Die früheste bekannte gekochte Mahlzeit der Menschheit war ein 6,5-Fuß-Fisch

Wissenschaftler haben herausgefunden der früheste bekannte Beweis für das Kochen an einer archäologischen Stätte in Israel.

Der Wechsel vom Verzehr von rohem zu gekochtem Essen war ein dramatischer Wendepunkt in der menschlichen Evolution, und die Entdeckung deutet darauf hin, dass prähistorische Menschen vor mindestens 780.000 Jahren absichtlich Feuer machen konnten, um Essen zu kochen.

Das Eine detaillierte Untersuchung von Fischzähnen, die am Standort Gesher Benot Ya’aqov am Rande des alten Hula-Sees ausgegraben wurden, ergab, dass einige unserer frühen Vorfahren – höchstwahrscheinlich Homo erectus – waren in der Lage, Fisch zu kochen, sagte Studienautor Dr. Irit Zohar, Forscherin am Steinhardt Museum of Natural History der Universität Tel Aviv.

Die Bewohner des Sees ernährten sich laut Zohar, der ebenfalls ein Süßwasserfisch ist, von einer großen Süßwasserart Kurator der Beit Margolin Biological Collections am Oranim Academic College.

An der Stätte seien keine menschlichen Überreste gefunden worden, aber die Steinwerkzeuge stimmten mit denen überein, die an Homo erectus-Standorten in ganz Afrika gefunden wurden, sagte Zohar. Sie sagte, der See wäre flach gewesen, und es wäre vielleicht einfach gewesen, große Fische wie den ausgestorbenen Luciobarbus longicep, der bis zu 2 Meter groß werden konnte, mit der Hand zu fangen.

„Das ist eine unglaublich wichtige Entdeckung“, sagte der archäologische Geochemiker Dr. Bethan Linscott, die nicht an der Studie beteiligt war.

„Beweise für die kontrollierte Nutzung von Feuer in der (frühen Steinzeit) … sind bestenfalls kurzlebig, und als solche werden die hier beschriebenen Beweise für anthropogen (aufgrund menschlicher Aktivitäten) angesammelte und gekochte Fischreste zweifellos einen großen Einfluss auf die haben Forschungsgemeinschaft“, sagte Linscott, der Postdoktorand an der Universität Oxford im Vereinigten Königreich ist.

Der Wechsel zu Das Essen gekochter Mahlzeiten bedeutete, dass die Menschen verausgabt waren weniger Energie auf die intensive Arbeit, frische, rohe Nahrung zu suchen und zu verdauen, mehr frei zu machen Zeit, um neue Sozial- und Verhaltenssysteme zu entwickeln.

„Die Ernährung hat einen großen Einfluss auf die Evolution unserer Spezies. Es wurde vermutet, dass insbesondere der Verzehr von Fleisch zur Zunahme der relativen Gehirngröße unserer frühen Homo-Vorfahren beigetragen hat – aber pathogene Bakterien machen den Verzehr von ungekochtem Fleisch zu einem riskanten Geschäft“, sagte Linscott.

„Kochen tötet jedoch Bakterien ab und erhöht den energetischen Wert von Fleisch – und schafft so eine neue, zuverlässige Nahrungsquelle für frühe Hominine. Zu verstehen, wann dies geschah, ist daher ein Thema von großem Interesse, da es helfen könnte zu erklären, warum sich unsere homininen Vorfahren so entwickelt haben, wie sie es getan haben.“

Die Forschungsergebnisse wurden am Montag in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht.

Frühere Forschung von Zohar, der bei gearbeitet hat 16 Jahre lang an der Fundstelle, hatte festgestellt, dass die Sedimentschichten, in denen Steinwerkzeuge gefunden wurden – was auf eine menschliche Besiedlung hindeutet – mit einer großen Anzahl von Fischzähnen von zwei bestimmten Arten (Luciobarbus longiceps und Carasobarbus canis) in Verbindung gebracht wurden, die zur Familie der Karpfen gehörten aber jetzt ausgestorben.

Es gab jedoch nur sehr wenige Fischgräten, die im Gegensatz zu Zähnen bei hohen Temperaturen weich werden und leicht zerfallen. Andere Arbeiten der Mitautorin der Studie, Nira Alperson-Afil, Professorin am Institut für Israelstudien und Archäologie an der Bar-Ilan-Universität, hatten Spuren von Herden identifiziert – einige der frühesten außerhalb Afrikas.

Um festzustellen, ob die prähistorischen Bewohner des Ortes dort tatsächlich Fisch gekocht und Fischreste nicht einfach ins Feuer geworfen haben, identifizierten die Forscher Veränderungen in der Größe von Zahnschmelzkristallen, die unterschiedlich auf Temperaturänderungen reagieren.

In den Experimenten analysierten Zohar und sein Mitarbeiter Dr. Jens Najorka, Leiter des Röntgenlabors am Natural History Museum in London, 56 Zähne von prähistorischen und Süßwasserfischen, die es ihnen ermöglichten, die Veränderungen zu identifizieren, die durch das Kochen bei niedriger oder hoher Temperatur verursacht wurden Temperaturen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Fisch bei Temperaturen zwischen 392 und 932 Grad Fahrenheit (200 und 500 Grad Celsius) gekocht wurde.

„Wir wissen nicht genau, wie der Fisch gekocht wurde, aber da keine Beweise dafür vorliegen, dass er hohen Temperaturen ausgesetzt wurde, ist klar, dass er nicht direkt im Feuer gekocht und nicht als Abfall oder als Material zum Verbrennen ins Feuer geworfen wurde.“ Najorka sagte in einer Pressemitteilung.

Das Team konnte auch feststellen, dass Fisch ein fester Bestandteil der Ernährung war – er war nicht nur ein saisonaler Leckerbissen oder ein letzter Ausweg, wenn andere Nahrungsquellen knapp waren. Die Forscher taten dies, indem sie die geochemische Zusammensetzung von Sauerstoff- und Kohlenstoffisotopen im Zahnschmelz untersuchten, um herauszufinden, zu welcher Jahreszeit die Fische starben. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass sie das ganze Jahr über gekocht und gegessen wurden.

Homo erectus war der erste Hominin, der außerhalb Afrikas wanderte, und die Forschung deutete darauf hin, dass der alte Hula-See ein wichtiger Zwischenstopp auf der Route dieser frühen Migrationen gewesen sein könnte.

Exakt wenn der Mensch zuerst fing an, Fisch – oder jede andere Art von Essen – zu kochen unbekannt, und es besteht kein Konsens darüber, wann alte Homininen zum ersten Mal die Fähigkeit entwickelten, Feuer zu machen und zu kochen. Bis zu dieser Studie stammten die frühesten harten Beweise für die Verwendung von Feuer zum Kochen von Neandertalern und Homo sapiens, die vor etwa 170.000 Jahren im heutigen Südafrika stärkehaltige Wurzeln kochten.

Das kumulative Gewicht der in der Studie vorgebrachten Beweise deutete darauf hin, dass der Fisch gekocht wurde, sagte John McNabb, Professor am Zentrum für Archäologie menschlicher Ursprünge an der Abteilung für Archäologie der Universität von Southampton. Er war nicht an der Studie beteiligt.

„Wann und wo absichtlich gelegtes und kontrolliertes Feuer zum ersten Mal auftauchte und wann wir anfingen, unser Essen zu kochen, sind zwei der wirklich großen Fragen, auf die Forscher der menschlichen Herkunft lange nach Antworten gesucht haben“, sagte er per E-Mail.

„Feuer dient nicht nur der Sicherheit und dem Schutz. Es verlängert den Arbeitstag und bietet einen wirklich wichtigen Mechanismus für soziale Bindungen – wir haben unsere Gesellschaften buchstäblich um unsere Feuer herum gebaut. Das Kochen eröffnet neue Ernährungsmöglichkeiten und bringt neue Lebensmittel online, außerdem erhöht es das Nährwertpotenzial dessen, was wir essen. Kochen war der Grund, warum Homo erectus in fremde neue Territorien vordringen konnte.“