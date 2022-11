Die Friseurin von Kim Kardashian schob ihren Hintern in das Marilyn-Kleid

„Chris Appleton sagte: ‚Wir sind nicht umsonst den ganzen Weg hierher geflogen’“, sagte Kim in einem Beichtstuhl während der Folge. „Er hat meinen Hintern gerne in meinen SKIMS angehoben, meine Shapewear irgendwie neu positioniert und dann ging es hoch.“

Obwohl das Kleid schließlich passte, konnten sie es nicht schließen, also verbarg Kim bei der Veranstaltung am 2. Mai ihren nackten Hintern mit einem pelzigen Mantel. Auch Kim verwandelte sich für den Rest des Abends nach dem roten Teppich in eine Nachbildung des Kleides.

Eine Sache, die sie nicht verbarg? Ihre absolute Ehrfurcht vor der Tatsache, dass sie es schaffen konnte. „Ich werde Marilyn Monroes Originalkleid zum Met Ball tragen“, sagte Kim in einem Beichtstuhl. „Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass ich es getan habe.“