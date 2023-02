Die forensische Expertin sagt aus, dass sie Partikel von Zündhütchenrückständen auf Alex Murdaughs Hemd und Händen sowie auf einer Jacke gefunden hat

CNN

Eine forensische Wissenschaftlerin sagte im Mordprozess von Alex Murdaugh am Dienstag aus, sie habe Partikel von Zündhütchenresten auf der Kleidung gefunden, die der jetzt ausgeschlossene Anwalt von South Carolina in der Nacht trug, in der seine Frau und sein Sohn getötet wurden – und auf einer blauen Jacke, die in dem Verfahren zunehmend Aufmerksamkeit erregt hat.

Die Partikel wurden auf Proben gefunden, die Murdaughs Händen entnommen wurden, sowie auf dem Hemd und den Shorts, die er in der Nacht trug, in der die beiden im Jahr 2021 tödlich erschossen wurden, sagte Megan Fletcher, eine forensische Wissenschaftlerin, die Schussrückstände für die South Carolina Law Enforcement Division analysiert, aus .

Die Ergebnisse könnten bedeuten, dass sich diese Gegenstände in der Nähe einer Schusswaffe befanden, die abgefeuert wurde, oder dass die Partikel von einem Objekt mit Zündhütchenrückständen darauf auf diese Gegenstände übertragen worden sein könnten, sagte sie.

Im Falle der Hände einer Person könnten die Partikel darauf hindeuten, dass die Person eine Waffe abgefeuert hat, sagte Fletcher aus. Sie konnte nicht sagen, wann diese Partikel abgelagert worden wären. Die Murdaughs besaßen Schusswaffen und hatten einen Schießstand auf ihrem Grundstück.

Das Zündhütchen ist eines der Elemente – die anderen sind das Pulver, das Geschoss und die Hülse –, aus denen eine Munitionspatrone besteht, die oft als Patrone bezeichnet wird.

Fletcher untersuchte auch eine blaue Regenjacke, die die Ermittler mehrere Monate nach den Morden in einem Schrank im Haus von Murdaughs Mutter gefunden hatten, sagte sie. Sie fand „eine beträchtliche Anzahl“ von Partikeln von Zündhütchenrückständen in der Jacke, sowie einige auf der Außenseite, sagte sie aus.

„Wenn eine kürzlich abgefeuerte Schusswaffe in diese Jacke eingewickelt wäre, würde das mit Ihren Erkenntnissen übereinstimmen?“ fragte Staatsanwalt John Meadors.

„Das ist möglich, ja“, antwortete Fletcher. Die Staatsanwaltschaft sagte, die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden.

Das Gericht hatte einen Tag zuvor von dieser blauen Regenjacke gehört, als die Verteidiger argumentierten, sie aus Beweismitteln herauszuhalten. Eine Betreuerin von Murdaughs Mutter, Mushell Smith, sagte am Montag erstmals aus, dass Murdaugh eines frühen Morgens nach den Morden zum Haus seiner Mutter ging und mit etwas Blauem – das sie als Plane bezeichnete – in den Händen nach oben ging.

SLED-Agentin Kristin Moore sagte dem Gericht später am Montag, die Ermittler hätten im zweiten Stock des Hauses der Mutter sowohl eine blaue Plane als auch eine blaue Regenjacke gefunden.

Ohne die anwesenden Geschworenen bat die Verteidigung am Montag den Richter zu entscheiden, dass die Jacke nicht als Beweismittel angesehen werden sollte. Sie argumentierten, die Pflegekraft habe ausgesagt, dass Murdaugh nur eine Plane – keine Jacke – getragen habe, und nichts habe Murdaugh mit der Jacke in Verbindung gebracht. Der Richter lehnte am Dienstag den Antrag der Verteidigung ab.

Fletcher, der Forensiker, wird am Mittwochmorgen zum Kreuzverhör zurückkehren.

Murdaugh hat sich in zwei Fällen des Mordes und des Besitzes einer Waffe während der Begehung eines Gewaltverbrechens bei der Ermordung seiner Frau Margaret „Maggie“ Murdaugh und seines 22-jährigen Sohnes Paul am 7. Juni 2021 auf nicht schuldig bekannt .

Murdaugh rief in der Nacht der Morde die Notrufnummer 911 an, um zu melden, dass er seine Frau und seinen Sohn erschossen im Haus der Familie in Islandton, South Carolina, gefunden hatte – einem Anwesen, das als Moselle bekannt ist.

Die Staatsanwälte beschuldigen Murdaugh, die Morde begangen zu haben, um die Aufmerksamkeit von einer Reihe mutmaßlicher illegaler Pläne abzulenken, die er betrieb, um „persönlichen rechtlichen und finanziellen Ruin“ zu vermeiden, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Abgesehen von den Mordvorwürfen sieht sich Murdaugh laut Generalstaatsanwaltschaft 99 Anklagen wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen gegenüber. Eröffnungserklärungen wurden am 25. Januar abgegeben.

Die Geschworenen hörten am Dienstag auch von Murdaughs langjährigem Freund und ehemaligen Anwaltspartner, der als dritter Zeuge die Stimme des in Ungnade gefallenen ehemaligen Anwalts in einem Videoclip identifizierte, der laut Behörden kurz vor den Morden aufgenommen wurde.

Das knapp eine Minute lange Video wurde in der Nacht der Morde um 20.44 Uhr auf Paul Murdaughs Telefon gefilmt, wie ein Zeuge der Strafverfolgung zu Beginn des Prozesses aussagte. Drei verschiedene Stimmen waren in dem Filmmaterial zu hören, das laut dieser früheren Aussage im Bereich der Zwinger der Familie Murdaugh aufgenommen worden zu sein schien.

Die Staatsanwälte glauben, dass eine dieser Stimmen – neben der der Opfer die einzige andere auf dem Video – Alex Murdaugh gehört und ihn zum Zeitpunkt der Morde am Tatort platziert. Murdaugh hat in Interviews mit den Strafverfolgungsbehörden behauptet, er sei nicht dort gewesen.

Am Dienstag sagte der Freund und ehemalige Anwaltspartner Ronnie Crosby aus, dass Murdaugh nach den Morden mit Maggie und Paul zu Abend gegessen und dann auf der Couch eingeschlafen sei, während die beiden zu den Zwingern auf dem Grundstück von Murdaugh gingen.

Murdaugh erzählte Crosby, dass Murdaugh nach dem Aufwachen zum Haus seiner Eltern – etwa 20 Minuten entfernt – fuhr, um seine Mutter zu sehen, und als er nach Hause zurückkehrte, entdeckte, dass Maggie und Paul tödlich erschossen worden waren, sagte Crosby aus.

„Er hat ausdrücklich gesagt, dass er nicht (in die Zwinger gegangen) ist“, sagte Crosby aus.

Als die Staatsanwaltschaft am Dienstag das Video von Pauls Telefon abspielte, sagte Crosby, er habe drei Stimmen identifiziert: die von Paul, Maggie und Alex. Auf die Frage, ob er sich sicher sei, dass er das gehört habe, antwortete Crosby: „Ich bin mir zu 100 % sicher, dass die Stimmen von ihm auf diesem Audio sind.“

Zwei weitere Zeugen sagten dem Gericht letzte Woche, sie seien sich sicher, dass sie Alex Murdaughs Stimme in diesem Filmmaterial gehört hätten.

Smith, der Betreuer, sagte am Montag aus, dass Murdaugh seine Mutter besucht habe für etwa 15 oder 20 Minuten in der Nacht der Morde.

Ebenfalls am Dienstag hörten die Geschworenen von Jeanne Seckinger, der Finanzchefin von Alex Murdaughs ehemaliger Anwaltskanzlei, die letzte Woche ohne die Anwesenheit der Geschworenen aussagte. Zu diesem Zeitpunkt überlegte der Richter noch, ob er Beweise für die angeblichen Finanzpläne zulassen sollte. Er beschloss am Montag, es zuzulassen.

Seckinger sagte am Dienstag – diesmal vor Geschworenen – aus, dass sie Murdaugh am Morgen des 7. Juni 2021 wegen fehlender Gelder der Firma konfrontiert habe – Stunden bevor seine Frau und sein Sohn getötet würden.

Sie suchte an diesem Morgen nach Alex und fand ihn vor seinem Büro stehen, sagte sie aus. Er „sah mich mit einem ziemlich schmutzigen Blick an – einen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte – und sagte: ‚Was brauchst du jetzt?‘ Offensichtlich angewidert von mir.“ sie bezeugte.

Seckinger sagte Murdaugh, sie habe Grund zu der Annahme, dass er persönlich Anwaltskosten aus einem Vergleich in Höhe von etwa 792.000 US-Dollar erhalten habe, die an die Anwaltskanzlei hätten gezahlt werden müssen, sagte sie aus.

„Er hat mir noch einmal versichert, dass Geld drin ist“, sagte Seckinger am Dienstag. „Ich habe ihm gesagt, dass ich immer noch die Bücher oder den Beweis dafür brauche.“

Damals sah sich Murdaugh einer Klage der Familie des 19-jährigen Mallory Beach gegenüber, der im Februar 2019 getötet wurde, als ein Boot, das Murdaugh gehörte und angeblich von Paul gefahren wurde, einen Brückenpfeiler traf.

Murdaughs Finanzunterlagen – die laut staatlichen Gerichtsakten „(Murdaugh) für seine jahrelangen mutmaßlichen Missetaten entlarven würden“ – hätten nach einer Anhörung im Zivilverfahren offengelegt werden können, die für den 10. Juni 2021, drei Tage nach den Morden, angesetzt war.

Der vorgerichtliche Antrag der Staatsanwaltschaft behauptete: „Die Morde dienten Murdaugh als Mittel, um den Fokus von sich selbst abzulenken und zusätzliche Zeit zu gewinnen, um zu versuchen und zu verhindern, dass seine Finanzverbrechen aufgedeckt werden, was, wenn es aufgedeckt worden wäre, zu einem persönlichen rechtlichen und finanziellen Ruin für geführt hätte Murdaugh.“ Laut dieser Akte war das fehlende Geld bereits ausgegeben worden.

Aber die Anhörung am 10. Juni wurde nach dem Tod von Maggie und Paul abgesagt, sagte Seckinger letzte Woche.

Unmittelbar nach den Morden habe sich niemand in der Firma darum gekümmert, das fehlende Geld zu finden, „weil wir uns Sorgen um Alex gemacht haben“, sagte Seckinger am Dienstag aus.

Doch Seckinger grub in den kommenden Wochen in mehr von Murdaughs Aufzeichnungen und fand weitere Unangemessenheiten, sagte sie aus. Im September 2021 konfrontierten die Partner der Firma Murdaugh mit dem Geld und teilten ihm mit, dass sie ihn zum Rücktritt zwingen würden, sagte sie dem Gericht.

Um die Kosten des veruntreuten Geldes zu decken, „legte jeder Partner Geld auf und wir erstatteten das Geld den Kunden zurück“, sagte Seckinger dem Gericht. Als sie nach dem Grund gefragt wurde, sagte sie, Murdaugh habe es „gestohlen“.