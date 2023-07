Um dem Fachkräftemangel im Land entgegenzuwirken, haben FDP-Politiker die Regierung aufgefordert, die Deutschkenntnisse für Beschäftigte in der Kinderbetreuung zu reduzieren.

nicht einheimisch Kindertagesstätte Mitarbeiter könnten am Arbeitsplatz Deutsch lernen, schlägt die FDP vor

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert von der rot-fDP-grünen Koalition eine Reduzierung der Deutschkenntnisse für Mitarbeiter, die in deutschen Kindertagesstätten arbeiten.

Derzeit müssen Nicht-Muttersprachler Deutsch auf C1-Niveau erreichen, bevor sie in den meisten Sprachen arbeiten können Kindertagesstätten. In seinem Positionspapier, erstmals veröffentlicht von der Tagesspiegel In der Zeitung behauptet die Fraktion, dass dieses System nicht nachhaltig sei, während Deutschland mit einem rekordverdächtigen Arbeitskräftemangel konfrontiert sei.

Die FDP schlägt vor, dass Erzieherinnen und Erzieher ihre Sprachkenntnisse in der Arbeit mit Kindern weiterentwickeln, da das aktuelle Modell, bei dem Bewerber ihre fortgeschrittenen Deutschkenntnisse zunächst offiziell anerkennen lassen müssen, „langwierig und kompliziert“ sei.

Kindertagesstätte Der Personalmangel hat den öffentlichen Sektor in den letzten Jahren enorm unter Druck gesetzt. Eine Umfrage des Deutschen Kindergartenleiterkongresses ergab, dass 64 Prozent der Kinder Kindertagesstätte Im Jahr 2022 meldeten die Geschäftsführer einen Personalmangel von 20 Prozent. Diese Engpässe wirken sich direkt auf die ohnehin schwindende Zahl an verfügbaren Kinderbetreuungsplätzen aus, nach aktuellen Zahlen der Bertelsmann-Stiftung fehlen bundesweit rund 384.000 Plätze.

In Migrantengemeinschaften könnten mehrsprachige Kinderbetreuer eingesetzt werden

Für Kritiker, die befürchten, dass sich die neue Regelung negativ auf die Deutschentwicklung von Kindern auswirken könnte, insbesondere von Kindern, die zu Hause kein Deutsch sprechen, sagt die FDP, dass Nicht-Muttersprachler der deutschen Sprache von deutschsprachigen Kollegen unterstützt und vermittelt würden Kindertagesstätten die einen engen Bezug zum eigenen Migrationshintergrund haben.

Beispielsweise würde eine spanische Kinderbetreuerin, die berufsbegleitend Deutsch lernt, in eine Kinderbetreuungseinrichtung versetzt werden Kindertagesstätte das viele Kinder aus spanisch-deutschen Familien und genügend Personal hatte, das Deutsch als Muttersprache hatte. Die FDP behauptet, diese Mehrsprachigkeit würde dazu dienen, „bildungsferne Familien anzusprechen und Vorbehalte gegenüber Betreuungs- und Bildungsangeboten abzubauen“.

Die FDP fordert, Auszubildende in der Kinderbetreuung sollen Studienbeihilfe erhalten

In ihrem Papier fordert die FDP die Bundesregierung auf, ein weiteres Problem anzugehen: Der Weg in die Kinderbetreuung in Deutschland sei derzeit für viele finanziell nicht tragbar oder erstrebenswert genug, um die dringend benötigten Arbeitskräfte anzuziehen.

Neben dem Abbau fortgeschrittener Sprachniveauhürden forderte die Fraktion auch Kostenzahlungen Kindertagesstätte Lehrkräfte in Ausbildung erhalten während ihres Studiums eine Vergütung. Derzeit sind Studierende im Ausbildungsberuf Erzieher/in (Erzieher) müssen für den Abschluss ihrer Berufsausbildung Gebühren zahlen (Ausbildung).

