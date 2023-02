Die Flammen breiteten sich im Süden Chiles auf Tausende Hektar aus, und die Hitze erschwerte das Löschen des Feuers.

Die Zahl der Todesopfer bei verheerenden Waldbränden im Süden Chiles ist auf 23 gestiegen. In der besonders betroffenen Gemeinde Santa Juana in der Region Bío Bío wurden nach vorläufigen Angaben mindestens zehn weitere Menschen vermisst, wie die chilenische Innenministerin Carolina Tohá mitteilte .

Fast 1000 Menschen seien ebenfalls verletzt worden, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Manuel Monsalve, am Samstagabend (Ortszeit). Viele Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Mehr als 1000 Menschen wurden den Angaben zufolge in Notunterkünften untergebracht. 25 Patienten mussten aus einem Krankenhaus in der Region Araucania vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.

Die Brandursachen sind noch unklar

„In der vergangenen Woche dieser Krise ist dieselbe Fläche abgebrannt wie in einem ganzen normalen Jahr“, sagte Tohá über das Ausmaß der Brände, die Tausende von Hektar in dem Gebiet rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile betrafen . „Die Wetterbedingungen erschwerten das Löschen der Brände. Sie breiten sich aus und die Lage wird immer schlimmer. Diesen Trend müssen wir umkehren.“ Nach Angaben des Innenministers stieg die Zahl der Brände von rund 200 am Freitag auf über 250 am Samstag. Staatssekretär Monsalve meldete am Samstagabend 232 Brände.

Die Ursachen der Brände waren zunächst unklar. Obwohl die Hitzewarnung des Wetterdienstes deaktiviert wurde, bleiben die Temperaturen in den Regionen Ñuble, Bío Bío und Araucania um die 40 Grad.

Laut Monsalve wurden sieben Personen wegen angeblicher Brandstiftung festgenommen. „Natürlich werden wir sie strafrechtlich verfolgen“, sagte er. „Es gibt 23 Tote, also hat die Brandstiftung den Charakter eines möglichen Mordes.“ Präsident Gabriel Boric hatte bereits darauf hingewiesen, dass Anwohner auch bei 42 Grad noch Müll verbrannt hätten.

Tausende Feuerwehrleute und Anwohner kämpften gegen die Flammen, und Dutzende Flugzeuge wurden eingesetzt. Die Regierung bat um internationale Hilfe, darunter Spanien und das benachbarte Argentinien, die bereits Unterstützung geschickt oder angekündigt haben.

Boric hatte seinen Urlaub in Patagonien im Süden Chiles unterbrochen, um die betroffenen Gebiete zu besuchen. Nun hat die Regierung auch für die Region Araukanien den Notstand ausgerufen.