreichen Einschränkungen zu kämpfen haben, drastisch verändert.

Der Veteran der Chipindustrie sprach am Dienstag auf einer Veranstaltung in Phoenix, Arizona, wo sein Unternehmen, der weltweit führende Hersteller von Halbleitern, einen ehrgeizigen 40-Milliarden-Dollar-Plan zur Erweiterung und Modernisierung seiner neuen Fabrik vorstellte.

Es ist die erste fortschrittliche Chipfabrik von TSMC in den Vereinigten Staaten seit mehr als zwei Jahrzehnten, und Chang sagte viel darüber „harte Arbeit“ blieb, um es zum Erfolg zu führen.

Die Verbesserungen könnten es Berichten zufolge der Phoenix-Fabrik ermöglichen, Chips für Apples iPhones zu produzieren, die fast 17 Billionen spezialisierte Berechnungen pro Sekunde durchführen können. TSMC plant später, dort eine zweite Fabrik zu bauen, die über eine noch fortschrittlichere Produktionstechnologie verfügt und auf zukünftige Smartphones, Computer und andere intelligente Geräte abzielt.

Im Gespräch mit Nikkei Asia am Rande der Veranstaltung verglich Chang das aktuelle Projekt damit, als TSMC 1995 sein erstes Werk in den USA in Camas, Washington, errichtete.

„Siebenundzwanzig Jahre sind vergangen und [the semiconductor industry] Zeuge einer großen Veränderung in der Welt, einer großen geopolitischen Situationsänderung in der Welt“, Chang sagte und fügte hinzu: „Die Globalisierung ist fast tot und der Freihandel ist fast tot. Viele Leute wünschen sich immer noch, dass sie zurückkommen würden, aber ich glaube nicht, dass sie zurückkommen werden.“

Seine Kommentare kommen inmitten wachsender Befürchtungen, dass die Spannungen zwischen den USA und China über Schlüsseltechnologien, einschließlich Halbleiter, die globale Technologielieferkette weiter beeinträchtigen könnten. Im Oktober führte Washington neue Beschränkungen ein, die es Unternehmen wie TSMC immer schwieriger machten, ihre Kunden zu bedienen.

