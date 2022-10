Die G7 muss sich für den Wiederaufbau der Ukraine einsetzen – POLITICO

Daniel F. Runde ist Senior Vice President und William A. Schreyer-Lehrstuhl für globale Analyse am Center for Strategic and International Studies. Er ist der Autor des kommenden Buches „The American Imperative: Reclaiming Global Leadership Through Soft Power.„

Die G7 treffen sich diese Woche in Berlin, um über den Wiederaufbau der Ukraine zu beraten.

So wie es aussieht, wird es nicht genug Auslandshilfe geben, um das Land wieder aufzubauen, wobei einige aktuelle Kostenschätzungen leicht 200 Milliarden US-Dollar überschreiten und andere weit höher liegen. Mit fortschreitendem Krieg steigen natürlich auch die Kosten für den Wiederaufbau. Und ja, es gibt Vermögenswerte der russischen Zentralbank, die beschlagnahmt werden könnten – und dieser Weg sollte weiterverfolgt werden –, aber diese Lösung wird Zeit brauchen.

Realistischerweise wird der Privatsektor im Laufe der Zeit eine übergroße Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen, aber er kann dies auch nicht alleine tun. Und zu diesem Zweck sollten sich sowohl die G7 als auch die europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen (DFIs) verpflichten, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mindestens 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr bereitzustellen, also insgesamt 25 Milliarden US-Dollar.

Diese 25 Milliarden US-Dollar an DFI-Investitionskapital könnten bis zu 100 Milliarden US-Dollar an anderem Investitionskapital mobilisieren, die dann vollständig für die kurz- und längerfristigen Bedürfnisse der Ukraine verwendet werden könnten.

Der globale Privatsektor zögert jedoch derzeit, in der Ukraine zu investieren, solange der Krieg andauert. Dennoch hat das Land einen unmittelbaren Finanzierungsbedarf, wie z. B. tragfähige Versicherungen für Schifffahrts- und Logistikunternehmen, sowie die Bereitstellung von Darlehen für die vielen bestehenden Unternehmen, die weiterhin in der Ukraine tätig sind.

Mittelfristig wird es auch andere enorme Bedürfnisse geben, darunter die Finanzierung von Wohnungen, Eisenbahnen, Flughäfen, Telekommunikation und Energie. Und viele dieser Projekte können eine regionale Dimension haben und sich auf Länder wie Polen, Moldawien, Ungarn, die Slowakei, Rumänien und andere auswirken.

DFIs sind wichtige, wenn auch wenig bekannte Institutionen, die das Potenzial haben, eine große Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine zu spielen und diesen Bedarf zu decken. Zum Beispiel könnten DFIs durch ungenutzte Kreditvergabe und Eigenkapitalinvestitionen enorme potenzielle Feuerkraft in ihre Bilanzen einbringen, aber bisher haben sie sich größtenteils an der Seitenlinie gehalten.

Staatliche Anteilseigner müssen DFIs motivieren und sie jetzt für kollektive Maßnahmen nutzen. Und dazu müssen sie Ausnahmen von ihren derzeitigen Betriebsregeln machen, ungewöhnlich hohe Beträge an Zuschuss-/Garantiegeldern bereitstellen, um Risiken zu mindern, und in einigen Fällen viel tiefere Partnerschaften mit multilateralen Institutionen wie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung anregen ( EBWE), der Europäischen Investitionsbank und der International Finance Corporation (IFC).

Um solche Veränderungen zu erreichen, sollten sowohl die EFIs der G7 als auch die EFIs anderer europäischer Länder nächste Woche in Berlin konkrete Verpflichtungen bekannt geben.

Derzeit haben alle G7-Mitglieder ein DFI. Einige von ihnen, wie Kanada und das Vereinigte Königreich, haben jedoch kein Mandat, in der Ukraine zu investieren – was ihre Regierungen ändern müssen. Andere, wie Italien und Japan, haben nur begrenzte Erfahrung mit Investitionen in der Ukraine, während Länder wie Frankreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit in der Ukraine investiert haben, aber jetzt misstrauisch sind, während der Krieg andauert.

