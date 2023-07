Dieser subtilere Ansatz erinnert an den Weg, den die EU-Gesetzgeber bei der Bewertung des Einsatzes von KI in öffentlichen Anwendungen eingeschlagen haben. Dieses System verwendet Risikostufen; Je höher die mit einer bestimmten Technologie verbundenen Risiken sind, desto strenger ist die Regulierung. Nach dem vorgeschlagenen KI-Gesetz in Europa würde beispielsweise die Live-Gesichtserkennung in Videoüberwachungssystemen im öffentlichen Raum strenger reguliert als eingeschränktere Nicht-Echtzeit-Anwendungen, wie etwa die Bildsuche bei der Untersuchung eines vermissten Kindes.

Eldridge sagt, er erwarte Widerstand von Staatsanwälten und Strafverfolgungsbehörden, sei jedoch „vorsichtig optimistisch“, dass das Gesetz verabschiedet werde. Er sagt auch, dass viele Technologieunternehmen während der Anhörungen der Kommission Lobbyarbeit betrieben hätten, indem sie behaupteten, die Technologie sei korrekt und unvoreingenommen, und vor einer Verlangsamung der Branche gewarnt hätten, wenn die Beschränkungen in Kraft treten würden. Hoan Ton-That, CEO von Clearview, sagte der Kommission in seiner schriftlichen Aussage, dass „der vorurteilsfreie Algorithmus von Clearview AI jedes Gesicht aus über 3 Milliarden Bildern, die er im öffentlichen Internet gesammelt hat, genau finden kann.“

Crockford und Eldridge sind zuversichtlich, dass der Gesetzentwurf in dieser Sitzung, die bis Juli 2024 dauert, zur Abstimmung gebracht wird, aber bisher ist keine solche Abstimmung geplant. In Massachusetts, wie auch überall sonst, haben andere Prioritäten wie Wirtschafts- und Bildungsgesetze mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Dennoch war der Gesetzentwurf bereits einflussreich. Anfang dieses Monats hat der Gesetzgeber des Bundesstaates Montana ein Gesetz verabschiedet, das viele der Anforderungen von Massachusetts widerspiegelt. Montana wird die Verwendung der Gesichtserkennung bei Videos und bewegten Bildern durch die Polizei verbieten und einen Haftbefehl für den Gesichtsabgleich verlangen.

Die tatsächlichen Kosten eines Kompromisses

Nicht jeder ist vom Massachusetts-Standard begeistert. Polizeigruppen sind weiterhin gegen den Gesetzentwurf. Einige Aktivisten glauben, dass solche Vorschriften nicht ausreichen. Unterdessen wurden die umfassenden Gesichtserkennungsgesetze, die einige für 2020 auf nationaler Ebene erwartet hatten, nicht verabschiedet.

Was ist also zwischen 2020 und 2023 passiert? Während der drei Jahre, in denen Massachusetts debattierte, Lobbyarbeit leistete und Entwürfe verfasste, verlagerte sich die landesweite Debatte von der Polizeireform auf die steigende Kriminalität, was zu einem politischen Schleudertrauma führte. Als das Pendel der öffentlichen Meinung schwang, wurde die Gesichtserkennung zu einem Verhandlungsobjekt zwischen politischen Entscheidungsträgern, Polizei, Technologieunternehmen und Befürwortern. Was vielleicht noch wichtiger ist: Wir haben uns auch an Gesichtserkennungstechnologien in unserem Leben und im öffentlichen Raum gewöhnt.

Auf nationaler Ebene machen Strafverfolgungsbehörden immer deutlicher, wie wertvoll die Gesichtserkennung für ihre Arbeit ist. In Austin, Texas, wo die Technologie beispielsweise verboten ist, wünscht sich Polizeichef Joseph Chacon, er hätte Zugriff darauf, um den Personalmangel auszugleichen, sagte er in einem Interview mit MIT Technology Review.

Einige Aktivisten, darunter Caitlin Seeley George, Kampagnen- und Einsatzleiterin bei Fight for the Future, sagen, dass Polizeigruppen im ganzen Land ähnliche Argumente verwendet haben, um das Verbot der Gesichtserkennung einzuschränken.