Frankfurt am Main. Trotz der aktuellen Sommertemperaturen beginnt bald die neue Heizsaison. Und dann stellt sich erneut die bange Frage: Wie kommen wir durch den Winter? Klaus Müller zeigt sich im RND-Interview optimistisch: Deutschland sei besser auf die Gasversorgung vorbereitet als im vergangenen Jahr. Die Beschaffung von Kraftstoffen ist vielfältiger geworden und die Industrie hat ihren Verbrauch reduziert. „Deshalb können wir einen normalen und auch einen leicht kalten Winter mit sparsamem Gasverbrauch überstehen“, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur. Auf jeden Fall sollten Verbraucher „ihren Gasverbrauch und den Preis, den sie dafür zahlen, im Auge behalten“.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Klaus Müller, Jahrgang 1971, ist seit März 2022 Präsident der Bundesnetzagentur. Seit Mai 2014 ist er im Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Von 2006 bis 2014 leitete er die Verbraucherzentrale NRW. Zuvor war der Wirtschaftswissenschaftler in der Politik für die Grünen tätig: von 2000 bis 2005 als Umweltminister in Schleswig-Holstein, bis 2006 als Abgeordneter im schleswig-holsteinischen Landtag. Von 1998 bis 2000 war Müller Mitglied des Bundestages. Die Netzagentur ist nicht nur Aufsichtsbehörde für die Bereiche Strom, Post, Telekommunikation und Eisenbahn, sie überwacht auch die Erdgasversorgung.

Herr Müller, die Gaspreise sind wieder auf das Niveau vom Herbst 2021 gesunken. Ist die gute Nachricht für Verbraucher und Unternehmen jetzt, dass alles wieder normal ist?

Ja, die günstigeren Angebote gibt es. Man muss es genauer sagen: Für diejenigen, die jetzt den Anbieter wechseln, wird es sinken. Deshalb gibt es bei allen, die ihren Gasliefervertrag in den letzten sechs Monaten nicht geändert haben, die gefühlte Wahrnehmung: Diese Gaskunden schauen auf ihre monatlichen Ratenzahlungen und fragen sich: Wovon reden sie? Deshalb mein Appell: Wer das kann, sollte sich einen günstigeren Tarif suchen, denn so kann man mehr als nur ein paar Euro sparen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Damit wir uns im kommenden Winter beim Heizen entspannt zurücklehnen können?

Das wäre verfrüht. Erstens waren die Preise nicht die niedrigsten vor der Krise im Herbst 2021. Zweitens: Mit Blick auf den nächsten Winter müssen wir sagen: Wir sind bereits optimistisch und besser vorbereitet als im letzten Jahr. Beides liegt daran, dass die Industrie durchweg deutlich weniger Gas verbraucht und wir auch besser darin sind, Gas zu speichern und den Einkauf zu diversifizieren. Wir müssen versuchen, diesen Dreiklang über den nächsten Winter und darüber hinaus aufrechtzuerhalten.

Was ist der Grund für die Sparpolitik der Branche?

Technische Innovationen und Modernisierungen sowie Energieeffizienzmaßnahmen wurden umgesetzt. Wo immer dies gelingt, ist es erfreulich. Es gibt auch Unternehmen, die weiterhin die Möglichkeit nutzen, auf Kraftstoffe umzusteigen, also Gas durch Öl zu ersetzen. Das ist aus ökologischer Sicht sicherlich nicht das Beste. Aber das hilft uns, Benzin zu sparen. Allerdings ist es auch eine bittere Realität, dass es Unternehmen gibt, die bei den aktuellen Gaspreisen ihre Produktion nicht wettbewerbsfähig halten können. Insgesamt ergibt das eine Ersparnis von rund 20 Prozent.

Allerdings ist es auch eine bittere Realität, dass es Unternehmen gibt, die bei den aktuellen Gaspreisen ihre Produktion nicht wettbewerbsfähig halten können. Klaus Müller, Leiter der Netzwerkagentur

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Reduzieren auch private Haushalte ihren Konsum?

Viele Menschen gehen bewusster mit ihrer Heizung um. Dasselbe hoffen wir auch für den kommenden Winter. Wohlgemerkt: Niemand sollte frieren. Aber gleichzeitig bleibt es wichtig, dass die Menschen sorgfältig darüber nachdenken, wie viel Konsum eingespart werden kann.

Mittlerweile schwanken die Preise im Gasgroßhandel massiv. Ein Streik der Hafenarbeiter in Australien reicht aus, um die Preise massiv in die Höhe zu treiben. Macht Ihnen das Sorgen?

