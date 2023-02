Die Free Agents Isco und Andre Ayew werden von Everton gesucht, nachdem sie im Januar-Transferfenster keine Spieler verpflichtet haben

Everton erwägt Deals für den fünfmaligen Champions-League-Sieger Isco und den ehemaligen Swansea-Stürmer Andre Ayew.

Die beiden stehen beide als Free Agents zur Verfügung und können nach dem Transfer im Januar unterschrieben werden, einem Monat, in dem Everton keine Unterzeichnungen vorgenommen hat.

Trotz einer trophäenreichen Karriere war Isco in den letzten sechs Monaten zweimal Free Agent

Getty Es wird davon ausgegangen, dass der ghanaische Stürmer Ayew vor einem möglichen kostenlosen Transfer Interesse von Everton weckt

Die Toffees brauchen dringend einen neuen Stürmer, nachdem sie Anthony Gordon im Januar nicht ersetzen konnten.

Tatsächlich war das Team aus Merseyside der einzige hochkarätige Klub, der im vergangenen Monat keinen einzigen Vertrag abgeschlossen hat.

Ihr schockierendes Winterfenster veranlasste die Fans, außerhalb des Trainingsgeländes von Everton zu protestieren, als sie ihre Wut gegenüber dem Vorstand auf der Finch Farm ausließen.

Everton droht zum ersten Mal seit 1951 der Abstieg, da sie mit nur 15 Toren in 20 Spielen auf dem 19. Tabellenplatz liegen.

Die Kämpfer der Premier League verpassten Arnaut Danjuma, nachdem Tottenham den Wechsel entführt hatte, bevor sie bei ihren Bemühungen, Olivier Giroud, Michy Batshuayi und Ismailsa Sarr am Stichtag zu verpflichten, zurückgeschlagen wurden.

Die Times berichtet nun, dass Isco ein Ziel ist, nachdem er Real Madrid im Sommer verlassen hatte, aber nur sechs Monate bei Sevilla blieb, bevor er Free Agent wurde.

Der spanische Nationalspieler schien am Stichtag zum Bundesligisten Union Berlin zu wechseln, der behauptete, er habe sogar Verträge unterschrieben und seine medizinische Prüfung bestanden, bevor der Deal scheiterte.

Es wird auch behauptet, dass Everton den Ex-Star von West Ham und Swansea, Ayew, will, der ein Free Agent ist, nachdem er den katarischen Klub Al Sadd verlassen hat.

Es wird davon ausgegangen, dass der 33-Jährige, der im November bei der Weltmeisterschaft gegen Portugal für Ghana getroffen hat, in Kürze nach England kommen wird.

Getty Ayew hat Erfahrung in der Premier League mit Swansea und West Ham

Everton ist bereit, Ayew bis zum Ende der Saison einen Vertrag anzubieten, wobei der Verein Vorgespräche mit dem ehemaligen Spieler aus Marseille führt.

Transferexperte Fabrizio Romano sagt, dass Ayew auf dem Weg nach London ist, um mit zwei Premier-League-Teams zu verhandeln – eines davon ist Everton.

Ayew könnte eine schnelle Rückkehr nach Großbritannien besiegeln, nachdem er Swansea erst am Ende der Saison 2020/21 verlassen hatte, wo er in 141 Spielen in allen Wettbewerben 47 Tore erzielte.

Rex Ayew ist ein Free Agent, nachdem er den katarischen Klub Al Sadd verlassen hat

Everton hat die Liga seit dem 3:0-Sieg gegen Crystal Palace im Oktober nicht mehr gewonnen.

Ihre hervorragende Form nach der WM-Pause führte dazu, dass Frank Lampard von seinen Pflichten entbunden wurde und Sean Dyche ihn auf der Trainerbank ersetzte.

Tabellenführer Arsenal ist der erste für Dyche, während Everton am Samstag im Goodison Park die zügellose Mannschaft von Mikel Arteta empfängt, live auf talkSPORT.

Eine Woche später bringt er sein Team zum Rivalen Liverpool an der Anfield Road – ein Gelände, auf dem sie seit 1999 nur einmal gewonnen haben.

Bleiben Sie mit unserem LIVE-Transfer-Blog über die neuesten Nachrichten, Gerüchte und Klatsch auf dem Laufenden