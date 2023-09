Die FIA ​​hat bestätigt, dass es im Jahr 2022 zu keinen Verstößen gegen die Kostenobergrenze gekommen ist

Der Dachverband der Formel 1 hat bekannt gegeben, dass alle zehn Teams im Starterfeld Konformitätszertifikate erhalten haben, nachdem sie sich an die Budgetobergrenze der letzten Saison gehalten haben.

In einer Erklärung des Verbandes heißt es: „Die FIA ​​bestätigt, dass ihre Kostenobergrenzenverwaltung nun die Überprüfung der Berichtsdokumentation abgeschlossen hat, die von jedem Teilnehmer eingereicht wurde, der an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 für den Berichtszeitraum für das Gesamtjahr 2022, der am endet, teilgenommen hat.“ 31. Dezember 2022.

„Die FIA ​​Cost Cap Administration hat allen zehn Teilnehmern Konformitätsbescheinigungen ausgestellt.“

