Die Französin Annie Ernaux gewinnt den Nobelpreis für Kulturliteratur | DW

Für den deutschen Literaturkritiker Denis Scheck gehörte die 82-jährige Französin Annie Ernaux zu den europäischen Favoriten: „Sie ist der Leitstern vieler Autoren, weil sie die Mutter der Autofiktion ist“, sagte Scheck der Deutschen Presse-Agentur (dpa). ). Der Autor beschäftigt sich mit Standesgrenzen und damit auch mit hochpolitischen Themen – aber nicht mit solchen, die man auf Seite eins einer Tageszeitung liest.

Im Vorfeld des Literaturnobelpreises wurde in alle Richtungen spekuliert: Wird der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie, der kürzlich bei einem Vortrag in den USA durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt wurde, den Preis bekommen? Oder geht es an einen Autor aus der Ukraine? Geht der Preis an Margaret Atwood, die kanadische Schriftstellerin, die sich in ihren Romanen, Kurzgeschichten und Essays immer wieder mit großem Erfolg mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandergesetzt hat? Oder Haruki Murakami, der japanische Meister der Beobachtung?

Die Nigerianerin Chimamanda Ngozi Adichie und die Kenianerin Ngugi wa Thiong’o gehören zu den großen Stimmen der Weltliteratur, deren Werke in viele Sprachen übersetzt wurden.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschäftigt in diesem Jahr die ganze Welt – auch die Schwedische Akademie. Die ehrwürdige Institution äußert sich normalerweise nicht zu politischen Themen, verurteilte aber schon früh die russische Invasion in der Ukraine aufs Schärfste. Russlands Vorgehen gehe über die Politik hinaus und bedrohe die auf Frieden, Freiheit und Demokratie aufgebaute Weltordnung, schrieb die Akademie Anfang März in einer Erklärung. Denis Scheck sagte der dpa, er hoffe sehr, dass ein Friedensnobelpreis in die Ukraine geschickt werde. „Aber ich möchte den Literaturnobelpreis nicht so politisiert sehen.“ Er sollte nach ästhetischen Kriterien vergeben werden – nicht nach politischen.

Kontroversen und Überraschungen

Die Schwedische Akademie ist in den letzten Jahren einer Kontroverse nicht ausgewichen. Die Verleihung des Preises an die US-amerikanische Singer/Songwriter-Legende Bob Dylan im Jahr 2016 war ebenso umstritten wie die des Österreichers Peter Handke, der wegen seiner Positionen zum Jugoslawien-Konflikt in die Kritik geraten war, im Jahr 2019. Zwischendurch erlebte die Akademie auch ein Major Skandal um das inzwischen ausgetretene Mitglied Katarina Frostenson und ihren wegen Vergewaltigung verurteilten Ehemann Jean-Claude Arnault sorgte weltweit für Aufsehen. Wegen des Skandals wurde 2018 zunächst kein Literaturnobelpreis verliehen. 2019 folgte eine Doppelauszeichnung an die Polin Olga Tokarczuk als spätere Preisträgerin für 2018 und Peter Handke.

In den letzten Jahren überraschte die Akademie die Literaturwelt mit Preisträgern wie Louise Glück und Abdulrazak Gurnah, die selbst vielen Literaturkennern unbekannt sind. Experten rätselten daraufhin, ob 2022 wieder jemand eher Unbekannter gewinnen würde oder ob einer der großen Namen, die schon lange auf der Liste standen.

Abdulrazak Gurnah 2021 mit seiner Medaille

Interpretationsspielraum

Das Ziel der Akademie sollte jedoch nicht überraschen. Der Preisstifter, der schwedische Chemiker und Erfinder Alfred Nobel, schrieb testamentarisch, dass der Literaturpreis an den Autor gehen soll, der „das herausragendste Werk in idealistischer Richtung geschaffen hat“. Natürlich lässt diese Aussage viel Raum für Interpretationen, sodass die Vorschläge, die aus aller Welt nach Stockholm kommen, in ganz unterschiedliche literarische, politische und gesellschaftliche Richtungen gehen.

Der Literaturnobelpreis kann übrigens nur an Lebende gehen. Stirbt ein Preisträger zwischen der Bekanntgabe im Oktober und der Verleihung des Preises im Dezember, wird ihm die Ehrung posthum zuteil. Im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen geht es beim Literaturnobelpreis um das gesamte Lebenswerk eines Autors – nicht um einzelne herausragende Leistungen. Und er gilt als der wichtigste aller Nobelpreise.

Die begehrte Medaille des Literaturnobelpreises mit dem Konterfei von Alfred Nobel

Riten und Verleihungspraktiken

Zuständig für die Preisvergabe ist die Schwedische Akademie, die wiederum die Auswahl aus ihren Reihen an ein fünfköpfiges Nobelkomitee delegiert. Ab September des Vorjahres reichen 600 bis 700 ausgewählte Personen aus aller Welt ihre Vorschläge ein, darunter frühere Preisträger, Mitglieder der Schwedischen Akademie und vergleichbarer Institutionen, Universitätsprofessoren für Literatur und Linguistik sowie Vorsitzende von Schriftstellerverbänden verschiedener Länder .

Nach der Bekanntgabe im Oktober wurde der Literaturnobelpreis am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, vom schwedischen König feierlich überreicht. Die Namen der anderen Kandidaten bleiben geheim und unterliegen einer 50-jährigen Sperrfrist. Der weltweit renommierteste Schriftstellerpreis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert.