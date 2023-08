Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 72,7 Milliarden US-Dollar verdient. (Foto: Microsoft-News)

Microsoft an der Nasdaq in New York

Düsseldorf Die fünf größten Technologieunternehmen der Welt sind fast neuneinhalb Billionen Dollar wert: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Nvidia. Das ist fünfmal so viel wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen. Der hohe Marktwert spiegelt sich auch in den Aktienbewertungen wider: Wirklich günstig ist derzeit keiner der Big Five. Trotz hoher Bewertungen steigen die Aktienkurse seit Jahren kontinuierlich an.

„Der Technologiesektor erfreut sich unserer Vorliebe, denn hier werden Ertragssteigerungen erzielt“, argumentieren die Strategen des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock. Die jüngsten Halbjahreszahlen sagen jedoch etwas anderes aus, zumindest was den Nettogewinn betrifft. Teilweise sind sie sogar rückläufig – auch mit Blick auf das Gesamtjahr.

Aber Amerikas große Technologieunternehmen haben noch andere Vorteile, die Anleger kennen sollten. Neben den absoluten Gewinnen stehen in den folgenden fünf Einzelporträts der Cashflow, die Nettoumsatzrendite im Fokus – und die vielen Aktienrückkäufe, mit denen die Unternehmen das Angebot an eigenen Aktien reduzieren und ihre Gewinnzahlen verbessern.

