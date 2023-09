Die Ermittlungen endeten im vergangenen Mai mit enttäuschenden Ergebnissen: Ein einziges Schuldeingeständnis eines wenig bekannten FBI-Anwalts, das zu einer Bewährungsstrafe führte, und zwei Freisprüche bei der Verhandlung durch Geschworene.

Dannehy, die als erste Frau als US-Staatsanwältin für den Bezirk Connecticut tätig war, sagte den Gesetzgebern in Connecticut, dass die Politik bei der Art und Weise, wie von ihr erwartet wurde, dass sie ihre Arbeit als Bundesanwältin ausübt, „nie eine Rolle gespielt“ habe und „das lag an der Justiz.“ Abteilung, in die ich zurückkehren würde“, als sie schließlich Durhams Team beitrat.

„Mir wurde beigebracht, dass ich während meiner gesamten Karriere im Justizministerium jede Untersuchung objektiv und unpolitisch durchführte“, sagte sie. „Im Frühjahr und Sommer 2020 hatte ich wachsende Bedenken, dass diese Russland-Ermittlungen nicht auf diese Weise durchgeführt würden. Generalstaatsanwalt Barr begann, öffentlicher und konkreter über die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zu sprechen. Ich dachte, diese öffentlichen Kommentare verstießen gegen die Richtlinien des DOJ.“

Dannehy sagte, Barrs Äußerungen seien „in den Berichten sicherlich politisch aufgefasst worden.“ Ob er das beabsichtigt hat oder nicht, weiß ich nicht.“

Sie lehnte es ab, detailliert zu beschreiben, was während ihrer Zeit bei den Ermittlungen passierte, da es sich dabei um streng geheime Informationen handelte.

Während in Durhams Bericht erhebliche Probleme bei der Trump-Russland-Untersuchung des FBI festgestellt wurden, darunter schwerwiegende Fehler und Auslassungen bei Abhöranträgen gegen einen ehemaligen Wahlkampfbeamten von Trump, waren viele der Ergebnisse bereits vom Generalinspekteur des Justizministeriums offengelegt worden. Und obwohl Trump den Bericht als Voreingenommenheit des FBI gegen ihn angesehen hatte, kam Durham zu dem Schluss, dass die Fehler des FBI größtenteils auf „Bestätigungsvoreingenommenheit“ und nicht auf Parteilichkeit oder offener politischer Voreingenommenheit zurückzuführen seien.

Während eines Auftritts vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses im Juni antwortete Durham nicht auf Fragen zu Dannehys Rücktritt und sagte, das Thema sei nicht Teil des Berichts, über den er sprechen sollte.

Dannehy, eine 62-jährige gebürtige Connecticuterin, war von 2008 bis 2010 US-Staatsanwältin für den Bezirk Connecticut. Später wurde sie zur stellvertretenden Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Connecticut ernannt, bevor sie eine Stelle als Associate General Counsel bei United Technologies Corporation annahm Globale Ethik und Compliance.

Ihre Nominierung wurde am Mittwoch vom Justizausschuss der Generalversammlung mit 30 zu 4 Stimmen genehmigt. Die gesamte Generalversammlung soll nächste Woche abstimmen.