Die Fortsetzung von „Avatar“ benötigt 2 Milliarden US-Dollar, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Aber ist das Publikum immer noch von 3D begeistert?

New York

CNN-Geschäft

—



„Avatar: The Way of Water“ hat eine imposante Aufgabe vor sich.

Wenn das mit Spannung erwartete Science-Fiction-Epos von James Cameron am 16. Dezember veröffentlicht wird, muss es an den weltweiten Kinokassen mehr als 2 Milliarden US-Dollar einspielen, nur um die Gewinnschwelle zu erreichen. Das sagt Cameron selbst, der GQ für eine diese Woche veröffentlichte Geschichte erzählte, dass der Film „sehr verdammt“ teuer ist und möglicherweise „den schlechtesten Business Case in der Filmgeschichte“ darstellt.

„Man muss der dritt- oder vierthöchste Film der Geschichte sein. Das ist Ihre Schwelle. Das ist Ihre Gewinnschwelle“, erklärte Cameron dem Magazin.

Die Veröffentlichung der Fortsetzung kommt auch für Disney zu einem bedeutsamen Zeitpunkt, da Bob Iger den Thron des magischen Königreichs zurückerobert. Der Film wird die erste große Veröffentlichung für Disney sein, seit er als CEO zurückgekehrt ist. Und es ist erwähnenswert, dass, während der Film bestellt wurde, bevor Disney 20th Century Fox übernahm, Iger für einen Teil der Entwicklung des Films Chief Executive bei Disney war. Das heißt, „Avatars“ Leistung wird ihn bis zu einem gewissen Grad widerspiegeln.

Eine Version dieses Artikels erschien zuerst im Newsletter „Reliable Sources“. Melden Sie sich hier für die tägliche Zusammenfassung der sich entwickelnden Medienlandschaft an.

Aber ein nicht ganz so unbedeutender Teil davon, ob das hohe Einspielergebnis von über 2 Milliarden US-Dollar erreicht werden kann, hängt davon ab, ob die Zuschauer ihre Brieftaschen öffnen und extra für das bezahlen, was als immersives 3D-Filmerlebnis angepriesen wird. Als der erste „Avatar“ vor fast 13 Jahren debütierte, füllten Kinobesucher die Kinos in Scharen mit dem ausdrücklichen Wunsch, einen schillernden 3D-Film mit Brille und allem zu sehen.

Es war der Höhepunkt des 3D-Wahnsinns. Damals, Sie werden sich erinnern, galt 3D als die Zukunft des Kinos und „Avatar“ war der Film, der eine magische neue Ära des Geschichtenerzählens auf der großen Leinwand einleiten sollte. Ungefähr 80 % der Bruttoeinnahmen des Films stammten aus 3D-Vorführungen. „Avatar“ wurde zum erfolgreichsten Film aller Zeiten und spielte fast 3 Milliarden Dollar ein. Es war ein Riesenerfolg, Cameron wurde wieder einmal gefeiert und teure Fortsetzungen bekamen grünes Licht.

Aber die Ära des 3D-Films, in der es bahnbrechend war, auf das Format zu setzen, ist längst vorbei, da das Konzept seinen Reiz verloren hat. Der Kassenverkauf von 3D-Filmen ist lebenserhaltend und das schon seit einiger Zeit. Die Zahl der in 3D veröffentlichten Filme ist rückläufig, seit das Format um die Zeit, als der erste „Avatar“ herauskam, an Popularität gewann.

Die Tatsache, dass „Avatar: The Way of the Water“ so sehr vom Format abhängt, stellt ein gewisses Risiko für Cameron und Disney dar. „Es ist eine große Wette“, sagte Shawn Robbins, Chefanalyst bei Boxoffice Pro. Die Fortsetzung, sagte er, „ist einer der schwierigsten Filme seit langem“, um den Erfolg vorherzusagen, „zu einem großen Teil wegen dieses 3D-Elements“.

Während das Format in der Vergangenheit ein Anziehungspunkt für das Publikum war, ermöglichten 3D-Filme den Studios auch, zusätzliche Dollars mit den teureren Tickets zu verdienen.

Der erste „Avatar“ profitierte von einem Cocktail, der sowohl die Anziehungskraft eines 3D-Spektakels als auch die überhöhten Ticketpreise beinhaltete. Und schon jetzt ist klar, dass Cameron und Disney wieder davon profitieren wollen. „Erlebe es in 3D“, forderte ein neuer Trailer für den Film, der diese Woche während „Monday Night Football“ debütierte. Die offizielle Website des Films empfiehlt dem Publikum außerdem, den Film „in 3D“ zu sehen.

„Es wird hauptsächlich 3D sein, und das ist eine große Wette“, sagte Robbins und merkte an, dass die meisten Vorführungen den Film in diesem Format zeigen werden. „Aber James Cameron hat schon früher große Wetten gewonnen. Also habe ich gelernt, nicht an ihm zu zweifeln.“

Cameron selbst hat deutlich gemacht, dass er das Format nicht aufgegeben hat. Vor der Veröffentlichung der Fortsetzung bestand er darauf, dass der Stil des Filmemachens „wirklich noch nicht vorbei“ sei, obwohl er anscheinend anerkennt, dass die Aufregung um das Sehen von Filmen in diesem Format verflogen ist.

„Es ist einfach ein Teil Ihrer Entscheidungen, wenn Sie ins Kino gehen, um sich einen großen Blockbuster-Film anzusehen … Ich vergleiche es mit Farbe“, sagte Cameron Berichten zufolge bei einem runden Tisch im September. „Als zum ersten Mal Farbfilme herauskamen, war das eine große Sache. Die Leute würden sich Filme ansehen, weil sie in Farbe waren. Ich denke, um die Zeit von „Avatar“ gingen die Leute früher ins Kino, weil sie in 3D liefen … Ich denke, es hatte einen Einfluss darauf, wie Filme präsentiert wurden, das ist jetzt einfach akzeptiert und Teil des Zeitgeists und wie es gemacht wird. ”

Die Frage ist natürlich, ob 3D tatsächlich „Teil des Zeitgeistes“ ist. Kassenzahlen – und die schwindende Zahl von Filmen, die in 3D veröffentlicht werden – würden etwas anderes vermuten lassen.