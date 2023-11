Die gemischten Ergebnisse von Apple verbergen die Stärke in Indien, im Dienstleistungssektor und im künftigen Mac-Wachstum

Apple (AAPL) gab am Donnerstag besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt, aber ein enttäuschender Ausblick für das erste Quartal ließ die Aktien im Nachmittagshandel am Freitag um mehr als 1 % einbrechen.

Die jüngsten Ergebnisse von Apple waren zwar nicht gerade schlecht – sie übertrafen Umsatz, Gewinn und iPhone-Verkäufe –, lösten jedoch keine große Erleichterung bei den Anlegern aus, die sich bereits vor einem Rückgang der iPhone-Verkäufe in China fürchteten. Es hat auch nicht geholfen, dass das vierte Quartal das vierte Quartal in Folge war, in dem der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 1 % zurückging.

Und da Apple-Finanzvorstand Luca Maestri damit rechnet, dass die iPad- und Wearables-, Home- und Zubehörgeschäfte des Unternehmens ab dem Septemberquartal „erheblich langsamer“ werden, scheint es, dass Apple vor ernsthaften Problemen steht.

Der Unternehmensbericht und die Prognose für das erste Quartal enthielten jedoch eine Handvoll positiver Anzeichen, die dem Technologieriesen künftig Auftrieb geben könnten, darunter seine Leistung in Indien und ein erwarteter Anstieg der Mac-Verkäufe.

Indien und die Schwellenländer erhalten Auftrieb

Apple hat in den letzten Jahren viel in Indien investiert. Das Unternehmen setzt nicht nur auf das Land als neues Produktionszentrum für seine Produkte, darunter das überaus wichtige iPhone, sondern hat auch seine ersten physischen Geschäfte in der Region in Mumbai und Neu-Delhi eröffnet.

Laut UBS-Analyst David Vogt entfielen in den 12 Monaten vor September 2023 zwar nur 4 % des gesamten iPhone-Verkaufs auf Indien, die Stückzahlen stiegen dort jedoch um 31 %. Dem stehen Rückgänge in den USA, China und Europa gegenüber.

„Wir hatten in Indien einen Rekordumsatz aller Zeiten“, sagte Apple-Chef Tim Cook während der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen. „Wir sind sehr stark zweistellig gewachsen. Es ist ein unglaublich spannender Markt für uns und einer unserer Hauptschwerpunkte. Wir haben einen geringen Anteil an einem großen Markt. Es sieht also so aus, als gäbe es dort viel Spielraum.“

Als Segen für die dortige Präsenz rechnet Apple laut Cook damit, dass mehr Menschen in die Mittelschicht abwandern und eine bessere Verteilung im Land erzielt wird.

„Ich könnte nicht zufriedener damit sein, wie die Dinge im Moment laufen“, fügte er hinzu.

Es ist jedoch nicht nur Indien. Apple eröffnete außerdem neue Online-Shops in Chile und Vietnam, wo das Unternehmen neue Umsatzrekorde erzielte.

Tim Cook, CEO von Apple, und Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People von Apple, begrüßen die Menschen bei der Einweihung von Indiens erstem Apple-Einzelhandelsgeschäft in Mumbai am 18. April 2023. (Francis Mascarenhas/REUTERS) (Francis Mascarenhas / reuters)

Mac-Verkäufe erholen sich

Das Mac-Segment von Apple war in den letzten Quartalen einer der größten Nachzügler unter den verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens. Insbesondere im vierten Quartal dieses Jahres sank der Umsatz im Jahresvergleich um 34 % von 11,5 Milliarden US-Dollar auf 7,6 Milliarden US-Dollar. Aber die Dinge könnten sich wenden.

Während der Gewinnmitteilung des Unternehmens wies Maestri ausdrücklich auf die Weiterentwicklung des Mac-Geschäfts hin und sagte, er erwarte, dass sich die Leistung im Jahresvergleich „im laufenden Quartal deutlich beschleunigen“ werde.

Das liegt daran, dass Apple gerade seine neue M3-Chipreihe sowie seine M3-basierten MacBook Pros und iMacs auf den Markt gebracht hat. Die Systeme dürften dazu beitragen, die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als die Umsätze zurückgingen, zu steigern.

Es ist auch wichtig anzumerken, dass insbesondere Apples iPad- und Mac-Umsätze durch Jahresvergleiche beeinträchtigt wurden, die durch Produktionsverlangsamungen und einen anschließenden Umsatzanstieg im Jahr 2022 verzerrt waren. Wie lange die M3-Chips die Mac-Verkäufe ankurbeln werden, bleibt jedoch offen gesehen zu werden.

Apple stellte seine neuesten MacBook Pros während seines Scary Fast-Events vor. (Apfel) (Apfel)

Der Service ist immer noch herausragend

Während die Hardware-Verkäufe von Apple nicht ausreichten, um irgendjemanden aus den Socken zu hauen, ragte das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens heraus.

Der Umsatz stieg von 19,2 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022 auf 22,3 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Tatsächlich stieg der Dienstleistungsumsatz im letzten Jahr jedes Quartal, ein starker Kontrast zu den übrigen Segmenten von Apple, die in verschiedenen Quartalen zurückgingen.

„Das Apple-Schwungrad ist lebendig und gut, nach einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte, in der Verbraucher ein Apple-Produkt kaufen, sich verlieben, ein anderes Produkt kaufen, einen Service hinzufügen, ein Upgrade durchführen und es wiederholen“, schrieb Gene Munster, geschäftsführender Gesellschafter von Deepwater Asset Management in einer Anlegermitteilung.

Dienstleistungen galten lange Zeit als Apples beste Absicherung gegen sinkende iPhone-Verkäufe, und angesichts der Rückgänge im letzten Jahr waren Dienstleistungen eine Hilfe für die Margen des Unternehmens.

Für 2024 geht Vogt davon aus, dass der Dienstleistungsumsatz auf 95,4 Milliarden US-Dollar steigen wird, 12 % mehr als 2023.

Während die Anleger immer noch besorgt sind, ob Apples Hardware-Segmente nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder auf die Beine kommen werden, bietet das nächste Jahr eine Reihe potenzieller Chancen, darunter weitere MacBooks mit den neuen M3-Chips von Apple und, was wichtig ist, die Einführung des Vision Pro-Headsets . Und auch wenn das nicht von Anfang an ein Verkaufsschlager sein wird, könnte es in der Zukunft zu steigenden Zahlen kommen.

