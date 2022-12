Die Feuerwehr von West Kelowna klingelt an den Türen für die jährliche Feiertagsessensaktion

Die Feuerwehr von West Kelowna sammelt am 6. und 7. Dezember Lebensmittel für die Central Okanagan Food Bank für ihren 25. jährlichen Holiday Food Drive.

Feuerwehrleute und Mitarbeiter gehen von 17.00 bis 20.00 Uhr in den Stadtteilen von West Kelowna von Tür zu Tür, um unverderbliche Lebensmittelspenden zu sammeln.

„Wir schaffen es nicht in jedes Viertel in der Greater Westside, aber wir laden unsere Gemeinde ein, in der Feuerhalle ihres Viertels vorbeizuschauen und eine unverderbliche Lebensmittelspende in den draußen aufgestellten Sammelbehältern zu hinterlassen“, sagte West Kelowna Fire Chef, Jason Brolund.

Sammelbehälter befinden sich bis Dienstag, den 3. Januar, in den vier Feuerhallen von West Kelowna an den folgenden Orten:

· Station 31 – Westufer, 3651 Old Okanagan Highway

· Station 32 – Lakeview Heights, 2708 Olalla Road

· Station 33 – Rose Valley, 1805 Westlake Road

· Station 34 – Glenrosa, 3399 Gates Road

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelowacapnews.com

Like uns auf Facebook und folge uns auf Twitter und abonnieren Sie unseren täglichen und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter.

NächstenliebeWohltätigkeit und SpendenWeihnachtsferienCity of West KelownaFood