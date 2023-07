Fran Drescher, SAG-AFTRA-Präsidentin und Schöpferin der legendären Fran Fine, trat ans Mikrofon und vibrierte vor Wut. Sie war mit einer kleinen Gruppe von SAG-AFTRA-Mitgliedern dort, um ihren ersten Streik seit 1980 anzukündigen. „Die Augen der Welt und insbesondere die Augen der Arbeiter sind auf uns gerichtet“, sagte Drescher. „Die Schwere dieses Schrittes ist mir, unserem Verhandlungsausschuss oder unseren Vorstandsmitgliedern, die einstimmig für die Fortsetzung eines Streiks gestimmt haben, nicht entgangen.“

Dieser Streik ist anders. Es ist weitaus komplizierter, als nur einen größeren Ausschnitt der Erfolgsfilme und Fernsehsendungen zu wollen, an deren Entstehung Schauspieler und Autoren mitgewirkt haben. Eine schnelle Verlagerung hin zum Streaming – gepaart mit der existenziellen Bedrohung durch KI – hat eine Kluft zwischen dem, was Hollywood-Autoren und -Schauspieler wollen, und dem, was die größten Medienunternehmen des Landes zu geben bereit sind, geschaffen. Wie Drescher es so unverblümt ausdrückt: „Man kann das Geschäftsmodell nicht so sehr ändern, wie es sich geändert hat, und nicht erwarten, dass sich auch der Vertrag ändert.“

Zum ersten Mal seit 63 Jahren, SAG-AFTRA, die Gewerkschaft, die Schauspieler und Schauspielerinnen in der gesamten Film- und Fernsehbranche vertritt, hat sich der Writers Guild of America (WGA) an den Streikposten angeschlossen. (Offenlegung: Der RandDie Redaktion ist außerdem bei der Writers Guild of America, East, gewerkschaftlich organisiert.)

Die WGA stimmte am 2. Mai dafür, einen Gegenschlag zu genehmigen, nachdem es ihr nicht gelungen war, einen neuen Vertrag mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) auszuhandeln, der Gruppe, die Unternehmen wie Amazon, Netflix, Warner Bros. und Paramount vertritt. Neben Vorschlägen für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen fordern sowohl die WGA als auch die SAG-AFTRA mehr Schutz für Autoren und Schauspieler, die Inhalte für Streaming-Dienste erstellen.

Die WGA argumentiert, dass die garantierten Mindestrückstände, die sie in ihrem letzten Vertrag mit der AMPTP vereinbart hat, immer noch nicht so hoch sind wie das, was man mit der Produktion einer Fernsehsendung verdienen würde. Ebenso fordert SAG-AFTRA höhere Mindestlöhne, um die Inflation auszugleichen, und ist auch mit den Restbeträgen, die Schauspieler für die Erstellung von Inhalten für Streaming-Dienste erhalten, nicht zufrieden.

Autoren und Schauspieler haben keinen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, selbst wenn es sich bei der Show, an deren Erstellung sie mitwirken, um eine handelt Fremde Dinge-großer Treffer.

Ein Restbetrag ist eine Art Lizenzgebühr, die Autoren und Schauspieler verdienen, wenn ihre Arbeit auf Diensten wie Streaming-Plattformen oder im Fernsehen wiederverwendet wird. Anders als bei der Veröffentlichung einer Sendung auf einem Fernsehsender werden Autoren und Schauspieler, die an Sendungen für Streaming-Dienste arbeiten, nicht danach bezahlt, wie viele Menschen ihre Inhalte und die daneben ausgestrahlte Werbung sehen. Stattdessen erhalten Autoren zwei festgelegte Restbeträge: einen für eine inländische Veröffentlichung und einen weiteren für eine internationale Veröffentlichung. Das bedeutet, dass sie keinen Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung haben, selbst wenn es sich bei der Show, an deren Erstellung sie mitwirken, um eine handelt Fremde Dinge-großer Treffer.

