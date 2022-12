Die Filmemacherin sagt, Kanadas größter Buchverlag habe Memoiren veröffentlicht, die ihren sexuellen Übergriff als einvernehmlich darstellen

Ein Filmemacher hat die kanadische Schriftstellerin Leah McLaren des sexuellen Übergriffs beschuldigt und gesagt, Penguin Random House Canada habe wissentlich eine Memoiren von McLaren veröffentlicht, die den mutmaßlichen Vorfall als einvernehmlich darstellt.

Zoe Charlotte Greenberg erhob die Vorwürfe in einem Post vom 6. Dezember veröffentlicht auf Medium. Sie sagte, McLaren und ein männlicher Kollege hätten sie an einem Pool angegriffen, als sie betrunken war, als sie 16 Jahre alt war.

Greenberg schrieb, McLaren habe sich vor einigen Jahren an sie gewandt, um ihr mitzuteilen, dass sie in einer noch zu veröffentlichenden Abhandlung über den Vorfall geschrieben habe. Greenberg schrieb, dass sie McLaren in einem Folgeanruf erzählt habe, was sie in dieser Nacht am Pool erlebt habe, und dass McLaren den sexuellen Übergriff und die daraus resultierenden Auswirkungen mündlich anerkannt und sich entschuldigt habe.

Greenberg schrieb auch, McLaren habe ihr versprochen, dass sie „ändern könnte, was ich wollte, wenn ich das Bedürfnis verspürte“.

Greenberg sagte, dass auf Seiten des Manuskripts, das McLaren ihr zwei Jahre später schickte, der fragliche Vorfall als Dreier mit einer Freundin dargestellt wurde, die „unter Tränen ihre Jungfräulichkeit verloren“ hatte.

In der veröffentlichten Version schreibt McLaren von einer sexuellen Dreier-Begegnung mit einem Freund namens Joni und jemandem namens Scott, nach der Joni in Tränen ausbricht.

Die Memoiren wurden im Juli unter dem Titel veröffentlicht Wo du aufhörst und ich anfange.

CBC News bat Greenberg per Direktnachricht um einen Kommentar und erhielt keine Antwort.

McLaren bestreitet Angriffsvorwürfe

McLaren, ein Schriftsteller, der zu der beigetragen hat Toronto Star und schrieb eine Kolumne für Der Globus & PostSie sagte gegenüber CBC News in einem Statement, dass sie zu allem stehe, was sie in den Memoiren geschrieben habe.

„Als Zoe Bedenken hinsichtlich der Entwurfsseiten meiner Memoiren äußerte, die ich ihr zur Überprüfung geschickt hatte, nahm ich die Angelegenheit ernst. In einer Reihe von E-Mails, Anrufen und Zoom-Meetings sprach Zoe mit mir über ihre Bedenken. Ich habe alle berücksichtigt auf der Grundlage dieser Gespräche haben meine Redakteure und ich Änderungen vorgenommen, die wir für angemessen hielten“, sagte sie.

McLaren wies die Vorwürfe sexueller Übergriffe zurück.

„Als heranwachsendes Kind habe ich meine ältere 16-jährige beste Freundin auf einer Poolparty nicht angegriffen. Ich habe auch nicht bei ihrem Angriff mitgeholfen. Ich stehe zu allem, was ich geschrieben habe.“

Penguin Random House Canada antwortet

Greenbergs Post erhebt zusätzliche Vorwürfe über die Behandlung von Penguin Random House, nachdem sie sich mit ihren Bedenken bezüglich McLarens Memoiren an den Verlag gewandt hatte.

Eine Anwältin von Greenberg teilte ihre Vorwürfe dem Rechtsbeistand von Penguin Random House mit und bat darum, dass der Auszug geändert werde, um ihre Erfahrung widerzuspiegeln, oder dass er ansonsten vollständig aus dem Manuskript entfernt werde.

Das Unternehmen antwortete, indem es sagte, dass McLaren sich „nicht an die spezifische Handlung erinnerte“, die in den Memoiren umrissen wurde, so Greenbergs Medium-Beitrag.

(Random House Kanada)

Greenberg sagt, ihr Anwalt habe der Firma eine Abschrift des aufgezeichneten Gesprächs zwischen ihr und McLaren gegeben.

Nach dieser Korrespondenz habe sie nichts vom Verlag gehört, sagte Greenberg.

CBC News wandte sich an Penguin Random House Canada. Ein Vertreter sagte, das Unternehmen sei „beunruhigt und besorgt über die Vorwürfe in Zoe Charlotte Greenbergs Aufsatz“.

Der Vertreter bestätigte auch, dass sein Rechtsteam mit Greenbergs Anwalt kommuniziert hatte, sagte jedoch, er könne keine Fälle finden, in denen Greenbergs Korrespondenz unbeantwortet geblieben sei.

Der Verlag teilte Greenbergs Anwalt mit, wie McLaren beabsichtigte, das Manuskript zu ändern.

„Während des Redaktionsprozesses wurden wesentliche Änderungen an den Passagen von Leah McLaren als Reaktion auf die Anfragen von Zoe Charlotte Greenberg vorgenommen. Wir sind traurig zu erfahren, dass diese Änderungen für Zoe Charlotte Greenberg nicht angemessen auf ihre Bedenken eingegangen sind“, schrieb der Vertreter.

Das Unternehmen werde über seine internen Richtlinien nachdenken, sagte der Vertreter.

Klappentext vom kanadischen Filmemacher entfernt

Die Memoiren enthielten ursprünglich einen Klappentext der kanadischen Filmemacherin und Autorin Sarah Polley, den sie seitdem gezogen hat. Polley ging zu Twitter am Dienstag, um ihr Engagement anzusprechen.

(Zoe Greenberg/Twitter)

„Ich habe meine Bestätigung zurückgezogen und vor Monaten mit dem Verlag darüber gesprochen, sobald ich darauf aufmerksam wurde. Vielen Dank“, schrieb Polley.

In einem weiteren Tweet bestätigte Greenberg, dass sie mit Polley gesprochen hatte und dass der Klappentext der Filmemacherin in zukünftigen Kopien der Memoiren nicht erscheinen würde.

Vergangener Vorfall

Im Oktober 2020 behauptete McLarens Mutter Cecily Ross, McLaren schreibe ein Buch, das Ross ‚Kindheitserfahrungen mit sexuellen Übergriffen gegen Ross ‚Wünsche enthielt.

Sie schrieb über den Konflikt in einem Aufsatz genannt Diese Geschichte gehört mir für die Literary Review of Canada.

„Ich brauchte den Rest unserer paar Tage zusammen, um die Nachricht zu verarbeiten, dass meine Tochter einen Bericht über meine Erfahrungen und die Auswirkungen, die sie auf ihre hatten, veröffentlichen würde“, schrieb Ross.

Anfang dieses Jahres schrieb McLaren eine Geschichte für den Toronto Star mit dem Titel „Warum die Missbrauchsgeschichte meiner Mutter auch meine Geschichte ist“, und verteidigte ihre Entscheidung, über die Erfahrungen ihrer Mutter zu schreiben.