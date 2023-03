Max Verstappen parkeerde zijn auto in een gouden bocht, terwijl het rijdende Feuerwerk zo snel mogelijk uit de Wüstennacht kwam. Wenige Meter entfernt vom fast schon routinier feiernden Formel-1-Weltmeister freute sich “Magier” Fernando Alonso wie lang niet mehr: Der Spanier hat vom zurückgetretenen Sebastian Vettel einen Aston Martin geerbt, der das Zeug für höhere Weihen hat – en sterft met Rang drie beim Sieg Verstappens in Bahrein voor seinem Red-Bull-Teamcollegen Sergio Perez gleich endrucksvoll bewiesen. Unsere Lehren des Saisonauftakts in der Wüste.

De nieuwe Red Bull schokt Konkurrenz: Neues Jahr, alte Class: Red Bull hoed Weltmeister Max Verstappen allem Anschein nach schon wieder das beste Auto zur Verfügung gestellt. Zwar ist gerade een van de eerste von 23 Rennen gefahren, en schon in zwei Wochen in Saoedi-Arabië wartet een komplett anderser Streckentyp mit zahlreichen Hochgeschwindigkeitskurven. Maar de Konkurrenz die klein waren, Mercedes-piloot George Russell wist te overtuigen, die Bullen würden in diesem Jahr “Jedes Rennen” won.

Aston Martin heeft alles goed gedaan: Verstappen beobachtet all things aufmerksam, was zelf bij Aston Martin tut. Kaum hat Sebastian Vettel aufgegeben en ist in Formel-1-Rentegegangen, ist dem Werk in Silverstone een grotere Wurf-gelungen. Vettels Nachfolger Fernando Alonso, met 41 Jahren der Senior im Feld, freut sich wie een jonge Wilder over een ganz starkes Gesamtpaket. Platz drei in Bahrein waar full-lauf verdient. Bij de succesvolle rennverlauf van de ex-wereldmeester, die in mei 2013 op een Sieg wartet, met Sergio Perez in het team van Red Bull of Druck. De rijkste en beste teambaas Lawrence Stroll zal Aston Martin tegen de grond krijgen, maar het lijkt erop dat Top-Ingenieure van Mercedes en Red Bull het goed doet.

Ferrari überrascht mit großen Problemen: Bei der Scuderia begon het nieuwe jaar gleich mit einer mittleren Katastrophe. Voor de Rennen die door topfahrer Charles Leclerc de Batterie wechselt, im Grand Prix strekte zich uit over de analyse van de motor. Null Punkte voor de grote Hoffnungsträger, met Teamkollege Carlos Sainz mit dem Monegassen eerste nicht Schritt stopte connte en am Ende auch noch Alonso die lassen must. De nieuwe SF-23 heeft Defizite, die voor het laatst is gediskwalificeerd. Ook bij Ferrari das Theme noch umschifft.

Mercedes capituleert klaar: Gar nicht mehr bereden waren die Probleme bei Mercedes. Motorsportchef Toto Wolff verklaarde dat hij de gesamte Konzept des W14 infrage had. Die Message: Ein Team, das eight Jahre lang das beste war, darf nicht im zweiten Jahr in Folge der Spitze hinterherhinken. Das Dumme: Weil Aston Martin zo grimmig erscheint, müssen Lewis Hamilton en George Russell nach der tijd Stand sogar um Rang drei fürchten. Een van de opties is dat Konzept de Lösung sein kann, Wolff regte zumindest eine erghafte Diskussion darüber an. Allerdingen wären Rückschritte kurz- en mittelfristig logisch, ehe es im Idealfall langfristig nach spürbar nach vorne geht. Als de man de Rangordnung ziet, is Red Bull op zijn moeders planeten onderweg. Aston Martin is unglaublich grimmig, das zweitschnellste Auto auf der Bahn. Bei uns: Seuche”, door Wolff.

Nico Hülkenberg ist vom Pech vervolgt: Nico Hülkenberg werkte electrisiert, daar strahlte. Tolles Trainingsergebnis, dann een topkwalificatie met Startplatz zehn. Een van de beste manieren om contact op te nemen met Frontflügels met de Wagen van Alpine-Pilot Esteban Ocon in de eerste ronde van de comeback van Haas-Fahrers. Hülkenberg jaagde op het achterland van het veld, een van de spät vorgenommener Flügelwechsel war zudem unnötig en kostete in Summeviel Zeit. Am Ende kassa Hülkenberg auch noch Zeitstrafen wegen zu häufigen Verlassens der Strecke, am frustrerenden 15. Platz änderte das aber nichts mehr. “Het is een oorlog in schwieriges Rennen, eigenaardige waren uit Runde eins mehr of weniger schon gelaufen”, voor Hülkenberg nach seinem 182. Grand-Prix-Start. “Am Ende sind wir um die Goldene Ananas gefahren, nicht nah den Punkten. Ich habe das Rennen für mich genutzt, um ein bisschen zu experimenteren.”

Esteban Ocon ervaart de totale Reinfall: De Fahrer mit der miesesten Laune war aber Ocon, en de nichtwegen der Berührung mit Hülkenberg. Der Franzose doorstond een snel surrealistisch Strafen-Feuerwerk. Als je begint, is er geen inzicht in de FIA-Schiedsrichter, maar correct in de Startbox gestanden hatte – fünf Sekunden. Diese saß er vor seinem ersten geplant Boxenstopp ab. Allerdings berührte der erste Mechaniker seinen Wagen bereits nach 4,6 Sekunden. Für dieses Vergehen erhielt Ocon weitere zehn Sekunden aufgebrummt. En andersom, die Strafe ordnungsgemäß abzusitzen, war der 26-Jährige in der Boxengasse met 80,1 statt met 80 km/h onder wegen – was meer dan een keer ingebracht. Das Rennen was in totaal Reinfall für ihn, nach 41 von 57 Runden stellte Ocon seinen Alpine ab.