Der Kern dieses Problems sind die Streaming-Dienste selbst. Streamer haben ihre Streaming-Daten lange Zeit geheim gehalten, sehr zum Unmut der Leute, die das tatsächlich tun machen die Shows, die die Zuschauer zu ihrem Service bringen. Während Zuschauerdaten von entscheidender Bedeutung sind, um die Autoren hinter die Kulissen zu führen, gibt es für sie derzeit keine Möglichkeit, an diese Informationen zu gelangen. Tony Gilroy, der Showrunner von Disney Plus Andorkürzlich erzählt Der Wrap dass er „keine Ahnung“ von der Zielgruppe der Show habe, da er keinen Zugriff auf Streaming-Daten von Disney habe.

„Es zerstört die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, es bedeutet, dass die Leute über- und unterbezahlt und nie richtig bezahlt werden“, sagte Gilroy. „Das bedeutet, dass die Produktionen mit zusätzlichen Ausgaben überlastet sind, weil früher übliche Restbeträge und Lizenzgebühren jetzt von vornherein bezahlt werden müssen.“ Das bedeutet, dass einige im Voraus mehr oder weniger Geld erhalten, da die Restbeträge nicht auf Aufrufen beim Streaming basieren.

Während Streaming bzw. „neue Medien“ auch beim letzten großen WGA-Streik im Jahr 2007 eine Rolle spielten, steckte die Streaming-Branche noch in den Kinderschuhen – und Autoren wurden keine Restbeträge gewährt überhaupt. Nach einer 100-tägigen Arbeitsunterbrechung (und einigen der schlechtesten TV-Folgen aller Zeiten) einigten sich WGA und AMPTP schließlich darauf, dass Autoren Restzahlungen erhalten, wenn ihre Inhalte auf Streaming-Plattformen und anderen Online-Diensten veröffentlicht werden.

Eine bessere Bezahlung ist jedoch nicht das Einzige, wofür Schriftsteller und nun auch Schauspieler kämpfen. Viele der von WGA und SAG-AFTRA aufgeworfenen Probleme hängen mit der Art und Weise zusammen, wie große Streamer Shows für ihre Dienste produzieren. Schließlich hat das Streaming nicht nur die Art und Weise, wie wir Inhalte ansehen, auf den Kopf gestellt, sondern es hat auch einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie sie erstellt werden. Die Dinge müssen schneller und billiger gemacht werden. Deshalb wollen die Studios beispielsweise die Rechte am Gesicht eines Hintergrundschauspielers erwerben. Auf diese Weise können sie dies mit KI kombinieren, um für immer eine günstige Quelle für Hintergrundschauspieler zu haben. Sie wollen auch die Art und Weise ändern, wie Shows geschrieben werden.

Vor dem Streaming-Boom trafen sich Autoren in Räumen, um über den Weg zu diskutieren, den eine Show einschlägt. Diese Sitzungen erstreckten sich in der Regel über die 22 Episoden, die eine Serie pro Staffel ausstrahlte, was bedeutete, dass den Autoren oft garantiert war, dass sie den größten Teil des Jahres eine Anstellung hatten. Aber seitdem haben sich die Dinge drastisch verändert.

Durch das Streaming ist die Länge einer einzelnen Staffel viel uneinheitlicher und viel kürzer geworden und dauert manchmal nur acht bis 13 Episoden. Dieser Trend führte zur Entstehung von „Minirooms“, in denen sich eine kleinere Gruppe von Autoren unabhängig von der Produktion einer Show trifft.

Diese Sitzungen dauern in der Regel kürzer, was letztendlich zu weniger Bezahlung, kürzeren Auftritten und weniger Erfahrung für aufstrebende Autoren führt.

Dieser Mangel an Erfahrung hat besonders den Autoren geschadet, die später Showrunner werden, oder den Alleskönnern, die sich um die kreativen Aspekte einer Show kümmern. Die Rolle eines Showrunners erstreckt sich auch auf die spontane Entscheidungsfindung am Set. Javier Grillo-Marxuach, ein Fernsehdrehbuchautor und Produzent, der an Shows wie gearbeitet hat Verlorenvergleicht die Rolle eines Showrunners mit „einem CEO eines Startup-Unternehmens mit einem Budget von 100 Millionen US-Dollar und 200 Mitarbeitern“.

