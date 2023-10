Laut einer japanischen Denkfabrik sind die Investitionen erforderlich, um neue LNG-Anlagen zu bauen und Gasfelder zu erschließen

Die globale Industrie wird Investitionen in Höhe von 7 Billionen US-Dollar benötigen, um bis 2050 eine ausreichende Erdgasversorgung sicherzustellen und Krisen zu vermeiden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf das japanische Institute of Energy Economics (IEEJ).

Dem Bericht zufolge werden die Mittel für den Bau neuer Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) und die Erweiterung bestehender Anlagen sowie für die Erschließung neuer Gasvorkommen benötigt, wenn Länder von Kohle auf sauberere Energiequellen umsteigen.

Die Prognose des japanischen Think Tanks geht von einer Reduzierung der Emissionen um 56 % bis zur Mitte des Jahrhunderts aus. In einem Szenario, in dem die Emissionen bis 2050 jedoch auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird die Welt laut IEEJ fast 10 Billionen US-Dollar benötigen, um Erdgasknappheit zu vermeiden.

Unterschiedliche Aussichten für die Gasnachfrage in den kommenden Jahren behindern die Zukunftsplanung und verunsichern die Unternehmen hinsichtlich Investitionen in neue Lieferungen, sagte die International Gas Union (IGU) Anfang dieser Woche in einem Bericht.

„Die beispiellose Nachfrageunsicherheit und unzureichende Investitionen in Erdgas, kohlenstoffarme und erneuerbare Gase gefährden die Energiewende und untergraben die Erschwinglichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Energie.“ erklärte die IGU.

Letzte Woche warnte die Internationale Energieagentur (IEA), dass die globalen Gasmärkte in eine Krise geraten seien „Neu und unsicherer“ Dieser Zeitraum dürfte durch langsameres Wachstum und höhere Volatilität gekennzeichnet sein und könnte bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem Höhepunkt der weltweiten Nachfrage führen.