Einige DFIs werden kurzfristig zögern, in der Ukraine zu investieren, entweder aus regulatorischen Gründen oder aus Gründen im Zusammenhang mit ihrem Risikokapital. Angesichts der Einsätze für den Westen sollten jedoch alle G7- und europäischen DFIs zur Teilnahme an diesem Versprechen herangezogen werden.

Insbesondere diejenigen der G7 sollten von den jüngsten Schritten lernen, die von einigen Anteilseignern der EBWE unternommen wurden, die Zuschussgelder in einen „Krisenreaktionsfonds“ gesteckt haben, um eine kritische Risikoteilung zu ermöglichen. Die USA, Kanada und Großbritannien haben diesem Fonds über 500 Millionen Dollar zugesagt, was es der Bank ermöglichen wird, über mehrere Jahre Milliarden zu investieren.

Varianten dieses Modells könnten für andere DFIs verwendet werden, und sowohl die G7 als auch andere europäische Länder sollten ein Kommuniqué herausgeben, in dem die folgenden Zusagen für ähnliche kollektive Maßnahmen gemacht werden:

Erstens sollten die Parlamente alle europäischen und G7-EFI ermächtigen, in der Ukraine investieren zu können.

Die europäischen Länder und die G7 werden sich dann verpflichten, DFIs Zuschüsse/Garantien zu gewähren – 10 Prozent des eingesetzten Investitionskapitals –, die es ihnen gemeinsam ermöglichen, fünf Jahre lang jährlich 5 Milliarden US-Dollar in Investitionskapital, Garantien, Versicherungen und Eigenkapital zu investieren. Diese Zuschussgelder würden in einem bei der EBWE oder der IFC eingerichteten Treuhandfonds gebündelt und verwaltet und könnten sowohl in der Ukraine als auch für Projekte in „Frontstaaten“ verwendet werden, die der Ukraine direkt zugute kommen, sowie bei Bedarf für begleitende technische Hilfe.

DFIs sollten sich auch bereit erklären, die grünsten Energieformen zu finanzieren, die für das Land möglich sind, und sich gleichzeitig bereit erklären, LNG-Terminals und Gastransporte an Orten wie Polen und Rumänien zu finanzieren. Einige oder sogar alle beteiligten EFIs sollten sich bereit erklären, bei Bedarf auch Kernkraft und Wasserstoff zu finanzieren.

Darüber hinaus sollten entweder die EBWE oder die IFC eine Zweckgesellschaft einrichten, um es denjenigen, die keine große Präsenz oder kein Investitionsmandat in der Ukraine haben, zu ermöglichen, in Projekte mitzuinvestieren. Diese DFIs werden die Verpflichtungen ihres Landes durch dieses neue Vehikel erfüllen.

Um die rechtzeitige Bereitstellung von Investitionen zu gewährleisten, sollten DFI schließlich einer gemeinsamen „Due Diligence“ und einem „Single Term Sheet“ zustimmen, um Co-Investitionen in Projekte für die nächsten fünf Jahre zu beschleunigen.

Bei Russlands illegaler Invasion geht es nicht nur um die Ukraine. Es geht um die Zukunft der Demokratie, um die Regeln, die seit dem Zweiten Weltkrieg funktionieren, und um die Werte des Westens.

Die G7 ist ein wichtiges Instrument, um die kollektiven Ressourcen der USA, Europas und anderer in der breiteren euro-atlantischen Welt zu bündeln, und es ist zwingend erforderlich, dass unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, um private Unternehmen, die in diesem herausfordernden Umfeld tätig sind, wiederzubeleben.

Die G7-Regierungen müssen diese historischen Verpflichtungen auf der Berliner Konferenz eingehen – bevor es zu spät ist.