Die FIFA kündigt gemeinsame Flüge für israelische und palästinensische Fußballfans zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar an

Die FIFA gab am Donnerstag bekannt, dass gemeinsame Flüge organisiert wurden, um israelischen und palästinensischen Fans die Einreise nach Katar zu ermöglichen, um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu sehen. Die temporären direkten Charterflüge zwischen dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv und dem internationalen Flughafen Hamad in Doha, Katar, sind die einzigen offiziellen Direktflüge zwischen den beiden Nationen.

An den Treffen, die die Flüge organisierten, nahmen Vertreter der FIFA, des operativen Arms des Organisationsteams der Weltmeisterschaft 2022, sowie des israelischen Außenministeriums und des Ministeriums für Kultur und Sport teil. In der Pressemitteilung der FIFA heißt es, dass „das Treffen in Übereinstimmung mit Katars Verpflichtung zu den Gastgeberanforderungen der FIFA durchgeführt wurde“.

In der Pressemitteilung der FIFA sagte der Präsident der Organisation, Gianni Infantino: „Wir freuen uns, dass eine Einigung erzielt wurde, wonach israelische und palästinensische Fans Katar besuchen und Spiele während der FIFA-Weltmeisterschaft besuchen können. Mit diesem Abkommen können Israelis und Palästinenser zusammen fliegen und gemeinsam Fußball genießen.“

Ein Sprecher des Organisationskomitees von Katar 2022 sagte in der Erklärung: „Seit dem Gewinn der Rechte zur Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 haben wir immer gesagt, dass alle Ticketinhaber Spiele in Katar besuchen können. Die heutige Ankündigung verdeutlicht unser Engagement für die Einhaltung der FIFA-Richtlinien und Gastgeberanforderungen, einschließlich des Rechts aller, Spiele zu besuchen.

„Dies beinhaltet auch die Anforderung, dass palästinensische Ticketinhaber und Medien ohne Einschränkungen auf diesen Charterflügen reisen können, da sie das gleiche Recht haben, das Turnier zu genießen, das dadurch, dass es die erste Weltmeisterschaft ist, in der es zu etwas ganz Besonderem wird der arabischen und muslimischen Welt.“

Katar unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel, aber während des Turniers wird ein vorübergehendes Konsulatsbüro eingerichtet, um israelische Besucher zu betreuen.

Der Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, Alon Ushpiz, sagte: „Die heutige Ankündigung wird es israelischen Bürgern ermöglichen, ungehindert nach Katar zu reisen und Spiele bei der Weltmeisterschaft zu besuchen. Wir haben alle Garantien erfolgreich gesichert, einschließlich des Zugangs zu konsularischen Dienstleistungen für Israelis während ihres Aufenthalts in Katar.“

Zwei arabische Golfstaaten, die Katar benachbart sind, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, unterzeichneten 2020 historische Normalisierungsabkommen mit Israel, aber trotz Direktflügen für die Weltmeisterschaft sagte ein katarischer Beamter gegenüber CNN, dass sich die Haltung des Landes zur Normalisierung „nicht geändert hat“.

„Katars Position bleibt fest mit der Lösung der Palästinenserfrage verbunden, einschließlich einer Zwei-Staaten-Lösung in Übereinstimmung mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates und der Arabischen Friedensinitiative. In letzter Zeit haben wir keine positiven Entwicklungen im Friedensprozess gesehen, die eine Änderung unserer Politik rechtfertigen würden“, sagte der Beamte.

Die Katarer hatten angeblich darauf bestanden, dass Palästinenser von Ben Gurion in Tel Aviv aus fliegen dürfen, und Israel mitgeteilt, dass jede Eskalation, die während der Weltmeisterschaft zu Gewalt in Jerusalem, Gaza oder im Westjordanland führt, „die Aufkündigung des Abkommens riskiert“. einschließlich der Direktflüge“, sagte eine Quelle, die über die Angelegenheit informiert, aber nicht befugt ist, öffentlich zu sprechen, gegenüber CNN.

Die Quelle fügte hinzu, dass Katars Beharren darauf, den Palästinensern zu erlauben, aus Ben Gurion auszufliegen, dazu führte, dass die Gespräche „für eine Weile“ ins Stocken gerieten.

Mehr als 8.000 Palästinenser und 3.800 Israelis haben Tickets für das Turnier gekauft, sagte die Quelle.

Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid begrüßte die Nachricht und sagte, dass wir nach „harter Arbeit über viele Monate dafür gesorgt haben, dass israelische Bürger mit Direktflügen zur Weltmeisterschaft nach Katar fliegen können, und ein israelisches Büro eröffnet haben in Katar, um den Fans, die zur Weltmeisterschaft kommen, Dienste zu leisten.“

Der katarische Offizielle sagte: „Dies ist Teil des Engagements Katars für die Gastgeberanforderungen der FIFA und sollte nicht politisiert werden. Wir haben immer gesagt, dass jeder mit einem WM-Ticket nach Katar einreisen darf. Aufgrund dieser Vereinbarung können die Palästinenser nun die erste Weltmeisterschaft in der arabischen und muslimischen Welt genießen.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 findet vom 20. November bis 18. Dezember statt.