Schon die Androhung eines Streiks genügte. Was wir seit Jahrzehnten beim Benzinpreis beobachten – wenn die OPEC hustet, erkälten wir uns –, gilt nun auch für den Gasgroßhandel: eine größere Abhängigkeit von Preisschwankungen bei Flüssiggas. Darauf müssen wir uns einstellen.

Jetzt müssen Gaskunden auch hierzulande mit starken Schwankungen ihrer Tarife rechnen?

Das glaub ich nicht. Der deutsche Markt ist noch immer von langfristigen Einkaufsstrategien geprägt, was in Europa nicht überall der Fall ist. Das bedeutet, dass der Preis für Verbrauchergas nicht so schnell sinkt. Aber so schnell steigt es auch nicht. Auch private Haushalte sind darauf angewiesen, dass ihr Lieferant gut einkauft. Daher lohnt es sich, öfter Tarife zu vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremse: Die wichtigsten Fragen und Antworten Als Folge des Krieges explodierten die Gas-, Öl- und Strompreise im Jahr 2022. Um Verbraucher und Unternehmen zu entlasten, führte die Bundesregierung Preisobergrenzen ein, die am Jahresende auslaufen.

Wie entwickeln sich die Benzinpreise im Winter?

In diesem Jahr hat der Gasmarkt recht gut funktioniert. Derzeit haben wir bereits einen Füllstand der Gasspeicher von 94 Prozent. Deshalb können wir mit einem sparsamen Umgang mit Gas einen normalen und auch einen leicht kalten Winter überstehen. Die Sorgen konzentrieren sich auf einen sehr kalten Winter.

Nochmals: Wie sieht es dann mit den Preisen aus?

Natürlich reagieren die Preise auf Engpässe. Bei Termingeschäften zur Lieferung im Januar, Februar und März sind bereits überschaubare Preisaufschläge enthalten. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer davon überzeugt sind, dass der Staat wieder gut vorbereitet und entschlossen handeln kann, damit es nicht zu einer chaotischen Krise kommt. Niemand kann ausschließen, dass die Preise wieder steigen, aber sie werden wahrscheinlich nicht so astronomisch und irrational ausfallen wie im Jahr 2022.

Wie sollen Verbraucher damit umgehen?

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Verbraucher sollten ihren Gasverbrauch und den dafür gezahlten Preis im Auge behalten. Sie können in der Regel beides beeinflussen. Eines ist klar: Panikreaktionen sind nie gut. Letztes Jahr kam es zu Panikkäufen elektrischer Heizlüfter. Das wollen wir nicht noch einmal erleben. Wie gesagt: Wir sind deutlich besser vorbereitet als im letzten Jahr.

Eines ist klar: Panikreaktionen sind nie gut. Letztes Jahr kam es zu Panikkäufen elektrischer Heizlüfter. Klaus Müller, Leiter der Netzwerkagentur

Die Bundesregierung hat schnell LNG-Terminals in Betrieb genommen. Von Umwelt- und Klimaaktivisten wird immer wieder kritisiert, dass hier Überkapazitäten entstehen. Wie denkst du darüber?

Mit mehr LNG-Kapazitäten haben Deutschland und Europa mehr Möglichkeiten, Gas einzukaufen. Wenn ein Winter nicht mehr so ​​mild ist wie der letzte oder wenn Putin beschließt, die Gaslieferungen über die Ukraine nach Südosteuropa zu drosseln, dann haben wir Reserven, um die Versorgung über die zusätzlichen LNG-Terminals sicherzustellen. Die Terminals sind daher wie eine Versicherung zur Gewährleistung unserer Gasversorgung und zur Sicherstellung der Versorgung in Ländern ohne Küste – Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei. Ich bin sicher, dass sich diese Länder im Falle einer Unterbrechung der Lieferungen nach Südosteuropa an Deutschland wenden werden. Die Gaskrise ist noch nicht vorbei. Ich höre die Kritik von Umweltverbänden, teile sie aber nicht. Zumal alle deutschen Terminals für den Import von Wasserstoff geeignet sein müssen, den wir in einigen Jahren benötigen werden.

Sie wollen am Donnerstag eine Übung durchführen, um zu testen, wie die Gasrationierung in einem wirklich kalten Winter mit echtem Mangel umgesetzt werden kann. Welche Unternehmen werden zuerst geschlossen?

Man muss auch das Unwahrscheinliche üben. Die Netzagentur, Bund, Länder und Marktteilnehmer werden das Zusammenspiel im Falle einer Gasknappheit testen. Die entsprechende EU-Verordnung sieht vor, dass der Gasbezug für Industrieunternehmen, die nicht lebensnotwendige Güter produzieren, zunächst gekürzt wird. Das wollen wir durchspielen. Es ist wichtig, dass wir im Falle eines Vorfalls sehr ruhig, aber entschlossen handeln können.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Sind die Preisobergrenzen für Gas und Strom noch nötig?

Ich plädiere dafür, Preiskontrollen als Versicherung zu betrachten. Heute hat jeder Neukunde Strom- und Gastarife, die unterhalb der Preisobergrenzen liegen. Das ist gut. Aber die einzig ehrliche Antwort lautet: Niemand weiß, wie sich die Preise entwickeln werden. Wenn wir die Preisbremsen brauchen, sind wir froh, dass es sie gibt.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergrundinformationen durch Energiekrise und Inflation – jeden Mittwoch.

Trotz günstigerem Strom fordern viele Industrieunternehmen staatliche Energiezuschüsse. Was denkst du darüber?

Diese Entscheidung trifft die Bundesregierung und nicht die Bundesnetzagentur. Ich freue mich jedoch, dass immer mehr Bundesländer den Ausbau erneuerbarer Energien – insbesondere der Windenergie – zunehmend als Standortvorteil betrachten, weil dieser ein Garant für niedrige Strompreise ist. Jetzt kommt es darauf an, genügend Flächen für die Windenergie zur Verfügung zu stellen, denn das ist immer noch der Engpassfaktor. Doch nun will auch die EU-Kommission den Ausbau beschleunigen. Auch im Solarbereich sehen wir eine wirklich bemerkenswerte Dynamik.

Doch bei der jüngsten Ausschreibung für Windenergie an Land blieb das Gebotsvolumen weit unter dem Angebot der Netzagentur. Was ist da los?

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Windkraftanlagen haben einen längeren Planungshorizont und benötigen Platz. Glücklicherweise stellen mittlerweile viele Bundesländer diese Flächen zur Verfügung. Investoren brauchen zunächst Platz, dann können sie planen und dann um Ausschreibungen konkurrieren. Die Verzögerungen machen uns nicht glücklich. Aber wir können bereits eine gewisse Dynamik erkennen. Insgesamt ist die Zuschlagssumme nach drei von vier Ausschreibungsrunden in diesem Jahr bereits höher als im Gesamtjahr 2022. Wir hoffen, dass die Zahlen im Jahr 2024 weiter steigen.

Ist der Ausbau der Stromautobahnen auch nötig?

Das ist richtig. Für ein klimaneutrales Deutschland brauchen wir auch einen Ausbau der sogenannten Stromautobahnen, die künftig unterirdisch verlegt werden. Entsprechende Beratungen haben wir bereits vor zwei Wochen eingeleitet. Anschließend prüfen wir ganz genau, welche neuen Kabel benötigt werden. Aber schon jetzt ist klar, dass wir bis 2045 einen deutlichen weiteren Ausbau des Stromnetzes benötigen. Wir sprechen von insgesamt 6.200 zusätzlichen Trassenkilometern und weiteren 6.000 Kilometern Ausbau bestehender Trassen.

Für ein klimaneutrales Deutschland brauchen wir auch einen Ausbau der sogenannten Stromautobahnen, die künftig unterirdisch verlegt werden. Klaus Müller, Leiter der Netzwerkagentur

Deutschland muss nun mehr Strom importieren als es exportiert. Müssen Sie Ihre Einschätzung, dass die Abschaltung der Kernkraftwerke keine Auswirkungen auf den Strommarkt hatte, revidieren?

Zu dieser Aussage stehen wir. Was derzeit passiert: Dänemark liefert vor allem Windkraft und Schweden Wasserkraft, und Frankreich liefert auch Strom aus Solarenergie und den bestehenden Atomkraftwerken, der dort anders als im letzten Jahr reichlich vorhanden ist. Diese Energie ist günstiger als Strom aus deutschen Gas- und Kohlekraftwerken. Jetzt passiert genau das, was der europäische Binnenmarkt erreichen will: Wir produzieren den Strom nicht immer selbst, sondern kaufen ihn dort ein, wo es am günstigsten ist. Das ist keineswegs ein Zeichen dafür, dass Strom in Deutschland knapp ist.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige