Hill – der inmitten einer Runde von Gerüchten über Ärger im Paradies für das Paar darüber nachdachte Menschen im Jahr 2013: „Ich weiß nicht, warum ‚glücklich‘ keine Geschichte sein kann“ – mag der wunderbare Klebstoff sein, der alles zusammenhält, aber er mag es immer noch, liebt es und möchte nach all den Jahren noch mehr davon.

„Das größte Geschenk, das uns jemals im Leben gemacht wurde, sind unsere Kinder“, sagte Hill, als sie und McGraw 2017 beide in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurden. „Es vergeht kein Tag, an dem ich Gott nicht von oben danke.“ zum Vergnügen und zur Ehre von Gracie, Maggie und Audrey. Ihre Mutter zu sein weckte in ihr den Wunsch, der bestmögliche Mensch zu sein, fuhr sie fort, während die Rede etwas lautstark wurde. „Und wegen ihres Vaters – das bist du“, deutete sie auf McGraw, der sich einschaltete, als die Menge zu lachen begann: „Wir haben Blutuntersuchungen.“

Das Paar brach in Gelächter aus. „Ich möchte nicht ganz sauer werden“, drängte Hill weiter, „denn es ist irgendwie so, als ob (Würgegeste). Aber ich liebe diesen Kerl. Er ist scharf wie Tabasco-Sauce, mal tausendmal. Er ist scharf, und er ist eine Handvoll, und es ist großartig. Und er hat mir gerade beigebracht, scharf zu seinähmdie ganze Zeit.“ Sie wandte sich an ihren Mann und fügte hinzu: „Und danke für meine Babys, ich liebe sie und ich liebe dich.“

Und „glücklich“ kann die Geschichte sein.

Lesen Sie weiter, um ihre inspirierende Liebesgeschichte in Bildern zu sehen: