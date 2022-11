Die FIFA führt am Vorabend der Weltmeisterschaft eine neue Kapitänsbinde für die rivalisierende „OneLove“-Band ein, die England und Wales zusammen mit sieben anderen europäischen Ländern in Katar tragen werden, um sich gegen Diskriminierung einzusetzen

England plant immer noch, die Kapitänsbinde seiner „OneLove“ zu tragen, obwohl die FIFA ihre eigene Band gründet, um bei der Weltmeisterschaft mit ihr zu konkurrieren.

Am Vorabend des globalen Turniers in Katar hat die FIFA eine neue Armbinde auf den Markt gebracht, mit der sie plant, während der Spiele eine andere Schlüsselbotschaft zu vermitteln.

Getty England plant, bei der Weltmeisterschaft in Katar die „OneLOve“-Armbinde zu tragen

Aber Harry Kane und acht andere europäische Skipper planen, sich der FIFA zu widersetzen, indem sie die regenbogenfarbenen Armbinden tragen, um diskriminierte Gruppen zu unterstützen.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in dem Golfstaat verboten, Homosexualität wird sogar mit dem Tod bestraft.

Und neun europäische Länder, darunter Gareth Bales Wales, werden ihre Unterstützung für die LGBTQ+-Community zeigen und gleichzeitig das Bewusstsein für Diskriminierung in Katar schärfen.

Als Reaktion auf die neue FIFA-Armbinde hieß es in einer FA-Erklärung: „Wir respektieren die FIFA-Armbinde.

„Aber sind dem OneLove-Armband verpflichtet und beabsichtigen, es zu tragen.“

In einer Mitteilung der FIFA am Samstagmorgen bestätigte der Fußballverband, dass er mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet, um während der Weltmeisterschaft soziale Kampagnen durchzuführen.

Ihre Armbinde wird mit der von der FA geschaffenen konkurrieren und in jeder Runde des Turniers eine neue Botschaft vermitteln.

Die FIFA hat vorgeschlagen, dass Botschaften in den ersten drei Spielen der Gruppenphase #FootballUnitesTheWorld, #SaveThePlanet lauten, bevor sie mit #ProtectChildren und #ShareTheMeal enden.

Die Themen für das Achtelfinale lauten #EducationForAll und #FootballForSchools, wobei beim Viertelfinale #NoDiscrimination auf der Armbinde zu sehen ist.

Für das Halbfinale lautet die Botschaft der FIFA an die Fans #BeActive und #BringTheMoves, während für das Endspiel und das Spiel um den dritten Platz #FootballUnitesTheWorld geplant ist.

Rex Die FIFA hat ihre eigene Kapitänsbinde auf den Markt gebracht, um soziale Kampagnen zu fördern, die mit der „OneLove“-Band konkurrieren

FA-Geschäftsführer Mark Bullingham hat zuvor erklärt, England sei bereit, eine Geldstrafe für das Tragen der „OneLove“-Armbinde in seinem Kampf für Gleichberechtigung zu zahlen.

„Ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass wir mit einer Geldstrafe belegt werden. Und wenn doch, zahlen wir die Strafe.

„Wir denken, dass es wirklich wichtig ist, unsere Werte zu zeigen. Und das werden wir tun.

„Es ist traurig für uns, dass sich einige unserer LGBTQ-Fans entschieden haben, nicht zu kommen, und ich weiß, dass viele unserer Three Lions Pride-Mitglieder nicht kommen.“

Skipper Kane erklärte im September: „Ich fühle mich geehrt, gemeinsam mit meinen Kapitänskollegen die wichtige OneLove-Kampagne zu unterstützen.

„Als Kapitäne treten wir alle auf dem Platz gegeneinander an, aber wir stehen gemeinsam gegen jede Form von Diskriminierung.

„Dies ist umso relevanter in einer Zeit, in der Spaltung in der Gesellschaft üblich ist. Das gemeinsame Tragen der Armbinde im Namen unserer Teams wird eine klare Botschaft senden, wenn die Welt zuschaut.“

In der Zwischenzeit sagte Bale: „Ich denke, wir als Fußballer können höchstens Bewusstsein schaffen, und es liegt an den höheren Personen, diese Entscheidungen zu treffen und hoffentlich die Veränderung zum Besseren zu bewirken, aber ja, wir unterstützen alles. In Bezug auf die Armbinde.

„Wir werden alles unterstützen und so viel wie möglich tun, um hoffentlich die richtigen Veränderungen herbeizuführen.“