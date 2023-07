Steve Letourneau entdeckte die illegale Beziehung im Februar 1997, als er auf Liebesbriefe stieß, die seine Frau versteckt hatte. Er wusste noch nicht, dass sie im sechsten Monat schwanger war.

Ein Verwandter ihres Mannes meldete sie bei der Polizei, woraufhin Letourneau verhaftet und wegen Vergewaltigung eines Kindes angeklagt wurde. Das Argument, dass der Teenager sie verfolgt habe und sie nicht wusste, dass das, was sie tat, ein Verbrechen war und dass sie so verliebt waren, stieß auf taube Ohren.

„Es gab einen Respekt, eine Einsicht, einen Geist, ein Verständnis zwischen uns, das mit der Zeit wuchs“, sagte Letourneau Seattle Times im Jahr 1997. „Es war das Gefühl, das man mit einem Bruder oder einer Schwester hat – das Gefühl, dass sie für immer Teil Ihres Lebens sind.“ Aber sie „wusste nicht, was es bedeutete“. Und sexuell war es zunächst sicher nicht. „Ich hatte das Gefühl, dass er eines Tages meine Tochter heiraten könnte“, fügte sie hinzu.

(Mittlerweile wird Vili, wenn man sich die gesamte Berichterstattung in der Presse aus dieser Zeit ansieht, häufig als „der Junge“ oder „der Student“ bezeichnet, da Namen von Opfern oder mutmaßlichen Opfern von Sexualverbrechen im Allgemeinen nicht veröffentlicht werden, insbesondere wenn sie sind minderjährig.)

Anscheinend sei die Affäre in der Schule nicht gerade ein Geheimnis gewesen, heißt es Gregg OlsenAutor von Wenn es falsch ist, dich zu lieben, ein 1999 erschienenes Buch über den Fall. „Ein Hausmeister hat sie einmal in der Toilettenkabine erwischt. Andere Lehrer haben gesehen, wie sie sich geküsst haben“, sagte er gegenüber CBS News. Vili sagte in einer gerichtlichen Aussage, dass sie sich eines Nachts auf das Dach von Letourneaus Haus geschlichen hätten, um Sex zu haben.

Während des Prozesses im Mai 1997 brachte Letourneau ihr erstes Kind mit der damals 14-jährigen Tochter Vili zur Welt Audrey Lokelani.

Am Ende bekannte sie sich in zwei Fällen der Kindesvergewaltigung zweiten Grades schuldig und sagte dem Richter: „Euer Ehren, ich habe etwas getan, wozu ich weder moralisch noch rechtlich das Recht hatte. Es war falsch. Und es tut mir leid. Das gebe ich Ihnen.“ Ich verspreche, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird. Bitte, bitte helfen Sie mir. Helfen Sie uns, helfen Sie uns allen.“