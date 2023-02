Die FIH gibt kontinentale Quoten für die Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele 2024 in Paris bekannt

Wie letztes Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Exekutivrat der International Hockey Federation (FIH) genehmigt, wurde am Dienstag der Qualifikationsweg für die Olympischen Hockeyturniere in Paris 2024 pro Geschlecht bekannt gegeben.

Gemäß dem von der FIH festgelegten Qualifikationsverfahren für die Olympischen Spiele in Paris nehmen jeweils 12 Mannschaften bei Männern und Frauen an dem Wettbewerb teil.

LESEN SIE AUCH| Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay starten offizielle gemeinsame Bewerbung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030

Die Gastgebernation Frankreich erhält einen direkten Platz in beiden Sektionen und fünf Kontinentalmeister von der African Hockey Road bis Paris 2023, den Panamerikanischen Spielen 2023, den Asienspielen 2023, der EuroHockey Championship 2023 und dem Oceania Cup 2023 werden sich ebenfalls direkt qualifizieren.

Gewinnt Frankreich auch die EuroHockey-Meisterschaft 2023, qualifiziert sich die zweitplatzierte Nation nicht nachträglich, sondern der Quotenplatz wird den FIH Hockey Olympic Qualification Tournaments zugeteilt.

Für die verbleibenden sechs Plätze führt die FIH Anfang 2024 zwei Olympia-Qualifikationsturniere mit jeweils acht Mannschaften (insgesamt 16 Mannschaften) durch.

Anfang 2024 werden 2 FIH-Hockey-Qualifikationsturniere für Olympia mit jeweils 8 Mannschaften (insgesamt 16 Mannschaften) stattfinden. Die Anzahl der Mannschaften aus jedem Kontinent, die an diesen Turnieren teilnehmen, basiert auf kontinentalen Quoten, die entsprechend festgelegt werden in die FIH-Weltrangliste am 31. Januar 2023.

Die Mannschaften, die jede Quote erfüllen und daher zur Teilnahme eingeladen werden, basieren auf der Leistung bei den Kontinentalmeisterschaften. Die besten 3 Teams in jedem der Olympischen Qualifikationsturniere qualifizieren sich für Paris 2024.

Kontinentale Quoten für Olympia-Qualifikation der Frauen –

Afrika: 0

Asien: 4

Europa: 8

Ozeanien: 1

Panamerika: 3

Continental-Quoten für Olympia-Qualifikation der Männer

Afrika: 1

Asien: 5

Europa: 7

Ozeanien: 1

Panamerika: 2

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten

(Dieser Artikel wurde nicht von News18-Mitarbeitern bearbeitet und wird von einem syndizierten Nachrichtenagentur-Feed veröffentlicht.)