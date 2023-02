Jürgen Klopp war verblüfft über Liverpools Leistung bei der Niederlage gegen die Wölfe, nachdem sie in den ersten 12 Minuten zweimal kassiert hatten.

Die Reds fielen bei Molineux dank eines Eigentors von Joel Matip und Craig Dawsons Debüttor schnell mit zwei Niederlagen zurück.

Getty Klopp hat über Liverpools schlechtes Abschneiden von zu Hause gesprochen

AFP Dawson traf bei seinem Debüt zum 2:0 in der Anfangsphase

Ruben Neves sicherte sich den 3:0-Sieg in der zweiten Halbzeit, wobei Liverpool in der Liga nun seit vier Spielen sieglos ist.

Im Gespräch mit talkSPORT nach dem Spiel enthüllte Klopp, dass ihr langsamer Start ihren Untergang verursachte.

Er sagte: „Die ersten 15 Minuten würde ich sagen, dass sie das Spiel entschieden haben. Ich habe in den ersten 15 Minuten gesehen, dass wir zu passiv waren, nicht aktiv und die Gegentore, die wir kassiert haben, waren schrecklich, weil wir sie beide verteidigen können.

„Beide Flanken, einmal ist ein Abschluss, aber es ist zu vermeiden, wenn er einen Schritt näher kommt. Das nächste ist eine Hereingabe nach einer Standardsituation, die wir ebenfalls vermeiden müssen, wenn der Ball in den Strafraum fliegt, wird es dann schwierig.

„Wir liegen also 0:2 zurück, bekommen ein bisschen Kontrolle über das Spiel. Es war nicht so, dass Wölfe jetzt eine Chance nach der anderen hatten, überhaupt nicht.

„Wir haben das Spiel kontrolliert, wir hatten unsere Momente, gute Momente, immer wenn wir Fußball spielen, waren wir direkt im Strafraum, das war echt ok.

Getty In der zweiten Halbzeit machte Neves dann Spiel, Satz und Sieg

„Man hat die ersten 15 Minuten gesehen, danach war es ein gutes Auswärtsspiel, dann die zweite Hälfte, die erste halbe Stunde war ein super Auswärtsspiel ohne Abschluss, ohne Tor.

„Dann haben sie das dritte Tor geschossen und das war es offensichtlich, jemand zieht den Stecker und bringt es über die Linie und es ist in Ordnung. Aber der Spielstart hat uns heute die ganze Misere bereitet.“

Klopp fügte hinzu: „Die ersten 15 Minuten kann ich nicht erklären, es gibt keine Erklärung. Das ist nicht erlaubt, es ist ein Auswärtsspiel in der Premier League und wir fangen so an, das ist nicht erlaubt.

„Für alles auf der Welt gibt es eine Erklärung, das ist zu 100 Prozent klar, aber nicht für diese 12 Minuten, die habe ich nicht.“

Everton, der den Tabellenführer Arsenal besiegt hat, ist der nächste für Liverpool

Als nächstes steht für Liverpool ein Merseyside-Derby gegen Everton in Anfield an.

Die Toffees werden nach einem 1: 0-Sieg gegen Arsenal, der sie aus der Abstiegszone geführt hat, in das Duell gehen.

Klopp ist sich bewusst, dass gegen die Mannschaft von Sean Dyche eine Verbesserung erforderlich sein wird, da er anmerkte: „Das nächste Spiel ist Everton, natürlich der Derby-Tag.

„Sie haben ihr letztes Spiel gewonnen, jetzt Sean Dyche Fußball, Standardtor usw., voller Aggression.

„Wir müssen da sein, sie werden es uns nicht in unserem Stadion übergeben, also haben wir ein paar Tage Zeit, um uns vorzubereiten, aber es ist Fußball.

“Niemand weiß, was dazwischen passiert, also müssen wir sicherstellen, dass wir so gut wie möglich arbeiten und wieder gehen.”

Liverpool ist jetzt Zehnter in der Premier League-Tabelle und liegt 13 Punkte hinter den ersten vier.