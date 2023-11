Olivier Pomel, Mitbegründer und CEO von Datadog, spricht auf der Dash-Konferenz des Unternehmens am 3. August 2023 in San Francisco.

Die Aktien des Cloud-Überwachungssoftwareunternehmens Datadog stiegen im Dienstagshandel um fast 30 %, nachdem das Unternehmen stärker als erwartete Gewinne für das dritte Quartal und eine Prognose für das Gesamtjahr gemeldet hatte.

Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 547,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Schätzungen. Diese Wachstumsrate entsprach den Ergebnissen des zweiten Quartals. Von LSEG, früher bekannt als Refinitiv, befragte Analysten hatten mit einem Umsatz von 524,1 Millionen US-Dollar gerechnet. Datadog meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 45 Cent, besser als die von Analysten erwarteten 34 Cent.

Datadog hat außerdem seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 564 und 568 Millionen US-Dollar sowie einen Gesamtjahresumsatz von rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Laut einer Analystenumfrage von LSEG lag das über den Konsensschätzungen von 543,3 Millionen US-Dollar bzw. 2,06 Milliarden US-Dollar.

Mitbegründer und CEO Olivier Pomel sagte Analysten in einer Telefonkonferenz, dass „KI-native Kunden“ im Quartal 2,5 % zum Jahresumsatz von Datadog beitrugen. Pomel wollte nicht bestätigen, ob sein Unternehmen mit OpenAI, Anthropic oder Cohere zusammenarbeitet. Alle drei verkaufen den Zugang zu großen Sprachmodellen, die Texte auf der Grundlage einiger weniger menschlicher Eingaben verfassen können.

Der Anstieg von Datadog beflügelte andere Cloud-Computing-Namen, darunter MongoDB und Snowflake.

Die neueste Prognose ist die fröhlichste, die es das ganze Jahr über gegeben hat. Die Datadog-Aktie fiel im August erheblich, nachdem das Unternehmen seine Prognose nach unten korrigierte und die anhaltende Reduzierung der Cloud-Ausgaben der Unternehmen anführte.

Datadog entwickelt Cloud-Überwachungs- und Sicherheitsprodukte, die mit Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure funktionieren. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und debütierte 2019 an der Nasdaq.

Die Cloud-Infrastrukturanbieter gaben Ende Oktober an, dass die Kostensenkungsbemühungen einiger Unternehmen allmählich nachlassen. Ähnlich wie viele Cloud-Namen war auch Datadog nicht immun gegen die Verschärfung des Gürtels durch die Unternehmen. Pomel bestätigte diese Beobachtung und sagte, dass die Optimierungsaktivitäten bei Datadog-Kunden nachlassen könnten. „Insgesamt sehen wir weiterhin Auswirkungen der Optimierung in unserem Geschäft, aber wir glauben, dass die Intensität und Breite der Optimierung, die wir in den letzten Quartalen erlebt haben, nachlässt“, sagte er am Dienstag.

