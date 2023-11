Die Geschworenen im Strafverfahren gegen Sam Bankman-Fried beginnen mit den Beratungen

Die Beratungen der Jury im Betrugsprozess gegen Sam Bankman-Fried haben begonnen.

Die 12 Geschworenen werden entscheiden, ob der FTX-Gründer sieben Straftaten begangen hat, darunter Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche, die im Zusammenhang mit der Implosion seines Kryptoimperiums stehen.

Bankman-Fried, die sich in allen Punkten nicht schuldig bekannt hat, drohen im Falle einer Verurteilung mehr als 100 Jahre Gefängnis.

Der angeklagte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried trifft am 26. Juli 2023 im US-Gerichtsgebäude in New York City ein. Amr Alfiky | Reuters

Zwölf Geschworene in einem Gerichtssaal in Lower Manhattan haben begonnen, über das Schicksal des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried zu beraten, nachdem fast 20 Zeugen einen Monat lang ausgesagt hatten. Der Fall wurde am Donnerstag gegen 15:15 Uhr an die Jury übergeben, nachdem der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan 60 Seiten Anweisungen vorgelesen hatte. Ein Urteil könnte bereits am Donnerstagnachmittag fallen, und Richter Kaplan hatte zuvor angeordnet, dass die Jury bis 20:15 Uhr bleiben und kostenlose Pizza und Uber-Fahrten nach Hause anbieten sollte. Bankman-Fried, der 2019 die Börse für digitale Vermögenswerte FTX und zwei Jahre zuvor den Schwester-Hedgefonds Alameda Research gründete, wird wegen sieben Anklagepunkten angeklagt, darunter Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Implosion seines Kryptoimperiums Ende letzten Jahres . Bei einer Verurteilung drohen ihm mehr als 100 Jahre Gefängnis. Der 31-jährige Absolvent des Massachusetts Institute of Technology und Sohn zweier Rechtswissenschaftler aus Stanford hat sich in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannt. Damit Bankman-Fried für schuldig befunden werden kann, muss die Jury einstimmig und zweifelsfrei entscheiden, dass der Unternehmer, der einst als Krypto-Genie gefeiert wurde, die Absicht hatte, Investoren und Kunden zu betrügen. Der Prozess, der ursprünglich bis zum Thanksgiving-Feiertag laufen sollte, verlief zügig. Die Regierung kürzte ihre Zeugenliste und erhob letztlich keine Gegenklage, nachdem die Verteidigung eine Pause eingelegt hatte. Die Verteidigung berief nur drei Zeugen in den Zeugenstand, wobei sich der Großteil ihrer Argumentation auf die eidesstattliche Aussage des Angeklagten stützte. Auch bei direkten Verhören und Kreuzverhören sind beide Seiten schneller vorgegangen als erwartet. Richter Kaplan hat den beschleunigten Zeitplan befürwortet und die Geschworenen bis Mittwoch, 18.30 Uhr, festgehalten, um die Schlussplädoyers zu Ende zu bringen. Es ist unklar, wie lange die Jury beraten wird, aber der Richter betonte zwar, dass er mit seiner Entscheidung keine Eile treffe, sagte jedoch, er sei bereit, bis Donnerstag, 20.15 Uhr, zu bleiben, und teilte den Geschworenen mit, dass die Regierung für das Abendessen und wahrscheinlich auch für die Heimfahrt aufkommen werde.

In dieser Gerichtsskizze hören sich die Geschworenen die Zeugenaussagen während des Betrugsprozesses gegen Sam Bankman-Fried über den Zusammenbruch von FTX, der bankrotten Kryptowährungsbörse, vor dem Bundesgericht in New York City, USA, am 6. Oktober 2023 an. Jane Rosenberg | Reuters

Mark Cohen, der Verteidiger von Bankman-Fried, hielt am Mittwoch sein letztes Plädoyer für seinen Mandanten und argumentierte, dass der Angeklagte in allen Punkten für nicht schuldig befunden werden sollte, auch weil der FTX-Gründer in gutem Glauben und ohne kriminelle Absicht gehandelt und alles geglaubt habe würde klappen. „Jeder Film braucht einen Bösewicht“, sagte Cohen über den Fall der Staatsanwaltschaft gegen Bankman-Fried und fügte hinzu, dass die Regierung ihn fälschlicherweise als „Monster“, „Bösewicht“ und „krimineller Drahtzieher“ dargestellt habe. Cohen behauptete, der Fall gegen seinen Mandanten sei auf der falschen Annahme aufgebaut worden, dass FTX ein betrügerisches Unternehmen sei, das von Anfang an mit dem Ziel gegründet wurde, Kundengelder absichtlich zu stehlen. Während das Fehlen eines Risikomanagementsystems oder eines Chief Risk Officers bei FTX auf schlechte Systemkontrollen zurückzuführen sei, seien schlechte Geschäftsentscheidungen keine Verbrechen, sagte Cohen. Cohen sagte der Jury, dass, wenn irgendein Mitglied des engsten Kreises von Bankman-Fried wirklich glaubte, dass etwas Schändliches passierte, es die Wahl hatte, zurückzutreten, die Bahamas zu verlassen oder „die Anzeige zu erstatten“. Keiner von ihnen habe es getan, sagte er.

Der Hauptzeuge der Verteidigung war Bankman-Fried selbst, und die meisten seiner Aussagen liefen auf Ablenkung hinaus, sagte Renato Mariotti, ein ehemaliger Staatsanwalt in der Abteilung für Wertpapier- und Rohstoffbetrug des US-Justizministeriums, Anfang dieser Woche gegenüber CNBC. Als Beispiel nannte er Bankman-Frieds Vorwürfe gegen Caroline Ellison, seine Ex-Freundin und frühere Chefin von Alameda, weil sie es versäumt hatte, sich richtig abzusichern. Seine Aussage sollte „seine Rolle reduzieren, ebenso wie seine häufigen Erinnerungen daran, dass andere involviert waren, dass er viel zu tun hatte, dass er jung war oder dass er kein Programmierer war“, sagte Mariotti, der jetzt vor Gericht steht Partner in Chicago mit Bryan Cave Leighton Paisner.

Caroline Ellison, ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research LLC, verlässt das Bundesgericht in Manhattan, nachdem sie während des Prozesses gegen FTX-CEO Sam Bankman-Fried am 10. Oktober 2023 in New York City ausgesagt hat. Michael M. Santiago | Getty Images