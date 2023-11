Die Free Agency von Shohei Ohtani bleibt in der MLB-Offseason hängen

SCOTTSDALE, Arizona – Der Winter von Shohei Ohtani begann diese Woche. In vielerlei Hinsicht sah es genauso aus wie im Ohtani-Sommer oder sogar im Ohtani-Frühling oder in den vergangenen Jahren, seit der zweifache Star aus Japan etwas war, was es im Baseball noch nie gegeben hatte. Reporter bei den General Manager Meetings fragten die Führungskräfte des MLB-Teams nach der Zukunft des Free Agents, und die Teammanager vermieden es um jeden Preis, im Detail zu antworten. In aller Stille und außerhalb der Sichtweite der Kameras spekulierten Führungskräfte untereinander darüber, wie viel Ohtani bekommen wird und wie er es bekommen könnte, wie der Deal aussehen könnte und was Ohtani genau will. Und wie immer schwiegen seine Agenten und waren nicht bereit, Andeutungen zu machen, die zu völligen Missverständnissen führen können, bis es eine offizielle Wahrheit zu berichten gibt.

Unterdessen drehten sich die Räder des Baseballs bei den General Manager Meetings weiter, und es drehte sich auch einige Mägen um: Ungefähr 30 MLB- und Teammanager der wenigen Hundert, die sich diese Woche in Scottsdale versammelt hatten, erkrankten an irgendeiner Art von Magenbeschwerden, obwohl seit Mittwoch Keiner der Fälle wurde als schwerwiegend eingestuft. Und selbst das konnte die Abwanderung außerhalb der Saison nicht stoppen.

Am Mittwochnachmittag gaben die Los Angeles Angels die Einstellung von Ron Washington als ihrem Manager bekannt. Von den Angels wird erwartet, dass sie große Anstrengungen unternehmen, um Ohtani zu behalten, auch wenn sie mit organisatorischen Mängeln zu kämpfen haben, die sie seit 2014 daran gehindert haben, die Nachsaison zu erreichen. In Washington gewinnen sie einen beliebten Baseballspieler, der zuvor fast sieben Saisons lang die Texas Rangers betreute und führte sie zu zwei Wimpeln und drei Auftritten in der Nachsaison in einer Amtszeit, die mit seinem Rücktritt aus persönlichen Gründen endete. Später etablierte er sich als entscheidender Teil des Wachstums des Molochs der Atlanta Braves und wurde zum prominentesten Infield-Trainer der Sportart, da die Braves das stabilste und stabilste Infield im Baseball aufstellten.

„Er ist alles, was man sich wünschen kann. Er hat die Gelegenheit verdient“, sagte Alex Anthopoulos, General Manager der Braves. „Es ist ein großer Verlust für uns. Ich betone, dass alles in Großbuchstaben, Fettdruck und Kursivschrift geschrieben ist. Aber ich war sechs Jahre mit ihm zusammen und kann mir nicht vorstellen, dass ich in meiner gesamten Karriere mit so einem Mann zusammen sein werde.“

Welche genauen Auswirkungen die Einstellung in Washington auf Ohtanis Denken haben wird, bleibt unklar. Aber Ohtanis Schatten ist so groß, dass er fast alles, was diese Woche passierte, mit genau dieser Frage zu färben schien.

Dave Dombrowski, Präsident der Baseballabteilung der Phillies, sagte beispielsweise am Mittwoch, er habe mit Bryce Harper gesprochen und entschieden, dass der langjährige Outfielder in der nächsten Saison ihr hauptberuflicher First Baseman werden werde. Harper wechselte auf die erste Position, nachdem er von der Operation bei Tommy John zurückgekehrt war, und besetzte den Platz, der vom langjährigen First Baseman von Philadelphia, Rhys Hoskins, frei geworden war, der sich spät im Frühjahrstraining eine Knieverletzung zugezogen hatte. Aber jetzt, da die Phillies Kyle Schwarber als designierten Schlagmann und mit Nick Castellanos, Brandon Marsh, Johan Rojas und anderen viele Außenfeldspieler haben, war es sinnvoller, zunächst bei Harper zu bleiben.

„Je mehr wir intern darüber gesprochen haben, desto mehr denken wir, dass es eine gute Situation für uns und eine gute Situation für ihn ist“, sagte Dombrowski und gab zu, dass er Hoskins, einen Free Agent, angerufen hatte, um ihm von der Entscheidung zu erzählen.

Für die Phillies sind das Neuigkeiten genug. Aber das Unentschieden gegen Ohtani ist klar: Ohtani, der sich vor zwei Monaten einer Ellenbogenoperation unterzogen hat, wird nächstes Jahr nicht pitchen können. Er wird im Jahr 2024 nur noch als Designated Hitter für das Team fungieren können, das ihn verpflichtet. Wenn die Phillies zunächst Harper haben und planen, dass Schwarber ihr Vollzeit-DH ist, dann haben sie vielleicht nicht genug Schlagmänner, um herumzukommen, was dazu führen könnte, dass sie weniger darauf aus sind, sich für Ohtani zu entscheiden, was mindestens einen erfordern könnte Das Team eines großen Marktes ist aus dem Rennen, falls dieses Team überhaupt im Rennen war. Die Meinungen darüber, wer dieses Gewinnspiel leitet, gehen tendenziell auseinander, weshalb jeder Schritt irgendwie zusammenzuhängen scheint.

Ein typisches Beispiel: Scott Boras gab am Mittwoch zu, dass sein All-Star-Designed-Hitter-Kunde JD Martinez, der auch ein Free Agent ist, wahrscheinlich auch irgendwie mit Ohtanis Schicksal verbunden sein wird.

„Ich erwarte nicht, dass sie im selben Team sind“, sagte er mit einem Lächeln.

„In diesem Universum haben einige der Teams die Bedingung gestellt, ‚Wenn wir es nicht tun (Ohtani verpflichten), wenn wir es tun, weil es diese Position ist‘“, sagte Boras. „Was logisch ist.“

Bereits in der letzten Nebensaison, als die Dodgers Martinez mit einem Einjahresvertrag unter Vertrag nahmen, um ihren DH-Platz zu besetzen, deuteten einige Branchenbeobachter auf eine mögliche Verfolgung von Ohtani in diesem Jahr hin. Indem sie Martinez einen Einjahresvertrag gaben, stellten sie sicher, dass sie Platz beim designierten Schlagmann hatten, wenn Ohtani verfügbar war, um ihn zu besetzen. Da die Dodgers offenbar über die finanziellen Mittel verfügen, um den umfangreichen Vertrag zu finanzieren, den Ohtani voraussichtlich erhalten wird, und weil sie nach der Saison mehrere enttäuschende Abgänge in Folge erlitten haben, halten viele in der Branche sie für die logischste Ergänzung.

„Ich denke, es gibt eine Menge Teams, die an diesen verschiedenen Spielern interessiert sein werden“, sagte Brandon Gomes, General Manager der Dodgers, als ihm die Idee vorgelegt wurde, dass die Dodgers aus diesen Gründen und Ohtanis Vertrautheit mit Los Angeles einen Vorteil haben könnten. „Ich denke, wir werden mit den anderen Teams auf Augenhöhe sein.“