Diese Prognosen werden eine erfreuliche Nachricht für Präsident Joe Biden sein, der die Hauptlast der politischen Folgen tragen würde, wenn es vor den Wahlen 2024 zu einer Rezession kommt.

Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass andere Faktoren die Arbeit der Fed nicht erschweren, indem sie die Wirtschaft erschüttern: Steigende Ölpreise und der Streik der Autoarbeiter haben das Potenzial, einen vorübergehenden Anstieg der Inflation auszulösen, während ein drohender Regierungsstillstand das Wachstum beeinträchtigen könnte, je nachdem, wie Lange zieht es sich hin.

Die Inflationsaussichten der Fed-Beamten sind vorerst weitgehend unverändert. Sie erwarten weiterhin, dass ihr bevorzugtes Inflationsmaß, der Index der persönlichen Konsumausgaben, im nächsten Jahr auf 2,5 Prozent und im Jahr 2025 nur knapp über ihrem Ziel von 2 Prozent sinken wird.

Dieser Index zeigt, dass die Preise in den zwölf Monaten bis Juli um 3,3 Prozent gestiegen sind – immer noch über dem 2-Prozent-Ziel der Fed, aber weit über dem Inflationstempo des letzten Jahres.

Die Fed-Vertreter sind sich uneinig, was die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr angeht. Zwölf davon gehen davon aus, dass eine weitere Zinserhöhung erforderlich sein wird, und die anderen sieben sind der Meinung, dass die Zentralbank in der Lage sein wird, den aktuellen Stand beizubehalten.

Der Leitzins der Fed liegt zwischen 5,25 und 5,5 Prozent, nur anderthalb Jahre nachdem er nahe Null gelegen hatte – der stärkste Anstieg seit vier Jahrzehnten.