Die Gasspeicher in Deutschland füllen sich nicht mehr nennenswert.

Am Dienstagabend waren die Reservoirs zu 99,55 Prozent gefüllt, 0,02 Prozent mehr als am Vortag, wie Daten der Association of European Gas Infrastructure Managers am Donnerstag zeigten. Der größte deutsche Gasspeicher in Rehden hat einen Füllgrad von 94,19 Prozent (+0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag).

Die Gasspeicher von EWE, OMV, Storengy, Trianel und VNG verzeichneten Abflüsse, die teilweise auf Neuberechnungen zurückzuführen sein könnten. In Österreich lag der Speichergrad bundesweit bei 94,51 Prozent (+0,12 Prozent), darunter der Speicher Haidach bei Salzburg, der bisher nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen und für Bayern von großer Bedeutung ist, mit einem Füllstand von 95,9 Prozent (+0,2 Prozent). EU-weit wird ein Gedächtnisstand von 95,31 (+0,05 Prozent) gemeldet, wie die Daten vom Donnerstag zeigen.

