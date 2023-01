Die FIFA wird den ukrainischen Fußballgiganten „zerstören“, behauptet offiziell — RT Sport News

Shakhtar Donetsk hat dem Weltverband vorgeworfen, nicht genug zu tun, um seiner Sache zu helfen

Der Fußballdirektor von Shakhtar Donetsk hat der FIFA Vorwürfe gemacht „nichts tun“ um dem Club zu helfen, nachdem seine Berufung gegen eine umstrittene Transferentscheidung Anfang dieses Monats abgewiesen wurde. Darijo Srna beanspruchte die FIFA „werde zerstören“ seinen Club durch seine aktuelle Haltung.

„Die ganze Welt hilft der Ukraine, aber die FIFA hilft ihrem Fußball nicht. Es ist ihre Pflicht und sie tun nichts.“ Srna beschwerte sich in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit The Guardian.

Shakhtar-Vertreter waren verärgert über eine FIFA-Transferrichtlinie, die es ausländischen Spielern und Trainern russischer und ukrainischer Klubs ermöglichte, ihre Verträge aufgrund des anhaltenden Konflikts einseitig bis Ende Juni 2023 auszusetzen. Ursprünglich im März angekündigt, wurde die Police im Juni vor der neuen Saison verlängert.









Acht russische Klubs sowie das ukrainische Premier-League-Team Shakhtar legten beim Schiedsgericht für Sport (CAS) in der Schweiz Berufung gegen die Entscheidung ein, deren Klagen jedoch Anfang Januar abgewiesen wurden. Russische Mannschaften argumentierten, dass die FIFA-Richtlinie diskriminierend sei und die Legitimität von Verträgen untergrabe, während Shakhtar behauptete, dass dies bedeutete, dass der Verein Millionen an potenziellen Transfergebühren verlieren würde.

„Was die FIFA uns angetan hat, ist nicht richtig“ fügte Srna hinzu, ein ehemaliger kroatischer Verteidiger, der einen Teil seiner Spielerkarriere bei Shakhtar verbrachte. „Sie werden uns zerstören. Wir verlangen kein Geld, das uns nicht gehört. Wir wollen einen Verein schützen, der 17 Mal gespielt hat [sic] in der Gruppenphase der Champions League.

„Und egal, ob wir oder ein anderer Verein, es ist das ganze Land. Wir wollen, dass sie die ukrainische Liga schützen, und stattdessen haben wir das Gefühl, nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen die FIFA zu kämpfen.“

Im Juli stellte sich heraus, dass Shakhtar 50 Millionen Euro als Entschädigung für Spieler forderte, die ausgeliehen waren, obwohl sie sonst hätten verkauft werden können. Der Verein hat jedoch in den letzten Tagen einen erheblichen Schub in seine Kassen erhalten, nachdem Flügelspieler Mikhail Mudryk an den englischen Giganten Chelsea verkauft wurde, der angeblich einen Wert von bis zu 100 Millionen Euro (108 Millionen US-Dollar) hatte.













Nach dem Verkauf sagte Clubpräsident Rinat Akhmetov, dass 25 Millionen US-Dollar bereitgestellt würden, um die Bemühungen der Ukraine im Konflikt gegen Russland zu unterstützen, einschließlich der Unterstützung der Verteidiger von Mariupol und ihrer Familien. Die Stadt war Schauplatz erbitterter Kämpfe, als das Neonazi-Asow-Regiment versuchte, russische Angriffe abzuwehren, bevor es im Mai kapitulierte.

Shakhtar spielte früher in der Donbass Arena in Donezk und der Verein behielt seinen Namen, obwohl er nach der Gewalt, die durch den Putsch in Kiew im Jahr 2014 ausgelöst wurde, in die Westukraine verlegt wurde. Donezk war eine von vier Regionen, die nach den Referenden im vergangenen September offiziell Teil Russlands wurden Jahr.

Unterdessen werden russische Klubs aufgrund des Konflikts mit der Ukraine weiterhin von UEFA und FIFA von allen offiziellen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Ende Dezember kündigte der Russische Fußballverband (RFU) an, gemeinsam mit der UEFA eine Arbeitsgruppe einzurichten, um einen möglichen Weg zu Wettbewerben für russische Mannschaften zu finden.

Die FIFA hatte Anfang Dezember in der Ukraine für Ärger gesorgt, indem sie eine Anfrage von Präsident Wladimir Selenskyj abgelehnt hatte, vor dem WM-Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich in Katar eine Videoansprache zu halten.