Die Fußballwelt trauert um den US-Journalisten Grant Wahl.

Vor ein paar Tagen lächelte Grant Wahl neben Routinier Ronaldo mit einer goldenen WM-Miniatur in der Hand in die Kamera.

Zusammen mit anderen Journalisten wurde der US-Amerikaner bei der WM in Katar für die Berichterstattung über seine achte WM-Endrunde geehrt. Sein Tod am Samstagabend erschütterte die Fußballwelt, Wahl war während des Viertelfinals zwischen Argentinien und den Niederlanden in der Medientribüne des riesigen Lusail-Stadions zusammengebrochen.

Seine Frau Celine Gounder schrieb auf Twitter, sie stehe unter Schock. Der US-Fußballverband teilte auf seinem Twitter-Account mit: „Die gesamte US-Fußballfamilie ist untröstlich, als wir vom Verlust von Grant Wahl erfahren haben.“

Wie Journalisten der Deutschen Presse-Agentur berichteten, wurde Wahl auf der Tribüne schnell von Rettungskräften versorgt, die mit lebensrettenden Maßnahmen begannen. Diese wurden nach Angaben des WM-Organisationskomitees auf der Fahrt zum Hamad General Hospital fortgesetzt, und in der Nacht kam die Nachricht, dass Wahl im Alter von 48 Jahren gestorben sei. Das hatte der Journalist selbst in den vergangenen Tagen im Internet geschrieben er war bei schlechter Gesundheit.

Auch das Beileid der US-Regierung

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, schrieb auf Twitter, die Regierung sei zutiefst traurig, von Wahls Tod zu erfahren. „Wir arbeiten mit hochrangigen katarischen Beamten zusammen, um sicherzustellen, dass die Wünsche seiner Familie so schnell wie möglich erfüllt werden.“ Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach eine Kondolenzerklärung aus und schrieb, er habe mit „Unglauben und großer Trauer“ auf die Nachricht reagiert. „Seine Liebe zum Fußball war immens“, schrieb Infantino über Wahl.

Wahl hatte in den vergangenen Tagen ausführlich über die WM und seine Erlebnisse berichtet. Laut der Nachrichtenagentur AP schrieb er am Montag, er sei in einem Krankenhaus gewesen, weil sein Körper ihn im Stich gelassen habe. „Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun“, schrieb Wahl. Er hatte kein Covid. Im Krankenhaus wurde ihm gesagt, dass er wahrscheinlich an Bronchitis leide. „Sie haben mir ein Antibiotikum und einen starken Hustensaft gegeben und ein paar Stunden später geht es mir etwas besser. Aber trotzdem: nicht gut.“ Wahl hatte unter anderem für „Sports Illustrated“ und den Sender CBS gearbeitet und berichtet Katar auf seiner eigenen Website.

Kurz vor der Verlängerung twitterte der renommierte Autor über den 2:2-Ausgleich des Niederländers: „Ein unglaubliches Tor nach einer Standardsituation.“ Die Argentinier gewannen schließlich mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Wahl sagte, er sei vor dem Vorrundenspiel zwischen den USA und Wales am 21. November 25 Minuten lang von Sicherheitskräften festgenommen worden, weil er ein regenbogenfarbenes T-Shirt getragen hatte, um seine Unterstützung für die LGBTQI*-Community zu zeigen. LGBT ist die englische Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Jeder Buchstabe repräsentiert die eigene Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung. Homosexualität ist in Katar illegal und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden.