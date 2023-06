Nach Angaben des Präsidenten der Ukraine wurden 200.000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium von russischen Streitkräften vermint. Das erschwert den Vorstoß. Selenskyj betont, dass sich die Ukraine nicht unter Druck setzen lasse. Ergebnisse wie in einem „Hollywood-Film“ sind nicht realistisch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Schwierigkeiten bei der Gegenoffensive gegen die einmarschierenden russischen Truppen eingeräumt. Die Fortschritte auf dem Schlachtfeld seien „langsamer als gewünscht“, sagte er in einem BBC-Interview. „Manche Leute denken, dass es sich um einen Hollywood-Film handelt und erwarten jetzt Ergebnisse, aber das ist nicht der Fall“, sagte Zelenskyy. Der militärische Vormarsch war nicht einfach, da 200.000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium von russischen Streitkräften vermint worden waren.

Nach Angaben der Regierung setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Gegenoffensive mit Angriffen auf russische Stellungen im Süden fort. In anderen Frontabschnitten hätten sie sich zuletzt Gebietsgewinne gesichert, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar. Im Osten würden die Truppen einem umfassenden russischen Angriff standhalten. Unterdessen meldete Russland einen weiteren ukrainischen Drohnenangriff in der Nähe von Moskau. Die Luftverteidigung fing alle drei Drohnen ab, die sich Militärdepots näherten.

Zelenskyj: Wir gehen voran, wie wir es für richtig halten

Selenskyj sagte gegenüber der BBC, die Ukraine werde sich bei ihrer Gegenoffensive nicht unter Druck setzen lassen. „Bei allem gebotenen Respekt werden wir das Schlachtfeld so vorantreiben, wie wir es für richtig halten.“ Der stellvertretende Verteidigungsminister Malyar sagte per Telegram, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensivoperationen gegen die Stadt Melitopol tief im besetzten Gebiet im Süden und gegen Berdjansk am Asowschen Meer fortsetzen. Sie sprach von heftigen Kämpfen im Osten, insbesondere in der Nähe der Stadt Lyman, die ukrainische Truppen im Oktober von russischen Truppen befreit hatten.

„Im Osten halten die Verteidiger weiterhin einen groß angelegten Angriff russischer Streitkräfte in Richtung Lyman und Bakhmut zurück“, sagte Maljar. Der Osten bleibt im Fokus russischer Angriffe. Russland versucht immer noch, die Regionen Donezk und Luhansk vollständig zu erobern. Donezk und Luhansk bilden die Industrieregion Donbass.

Nach Angaben der Ukraine wurden in den vergangenen zwei Wochen acht Dörfer im Süden befreit. Die Vorstöße in die stark befestigten und verminten Gebiete unter russischer Kontrolle sind zwar gering, aber die größten seit November. Die Führung in Kiew bereitet seit Monaten eine Gegenoffensive vor, von der sie sich eine Wende im Krieg erhofft. Allerdings hat sie eine Nachrichtensperre verhängt, unabhängige Berichte sind rar.

Experten zufolge sind die meisten Streitkräfte der Ukraine noch nicht im Einsatz, einige davon wurden vom Westen ausgebildet und ausgerüstet. Es ist daher noch zu früh, Rückschlüsse auf den Erfolg der Offensive zu ziehen. Doch auf beiden Seiten soll es schwere Verluste geben. Reuters-Reporter, die letzte Woche zwei befreite Dörfer besuchten, sahen die Leichen toter russischer Soldaten am Boden und ausgebrannte Panzerfahrzeuge.