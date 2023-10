Die Gemeinde und Turngemeinschaft Veitshöchheim ehrte ihre Besten

Seit 1992 ist es in Veitshöchheim Tradition, erfolgreiche Sportler, die auf bayerischer Ebene mindestens einen Podestplatz erreicht haben, öffentlich zu ehren. Während dieser seit der Fertigstellung der Dreifachsporthalle bis 2018 immer dort stattgefunden hatte, wurde dieser sportliche Festakt im Oktober 2019 erstmals in die Mainfrankensäle verlegt.

Die Corona-Pandemie hatte dann enorme Auswirkungen auf den Sportbetrieb, sodass es in den drei darauffolgenden Jahren zu keiner gemeinsamen sportlichen Ehrung von Gemeinde, Turngemeinschaft und Sportverein kam. Diese fand am Donnerstagabend zum zweiten Mal in den Mainfrankensälen statt, dieses Mal jedoch ohne den Sportverein Veitshöchheim, da dieser in den letzten drei Jahren keine Meisterschaft gewonnen hatte. Für die gemeinsame Ehrung durch die Gemeinde und die Turngemeinschaft waren 208 Sportlerinnen und Sportler angemeldet, doch nur die Hälfte von ihnen erschien zur Ehrung auf der Bühne.

Badminton, Basketball, Turnen, Kraftsport, Leichtathletik, Rudern, Unterwasserrugby und Wasserball sind die acht Sportarten, aus denen Veitshöchheims erfolgreichste Sportler in der Ehrungsperiode 2021 bis 2023 stammen. Bürgermeister Jürgen Götz zusammen mit seinen Stellvertretern Elmar Knorz und Steffen Mucha und Gemeinderatssportreferentin Petra Dossler (54) überreichten denjenigen, die auf bayerischer Ebene und darüber hinaus Erfolge erzielten, die städtische Sporturkunde in Gold, Silber und Bronze. Allein 47 kamen aus den Reihen der Turnerschaft. Alle Preisträger erhielten Gutscheine im Wert von 30 Euro (Gold), 25 Euro (Silber) und 20 Euro (Bronze), die in 20 Geschäften vor Ort eingelöst werden konnten.

Darüber hinaus ehrten TGV-Verwaltungsvorstand Dietmar Wagenschein und TGV-Sportvorstand Bastian Ebel gesondert 154 Personen, die für den TGV im Zeitraum von 2020 auf Kreisebene bis zur nordbayerischen Ebene in den Sportarten Badminton, Basketball, Darts Erfolge erzielt haben , Handball, Kraftsport, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis und Turnen (17 Einzelsportarten und 16 Mannschaften) gewertet.

Musikalisch begleitet wurde die sportliche Ehrung durch ein Saxophonquartett der Gesangs- und Musikschule Veitshöchheim mit Matteo Bertsch, Daniel Delgado, Annalena Neu und Ann-Kathrin Grammel.

Die Preisträger:

Sechs Sportler wurden von der Community mit der höchsten Goldauszeichnung für Erfolge auf deutscher Ebene geehrt: Brid Stepper (Badminton), Verena Rehagel (Kraftdreikampf), Matija Fotak und Andrija Fotak (beide Wasserball), Norbert Hanke (Bankdrücken), Lara- Fabienne Gottier (Unterwasserrugby), Sarah Feige, Emily Keib, Dr. Martin Kornely (alle Turnen), Petra und Peter Ehinger (beide Rudern).

Nur Anna-Lee Barone (Turnen) erfüllte die Kriterien für die zweithöchste Silberauszeichnung für Erfolge auf süddeutschem Niveau.

Die dritthöchste Auszeichnung in Bronze erhielten 43 Sportler aus der Community für Erfolge ab bayerischer Ebene: Cedric Haug (Kraftdreikampf), Charlotte Hofmann und Tamina Pfister (beide Turnen) sowie Katharina Schmitt (Leichtathletik) im Einzelsport und vom TGV Basketballabteilung im Teamsport U10 (Leonard Diedering, Mats Gabold, Moritz Jonach, Jakob Meyer, Hanna Schraud, Alexander Skusa), der U20 (Moritz Arlt, Elhan Daliposki, Henrik Götz, Kosta Gusalov, Kevin Imasuen, Max Hanisch, Valentin Heyn, Julian Kunzmann, Benjamin Rosa, Josef Scheder, Felix Schraud, Ferdinand Seese, Tim Söder) und die 1. Herren (Tilman Buschbeck, Constantin Ebert, Tim Eisenberger, Chris Gabold, Florian Gintschel, Christoph Hackenesch, Max Hanisch, Maximilian Heckel, Philipp Henneberger, Fabian Hockgeiger, Michael Javernik, Daniel Klement, Valentin Kraft, Alexander Lauts, Eric Leonhardt, Daniel Meeh, Dominik Schneider, Daniel Urbano und Tobias Weigl).