Aufgrund der Art und Weise, wie Shows für Streaming-Dienste produziert werden, erhalten Autoren nicht die Ausbildung, die sie benötigen, um solch enorme Verantwortung zu übernehmen. In der Vergangenheit hatten die meisten Autoren die Gelegenheit, den Ablauf der gesamten Produktion zu beobachten – ein entscheidender Bestandteil ihrer Arbeit. Bei Minirooms haben Autoren jedoch nicht die Möglichkeit, ihre Shows zu Ende zu sehen, was es schwieriger macht, alle Aufgaben zu bewältigen, die ein Showrunner mit sich bringt.

„Wir können nicht zulassen, dass die Studios uns weiterhin für Produkte unterbezahlen, mit denen sie so viel Geld verdienen.“

„Die Autoren hatten einen sehr diskreten Weg, um dorthin zu gelangen, wo wir unsere eigenen Shows kreieren und produzieren konnten“, fügt Grillo-Marxuach hinzu. „Das Zeitalter des Streamings hat all das dezentralisiert.“

Dies ist einer der Gründe, warum die WGA Bedingungen vorgeschlagen hat, die darauf abzielen, die Existenz des Autorenzimmers zu erhalten. Dies bedeutet, dass eine absolute Mindestanzahl von Autoren festgelegt wird, die vor und während der Produktion an Shows arbeiten können. Dazu gehören mindestens sechs festangestellte Autoren in Räumen, in denen das grüne Licht vorliegt, sowie ein Autor pro Episode für bis zu sechs Episoden, wenn eine Show in Produktion ist. und dann ein zusätzlicher Autor für alle zwei Folgen nach sechs.

„Wir versuchen, die Existenz eines Autorenzimmers in unserem Vertrag zu verankern“, erzählt Lisa Takeuchi Cullen, Fernsehautorin und Vizepräsidentin für Film, Fernsehen und Streaming bei WGA East Der Rand. „Es besteht keine vertragliche Verpflichtung, einen tatsächlichen Raum zu mieten und eine Fernsehsendung mit mehr als einer Person zu machen.“

Die WGA legt außerdem fest, dass mindestens zehn aufeinanderfolgende Wochen angestellt sind, bevor eine Show grünes Licht erhält, und verlangt mindestens drei Wochen Arbeit pro Folge, sobald das Studio mit der Produktion begonnen hat. Darüber hinaus strebt die Gilde die Einrichtung eines auf der Zuschauerzahl basierenden Restwerts für Sendungen auf Streaming-Diensten an und möchte außerdem den Einsatz von KI regulieren, um zu verhindern, dass die Tools Material schreiben oder umschreiben. Die AMPTP hat alle diese Vorschläge abgelehnt und sich geweigert, zu jedem von ihnen einen Gegenentwurf zu machen.

Stattdessen konzentrieren sich die Hollywood-Studios auf ihr Endergebnis. Ein Studioleiter erzählte Termin dass das Endziel der AMPTP darin besteht, „zuzulassen, dass sich die Dinge hinziehen, bis Gewerkschaftsmitglieder anfangen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlieren“. Bob Iger, der CEO von Disney, kürzlich erzählt CNBC dass die Streiks für ihn „sehr beunruhigend“ seien. Er stellte weiterhin fest, dass es der Branche nicht dabei helfe, sich von der Pandemie zu erholen, und sagte, die Erwartungen einiger Autoren und Schauspieler seien „einfach nicht realistisch“.

Als Referenz: Iger kann bis zu 27 Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen. Vielfalt schätzt, dass das durchschnittliche Gehalt eines Hollywood-Autors etwa 260.000 US-Dollar beträgt, obwohl die WGA angibt, dass das wöchentliche Gehalt seit 2014 inflationsbereinigt um etwa 23 Prozent gesunken ist (die WGA veröffentlicht keine Durchschnittszahlen). Demnach lag das durchschnittliche Gehalt von Schauspielern im Jahr 2021 bei rund 46.000 US-Dollar US-Nachrichten.

„Wir brauchen ein paar Checks and Balances“, fügt Takeuchi Cullen hinzu. „Wir können nicht zulassen, dass die Studios uns weiterhin für Produkte unterbezahlen, mit denen sie so viel Geld verdienen.“